Мы совершим променад по Невскому проспекту, лучше которого, по словам Николая Гоголя, нет ничего, и познакомимся с историей 📖 Петербургской кухни 🥧. Периодически мы будем останавливаться, чтобы заглянуть в легендарные кафе и рестораны. Где-то лишь для осмотра интерьера и прикосновения к истории, памятных снимков, а где-то – чтобы насладиться вкусом блюд, которые ели великие писатели, политики и знаменитости.

Вы окунетесь во времена первого трактира, открытого еще Петром Великим, Пушкина и Лермонтова, поэтов Серебряного века, и лучших заведений общепита времен СССР. Узнаете, как боролись с «дурной питерской погодой» в 18 и 19 столетии? И как создавалось мясо по-строгановски и по-орловски? Когда в Ленинграде появился настоящий кофе? И что это за «Красная книга знаковых мест Петербурга»?

Программа экскурсии:

1. Атмосферная прогулка 👣 по Невскому проспекту с рассказом о кухне Петербурга.

2. Осмотр более 15 мест общепита.

3. Дегустация от 2 блюд и 2 напитков.

4. Осмотр знаменитых петербургских магазинов с историей.

Во время прогулки я также покажу легендарные Гастроном №1 и Дом Ленинградской Торговли. Вы увидите, какое заведение посещали Владимир Путин, Михаил Прохоров и Сергей Шнуров? Узнаете, какие блюда готовят петербуржцы дома? Чего такого ленинградского (кроме пышек) стоит непременно попробовать, если вы приехали в город 🏙️ на Неве? И многое другое.

Для кого?

Экскурсия придется по вкусу мужчинам и женщинам любых возрастов, увлеченных кулинарией и только снятием проб. Сладкоежкам и любителям еды «посытнее и по гуще». Она доставит не только визуальное наслаждение, но и вкусовое.

Она для тех, кто оказался в Петербурге впервые, и тех, кто приезжает сюда не в первый раз! А я буду вашим жизнерадостным провожатым по миру великолепной петербургской кухни. И составлю душевную компанию. Открывайте Петербург по-новому!

А еще?

После экскурсии 🧭 вы получите от меня рецепт одного петербургского блюда, который без труда приготовите дома! Я также порекомендую лучшие места и блюда для ваших завтраков, обедов и ужинов до конца пребывания в Петербурге.

Другие еда и напитки для дегустации, не включенные в стоимость.

Стоимость дегустации?

От 350 р. и выше (в зависимости от размера кошелька и того, насколько вы проголодались).

Заранее обговаривается ваш бюджет. Могу забронировать столик в одном из ресторанов с блистательной историей, в который мимоходом заглянуть не получится. В этом случае действует дресс-код.