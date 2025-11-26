Мои заказы

Идём на экскурсию в Русский музей с гидом (билеты включены)

Самые известные и значимые иконы, картины и скульптуры разных эпох из коллекции музея
Русский музей — одно из крупнейших художественных собраний мира, посвящённых исключительно русскому искусству.

Чтобы составить целостное представление о том, каким оно было от древнерусской иконописи до передвижников, приходите на нашу экскурсию по Михайловскому дворцу. Говорят, через искусство можно прикоснуться к душе страны.
Описание экскурсии

  • Вы познакомитесь с историей Русского музея и его ролью в культуре России
  • Узнаете, как развивалось русское искусство от икон до авангарда
  • Проследите, какие идеи, события и стили повлияли на русских художников
  • Поразмышляете, как искусство формировало национальную идентичность
  • Услышите о знаменитых коллекционерах, художниках и арт-дилерах
  • Поймёте, какое влияние оказывала русская литература, музыка и театр на живопись
  • Разберётесь, как европейское искусство отразилось в отечественной живописи
  • Выясните, какие темы и образы особенно важны для русской культуры

Вы увидите:

  • иконы, живопись, скульптуру
  • произведения Рублёва, Левицкого, Брюллова, Репина, Айвазовского и других знаменитых художников
  • портреты, пейзажи, бытовые сценки, натюрморты, полотна на исторические темы
  • произведения романтиков, реалистов, передвижников
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость. Для посещения музея я заранее выкупаю для вас билеты, которые невозвратны. При отмене экскурсии стоимость билетов компенсируется гиду из суммы предоплаты
  • По договорённости количество участников может быть увеличено до 5 человек — условия согласуем в переписке
  • По окончании экскурсии вы можете продолжить знакомство с музеем самостоятельно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Русский музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 656 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.

