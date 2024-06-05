Комарово – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Комарово» в Санкт-Петербурге, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курортный район Петербурга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Курортный район Петербурга на авто
Отправиться на побережье Финского залива, посетить живописные поселки и дачу Репина
Начало: В районе м. Черная речка
18 июня в 10:00
19 июня в 10:30
12 000 за всё до 3 чел.
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
34 отзыва
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
Открыть историю роскошных дореволюционных домов и приюта творческой интеллигенции советского времени
Начало: У ж/д платформы в Комарове
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45
9 июня в 11:45
13 июня в 11:45
950 за человека
Курорты Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово, Зеленогорск
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
12 отзывов
Курорты Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово, Зеленогорск
Начало: Думская улица, дом 2, зеленый киоск
Расписание: по субботам в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 2 400 за человека
Большая прогулка по Комарово
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
54 отзыва
Большая прогулка по Комарово
Пройти по экотропе, рассмотреть старинные дачи и полюбоваться Финским заливом
Начало: У ж/д платформы Комарово
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45
11 июня в 11:45
14 июня в 11:45
950 за человека
Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
Познакомиться с дачным и пляжным Петербургом, его историей и знаменитыми обитателями
23 июня в 08:00
24 июня в 08:30
12 500 за всё до 4 чел.
На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом
Начало: Приморское шоссе, 448, Санкт-Петербург
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590 за человека
Из Петербурга в Комарово: обитель муз и гениев
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Комарово: обитель муз и гениев
Отправиться в дачный посёлок на берегу Финского залива и услышать истории его знаменитых жителей
Начало: По договорённости
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
13 470 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
    Отличная экскурсия! Интересный маршрут! Екатерина хороший водитель и рассказчик. Все наши дополнительные пожелания были утчены. С удовольствием рекомендую экскурсию!
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Большая прогулка по Комарово
    Я не первый раз была в Комарово. Прекрасный приморский уголок Курортного района. Захотелось симпатиями об этом месте поделиться с друзьями
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    и как можно больше увидеть за один приезд. Эта большая программа отлично подошла. Гид Людмила сделала нашу прогулку осмысленной и со множеством подробностей. Очень ей благодарны за увлеченный интересный рассказ,который сопровождался юмором, стихами, цитататами известных местных дачников. Даже начавшийся дождик не прервал нашу прогулку. Всем рекомендую этого чудесного экскурсовода.

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
    Экскурсия шедевр, организатор Екатерина отлично провела данную экскурсию, очень всё понравилось, рекомендую
    Экскурсия шедевр, организатор Екатерина отлично провела данную экскурсию, очень всё понравилось, рекомендую
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
    Большое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересных и знаковых мест, связанных
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    как с историей этого региона, так и с культурным наследием (одни Пенаты чего стоят). Да и просто места красивые. Екатерина - хороший и знающий рассказчик, так что нам было интересно и скучать не приходилось. Рекомендую.

    Большое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересных
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Курортный район Петербурга на авто
    Вторая экскурсия с Марией, молодец она, пунктуальна, ориентирована на клиента. Мы с ней хотим и на другие экскурсии поехать. Мария, спасибо Вам.
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
    Спасибо экскурсоводу Ольге за высокий профессионализм. Узнали много нового о легендарном Комарове и о его знаменитых жителях, любовались старыми уютными
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    дачами, почтили память Анны Андреевны, а также надышались целебным воздухом соснового леса. Долго будет Карелия сниться… Очень хочется сюда вернуться. Спасибо.

