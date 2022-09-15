Лесная сторона Комарова. От старинных дач до «будки» Ахматовой

Комарово хранит историю роскошных дореволюционных дач и приюта творческой интеллигенции советского времени

4.7
3 отзыва
Комарово хранит историю роскошных дореволюционных дач и приюта творческой интеллигенции советского времени.

Шостакович, Черкасов, Козинцев, Шварц, Лихачев, Бродский — люди, чьи имена вписаны в историю нашей культуры, жили здесь, дружили, общались, спорили и творили.

Конечно, мы не пройдем мимо «будки» Ахматовой и посетим кладбище начала XX века, где захоронена поэтесса и другие известнейшие деятели искусства.
Лесная сторона Комарова. От старинных дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова. От старинных дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова. От старинных дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова. От старинных дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова. От старинных дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова. От старинных дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова. От старинных дач до «будки» Ахматовой
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Что вас ожидает 🤩

  • Восхитительная дача Шляпужникова, дом Перонена, участок Хиетанена и другие примеры дореволюционных дач
  • Церковь в честь Сошествия Святого Духа
  • Музей «Келломяки-Комарово»
  • Необычная выставка инсталляций под открытым небом ParcArt
  • Дачи Литфонда (в том числе и Анны Ахматовой)
  • Комаровский некрополь (могила А. Ахматовой, Д. Лихачева, Н. Бехтеревой, Ж. Алферова, И. Ефремова, А. Краско и др.)
  • Озеро Щучье
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Описание

Там, где жили, отдыхали и творили

Прогуливаясь по дачным улочкам Комарова, мы познакомимся с историей этого места до строительства железнодорожной станции Келломяки (Колокольная гора) и после. Вы увидите многочисленные примеры старинных дач, которые в изобилии сохранились здесь. Особое восхищение вызывают такие постройки как дача Шляпужникова, с изобилием декора и верандами, украшенными изящными рамами и цветными стеклами. Вы увидите самые разнообразные примеры домов, больших и маленьких, разной степени сохранности.
Увидим мы и Дачи Литфонда, где отдыхали поэты и писатели советского времени. Они до сих пор относятся к Союзу писателей и за прошедшее время тут побывало множество известных людей: В. Бианки, Ю. Рытхэу, Б. Стругацкий… Но чаще всего, сюда приходят, чтобы увидеть «будку» Анны Ахматовой.

Последняя обитель

Знаменитости разных лет нашли упокоение на небольшом местном кладбище, среди соснового бора. В советское время здесь хоронили художников, музыкантов, архитекторов, писателей, артистов кино, научных работников. Центральное место занимает могила Анны Андреевны Ахматовой.

по четвергам и субботам в 11:45

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия в сопровождении автора
Что не входит
  • Радиооборудование 150 руб. /чел. (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: у Ж/Д станции Комарово, возле спуска с платформы
Завершение: у Комаровского некрополя
Когда и сколько длится?
Когда: по четвергам и субботам в 11:45
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Вы можете взять с собой перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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А
15 сен 2022
Были 15 сентября на экскурсии в посёлке Комарова, экскурсию проводила Иванова Екатерина. Мы получили очень много интересной информации и узнали много нового. Екатерина тактичный и внимательный человек, ответила на все наши вопросы. Будем рекомендовать ваши экскурсии и вашу фирму своим друзьям.
Н
29 июля 2022
Сегодня, в составе небольшой группы, побывали на экскурсии в Комарово - морская сторона с замечательным экскурсоводом Екатериной Ивановой. Чудесная прогулка сопровождалась увлекательной, неформальной подачей материала. Все участники получили большое удовольствие. Благодарим Екатерину и рады знакомству с ней. Желаем всего наилучшего.
А
23 авг 2021
Вчера мы с супругой совершили чудесную прогулку по Комарову под руководством Эльнары! Это было прелестно: пешее 10-километровое путешествие, отличная погода, не смотря на угрозу дождя, чистый сосново-морской воздух… Но самое главное украшение нашего вояжа - Эльнара! Очень тактично, внимательно к слушателям, информативно, но в меру, она вела нас в прошедшую дачную жизнь, среди старых и новых дач, по спускам и подъёмам глинта, по лесным тропам. Мы получили незабываемое удовольствие от общения с природой и замечательным гидом. Искренняя наша признательность и благодарность!

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