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Кухня Петербурга от Петра I и до наших дней

5
1 отзыв
Анастасия
Анастасия – Гид из Санкт-Петербурга
За два часа пешей прогулки по Невскому проспекту вы посетите более 15 мест легендарных кафе и ресторанов.

И в некоторых даже сможете насладиться вкусом блюд северной столицы ⭐️.

Во время прогулки вы увидите легендарные Гастроном №1 и Дом Ленинградской Торговли.

Вы узнаете, какое заведение посещали Владимир Путин, Михаил Прохоров и Сергей Шнуров? Какие блюда готовят петербуржцы дома? И что такого ленинградского (кроме пышек) стоит непременно попробовать, если вы приехали в город 🏙️ на Неве?
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 290 ₽ за экскурсию

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Кухня Петербурга от Петра I и до наших дней
Кухня Петербурга от Петра I и до наших дней

Что вы увидите

  • Невский проспект со знаменитыми заведениями общепита.
Мы совершим променад по Невскому проспекту, лучше которого, по словам Николая Гоголя, нет ничего, и познакомимся с историей 📖 Петербургской кухни 🥧. Периодически мы будем останавливаться, чтобы заглянуть в легендарные кафе и рестораны. Где-то лишь для осмотра интерьера и прикосновения к истории, памятных снимков, а где-то – чтобы насладиться вкусом блюд, которые ели великие писатели, политики и знаменитости.
Вы окунетесь во времена первого трактира, открытого еще Петром Великим, Пушкина и Лермонтова, поэтов Серебряного века, и лучших заведений общепита времен СССР. Узнаете, как боролись с «дурной питерской погодой» в 18 и 19 столетии? И как создавалось мясо по-строгановски и по-орловски? Когда в Ленинграде появился настоящий кофе? И что это за «Красная книга знаковых мест Петербурга»?

Программа экскурсии:

  • 1. Атмосферная прогулка 👣 по Невскому проспекту с рассказом о кухне Петербурга.
  • 2. Осмотр более 15 мест общепита.
  • 3. Дегустация от 2 блюд и 2 напитков.
  • 4. Осмотр знаменитых петербургских магазинов с историей.
  • Во время прогулки я также покажу легендарные Гастроном №1 и Дом Ленинградской Торговли. Вы увидите, какое заведение посещали Владимир Путин, Михаил Прохоров и Сергей Шнуров? Узнаете, какие блюда готовят петербуржцы дома? Чего такого ленинградского (кроме пышек) стоит непременно попробовать, если вы приехали в город 🏙️ на Неве? И многое другое.
Для кого?
Экскурсия придется по вкусу мужчинам и женщинам любых возрастов, увлеченных кулинарией и только снятием проб. Сладкоежкам и любителям еды «посытнее и по гуще». Она доставит не только визуальное наслаждение, но и вкусовое.
Она для тех, кто оказался в Петербурге впервые, и тех, кто приезжает сюда не в первый раз! А я буду вашим жизнерадостным провожатым по миру великолепной петербургской кухни. И составлю душевную компанию. Открывайте Петербург по-новому!
А еще?
После экскурсии 🧭 вы получите от меня рецепт одного петербургского блюда, который без труда приготовите дома! Я также порекомендую лучшие места и блюда для ваших завтраков, обедов и ужинов до конца пребывания в Петербурге.
Другие еда и напитки для дегустации, не включенные в стоимость.
Стоимость дегустации?
От 350 р. и выше (в зависимости от размера кошелька и того, насколько вы проголодались).
Заранее обговаривается ваш бюджет. Могу забронировать столик в одном из ресторанов с блистательной историей, в который мимоходом заглянуть не получится. В этом случае действует дресс-код.
Что входит
  • Услуги профессионального жизнерадостного экскурсовода
  • Презент от гида
  • Улучшение вашего настроения.
Что не входит
  • Еда и напитки: от 350 р.
Начало
🚩 Выход из ст. м. Маяковская на Невский пр., д. 71
Место завершения
🏁 У наб.р. Мойки
Кухня Петербурга от Петра I и до наших дней
Кухня Петербурга от Петра I и до наших дней
Кухня Петербурга от Петра I и до наших дней
Кухня Петербурга от Петра I и до наших дней
Кухня Петербурга от Петра I и до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анастасия
Анастасия
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