    Спасибо экскурсоводу Ольге за высокий профессионализм. Узнали много нового о легендарном Комарове и о его знаменитыхСпасибо экскурсоводу Ольге за высокий профессионализм. Узнали много нового о легендарном Комарове и о его знаменитыхСпасибо экскурсоводу Ольге за высокий профессионализм. Узнали много нового о легендарном Комарове и о его знаменитых
  • А
    Алиса
    15 мая 2024
    Курорты Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово, Зеленогорск
    Экскурсия, от которой мы много не ждали, но которая оставила просто массу впечатлений! Побывали в Сестрорецке, проехали по Комарово (погулять там
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    не удалось из-за работ по благоустройству, но экскурсовод очень живо и увлекательно рассказала про все знаковые места). Остались в восторге от Репино и музея «Пенаты» - само место, интерьеры усадьбы и парк просто уносят в те годы, когда здесь творил великий художник, бывали Чуковский, Ахматова и другие именитые гости. Побывали также на месте захоронения Ильи Ефимовича. На берегу Финского залива надышались морским воздухом, сделали массу красивых фотографий. Место, конечно потрясающее, жаль, что остался только небольшой кусочек пляжа, не тронутый громадными уродливыми новоделами. Поэтому побывать здесь однозначно стоит. В Зеленогорске тоже были на пляже – он другой, нежели в Репино, более благоустроенный, но тоже интересный, с парком рядом, где можно поесть и выпить кофе. Очень повезло с экскурсоводом. Ольга замечательный рассказчик и вообще удивительный человек. С первых минут знакомства окружила нас заботой, ощущение было, что с хорошим другом едешь. А уж с какой любовью она рассказывала про историю Финского залива, его жителей!

  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Большая прогулка по Комарово
    Отличная пешая прогулка по посёлку. В начале пути, для отличного утреннего настроения, заглянете в ресторан FlamandRose и возьмёте ароматный кофе с собой на весь ваш маршрут. Далее дачи-дачи-дачи и их удивительные истории. Финишем будет Балтийский бриз с сосновыми нотками. Волшебно.
    Отличная пешая прогулка по посёлку. В начале пути, для отличного утреннего настроения, заглянете в ресторан FlamandRoseОтличная пешая прогулка по посёлку. В начале пути, для отличного утреннего настроения, заглянете в ресторан FlamandRoseОтличная пешая прогулка по посёлку. В начале пути, для отличного утреннего настроения, заглянете в ресторан FlamandRoseОтличная пешая прогулка по посёлку. В начале пути, для отличного утреннего настроения, заглянете в ресторан FlamandRoseОтличная пешая прогулка по посёлку. В начале пути, для отличного утреннего настроения, заглянете в ресторан FlamandRoseОтличная пешая прогулка по посёлку. В начале пути, для отличного утреннего настроения, заглянете в ресторан FlamandRoseОтличная пешая прогулка по посёлку. В начале пути, для отличного утреннего настроения, заглянете в ресторан FlamandRoseОтличная пешая прогулка по посёлку. В начале пути, для отличного утреннего настроения, заглянете в ресторан FlamandRoseОтличная пешая прогулка по посёлку. В начале пути, для отличного утреннего настроения, заглянете в ресторан FlamandRose
  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    Курортный район Петербурга на авто
    Эта экскурсия прекрасна тем, что за несколько часов позволяет увидеть сразу несколько курортных районов пригорода Санкт-Петербурга. В моем случае это
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    очень важно, так как я путешествую без машины. И охватить такой объем в самостоятельном путешествии практически невозможно. Еще один немаловажный факт состоит в том, что все организационные моменты Мария берет на себя. Кажется, что все складывается само собой. Но в итоге понимаешь, что все детали продуманы и выверены Марией досконально и она заранее заботится о том, чтобы тебе было комфортно в путешествии. Так, когда мы приехали в Музей-усадьбу И. Е. Репина, я поняла, что нас с Марией ждали и экскурсия началась сразу, по прибытии. Конечно, чтобы насладиться природой и красотой этих районов, неспешно погулять по прекрасным пляжам, нужно приезжать в каждый район отдельно. Но именно эта экскурсия дает уникальную возможность познакомиться со всеми районами сразу и выбрать для себя именно тот, в который потом захочется вернуться и остаться в нем подольше.

  • Л
    Людмила
    5 мая 2024
    Курорты Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово, Зеленогорск
    Большое спасибо за организацию экскурсии с профессиональным сопровождением и транспортным комфортом! Будем рады новым встречам! Виктор и Людмила.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Комарово»

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  3. Курорты Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово, Зеленогорск
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