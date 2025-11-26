Русский музей — одно из крупнейших художественных собраний мира, посвящённых исключительно русскому искусству.
Чтобы составить целостное представление о том, каким оно было от древнерусской иконописи до передвижников, приходите на нашу экскурсию по Михайловскому дворцу. Говорят, через искусство можно прикоснуться к душе страны.
Описание экскурсии
- Вы познакомитесь с историей Русского музея и его ролью в культуре России
- Узнаете, как развивалось русское искусство от икон до авангарда
- Проследите, какие идеи, события и стили повлияли на русских художников
- Поразмышляете, как искусство формировало национальную идентичность
- Услышите о знаменитых коллекционерах, художниках и арт-дилерах
- Поймёте, какое влияние оказывала русская литература, музыка и театр на живопись
- Разберётесь, как европейское искусство отразилось в отечественной живописи
- Выясните, какие темы и образы особенно важны для русской культуры
Вы увидите:
- иконы, живопись, скульптуру
- произведения Рублёва, Левицкого, Брюллова, Репина, Айвазовского и других знаменитых художников
- портреты, пейзажи, бытовые сценки, натюрморты, полотна на исторические темы
- произведения романтиков, реалистов, передвижников
- и многое другое!
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость. Для посещения музея я заранее выкупаю для вас билеты, которые невозвратны. При отмене экскурсии стоимость билетов компенсируется гиду из суммы предоплаты
- По договорённости количество участников может быть увеличено до 5 человек — условия согласуем в переписке
- По окончании экскурсии вы можете продолжить знакомство с музеем самостоятельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Русский музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 656 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
