Там, где жили, отдыхали и творили

Прогуливаясь по дачным улочкам Комарова, мы познакомимся с историей этого места до строительства железнодорожной станции Келломяки (Колокольная гора) и после. Вы увидите многочисленные примеры старинных дач, которые в изобилии сохранились здесь. Особое восхищение вызывают такие постройки как дача Шляпужникова, с изобилием декора и верандами, украшенными изящными рамами и цветными стеклами. Вы увидите самые разнообразные примеры домов, больших и маленьких, разной степени сохранности.

Увидим мы и Дачи Литфонда, где отдыхали поэты и писатели советского времени. Они до сих пор относятся к Союзу писателей и за прошедшее время тут побывало множество известных людей: В. Бианки, Ю. Рытхэу, Б. Стругацкий… Но чаще всего, сюда приходят, чтобы увидеть «будку» Анны Ахматовой.

Последняя обитель

Знаменитости разных лет нашли упокоение на небольшом местном кладбище, среди соснового бора. В советское время здесь хоронили художников, музыкантов, архитекторов, писателей, артистов кино, научных работников. Центральное место занимает могила Анны Андреевны Ахматовой.