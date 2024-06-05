Северная столица — город не только роскошных дворцов и закованных в гранит набережных. Я покажу вам другой Петербург. Вы увидите песчаные дюны и сосны, деревянные дачи и усадьбы. Я расскажу, какие грандиозные задумки воплотил на этих землях Пётр I, какие планы вынашивал тут В. И. Ленин. Поговорим об укладе местной жизни и знаменитых дачниках — Зощенко, Ахматовой, Бродском и других.

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Ваш гид в Санкт-Петербурге

Екатерина Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Посёлок Лисий нос. Мы остановимся около памятника «Дорога мужества», посвящённого Малой дороге жизни во время ВОВ. Мимо живописных дореволюционных дачных домов приедем к пляжу «Морские Дубки».

Посёлок Разлив. Вы увидите сарай и шалаш В. И. Ленина, где он скрывался незадолго до Октябрьской революции.

Город Сестрорецк. В столице Курортного района Санкт-Петербурга мы осмотрим оружейный завод, плотину Гусмана и модель первой подводной лодки, построенной ещё при Петре l.

Усадьба Ильи Репина «Пенаты». Мы прогуляемся по территории усадьбы, где жил знаменитый художник.

Посёлок Комарово. Проедем по тихим зелёным улочкам, где проводили лето учёные, поэты и писатели. Увидим «будку» Анны Ахматовой и посетим Комаровский некрополь.

Организационные детали