Северная столица — город не только роскошных дворцов и закованных в гранит набережных. Я покажу вам другой Петербург. Вы увидите песчаные дюны и сосны, деревянные дачи и усадьбы. Я расскажу, какие грандиозные задумки воплотил на этих землях Пётр I, какие планы вынашивал тут В. И. Ленин. Поговорим об укладе местной жизни и знаменитых дачниках — Зощенко, Ахматовой, Бродском и других.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Посёлок Лисий нос. Мы остановимся около памятника «Дорога мужества», посвящённого Малой дороге жизни во время ВОВ. Мимо живописных дореволюционных дачных домов приедем к пляжу «Морские Дубки».
Посёлок Разлив. Вы увидите сарай и шалаш В. И. Ленина, где он скрывался незадолго до Октябрьской революции.
Город Сестрорецк. В столице Курортного района Санкт-Петербурга мы осмотрим оружейный завод, плотину Гусмана и модель первой подводной лодки, построенной ещё при Петре l.
Усадьба Ильи Репина «Пенаты». Мы прогуляемся по территории усадьбы, где жил знаменитый художник.
Посёлок Комарово. Проедем по тихим зелёным улочкам, где проводили лето учёные, поэты и писатели. Увидим «будку» Анны Ахматовой и посетим Комаровский некрополь.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Chevrolet Orlando и услуги гида
- Дополнительно оплачивается обед — по желанию
- Поездка из центра города до первой локации займёт около 40 минут
- Можно скорректировать программу и провести больше времени на пляже или в «Пенатах». При желании можем посетить музей Репина за отдельную плату. Подробности — в личной переписке.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 27 туристов
Есть такая работа — влюблять людей в Петербург. Этим я и занимаюсь уже более 8 лет. Я родилась и живу в Санкт-Петербурге, изучала историю искусств. Профессиональный гид-переводчик (городская аккредитация). К каждому гостю у меня индивидуальный подход, все ваши пожелания и интересы будут учтены. Я провожу экскурсии на собственном автомобиле Chevrolet Orlando, при желании могу заказать для вас более вместительный транспорт.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
5 июня 2024
Отличная экскурсия! Интересный маршрут! Екатерина хороший водитель и рассказчик. Все наши дополнительные пожелания были утчены. С удовольствием рекомендую экскурсию!
Ольга
3 июня 2024
Экскурсия шедевр, организатор Екатерина отлично провела данную экскурсию, очень всё понравилось, рекомендую
С
Сергей
2 июня 2024
Большое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересных и знаковых мест, связанных как с историей этого региона, так и с культурным наследием (одни Пенаты чего стоят). Да и просто места красивые. Екатерина - хороший и знающий рассказчик, так что нам было интересно и скучать не приходилось. Рекомендую.
Е
Елена
26 мая 2024
Екатерина - грамотно построена экскурсия, интересная подача материала, абсолютно комфортна в общении, профессиональна,образованна, всем рекомендую, точно не будете разочарованы, до новых встреч🙏🤡
Татьяна
25 мая 2024
Интересная, познавательная экскурсия. Масса впечатлений и новых знаний. Екатерина- отличный рассказчик, настоящий профессионал своего дела. Во время экскурсии были учтены наши пожелания.
А
Алевтина
18 мая 2024
Мы путешествовали вдоль курортного берега и прекрасно провели время в компании замечательного рассказчика и знающего экскурсовода.
Екатерина встретила нас у отеля в центре города и сразу начала свой увлекательный рассказ.
Давно хотели
Екатерина встретила нас у отеля в центре города и сразу начала свой увлекательный рассказ.
Давно хотели
Т
Татьяна
14 мая 2024
Отличная экскурсия, познавательная, интересная, масса впечатлений и новых открытий, да еще и с комфортом. Екатерина настоящий профессионал в своем деле. Буду рекомендовать ее своим знакомым. Огромное ей спасибо!
E
Elena
27 апр 2024
Замечательная экскурсия, из Питера, Лисий Нос, Сестрорецк, Разлив, Репино и Комарово (остались там на ночь в отеле). Никогда не были в этом направлении, но очень хотели побывать в Комарово, поэтому
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