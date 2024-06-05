1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Курортный район Петербурга на авто
Отправиться на побережье Финского залива, посетить живописные поселки и дачу Репина
Начало: В районе м. Черная речка
18 июня в 10:00
19 июня в 10:30
12 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3.5 часа
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
Открыть историю роскошных дореволюционных домов и приюта творческой интеллигенции советского времени
Начало: У ж/д платформы в Комарове
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45
9 июня в 11:45
13 июня в 11:45
950₽ за человека
Групповая
6 часов
Курорты Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово, Зеленогорск
Начало: Думская улица, дом 2, зеленый киоск
Расписание: по субботам в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 2 400₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Большая прогулка по Комарово
Пройти по экотропе, рассмотреть старинные дачи и полюбоваться Финским заливом
Начало: У ж/д платформы Комарово
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45
11 июня в 11:45
14 июня в 11:45
950₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
Познакомиться с дачным и пляжным Петербургом, его историей и знаменитыми обитателями
23 июня в 08:00
24 июня в 08:30
12 500₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом
Начало: Приморское шоссе, 448, Санкт-Петербург
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Комарово: обитель муз и гениев
Отправиться в дачный посёлок на берегу Финского залива и услышать истории его знаменитых жителей
Начало: По договорённости
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
13 470₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Отличная экскурсия! Интересный маршрут! Екатерина хороший водитель и рассказчик. Все наши дополнительные пожелания были утчены. С удовольствием рекомендую экскурсию!
- ААнна5 июня 2024Я не первый раз была в Комарово. Прекрасный приморский уголок Курортного района. Захотелось симпатиями об этом месте поделиться с друзьями
- ООльга3 июня 2024Экскурсия шедевр, организатор Екатерина отлично провела данную экскурсию, очень всё понравилось, рекомендую
- ССергей2 июня 2024Большое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересных и знаковых мест, связанных
- ЕЕкатерина31 мая 2024Вторая экскурсия с Марией, молодец она, пунктуальна, ориентирована на клиента. Мы с ней хотим и на другие экскурсии поехать. Мария, спасибо Вам.
- ООльга19 мая 2024Спасибо экскурсоводу Ольге за высокий профессионализм. Узнали много нового о легендарном Комарове и о его знаменитых жителях, любовались старыми уютными
- ААлиса15 мая 2024Экскурсия, от которой мы много не ждали, но которая оставила просто массу впечатлений! Побывали в Сестрорецке, проехали по Комарово (погулять там
- ИИрина10 мая 2024Отличная пешая прогулка по посёлку. В начале пути, для отличного утреннего настроения, заглянете в ресторан FlamandRose и возьмёте ароматный кофе с собой на весь ваш маршрут. Далее дачи-дачи-дачи и их удивительные истории. Финишем будет Балтийский бриз с сосновыми нотками. Волшебно.
- ССветлана7 мая 2024Эта экскурсия прекрасна тем, что за несколько часов позволяет увидеть сразу несколько курортных районов пригорода Санкт-Петербурга. В моем случае это
- ЛЛюдмила5 мая 2024Большое спасибо за организацию экскурсии с профессиональным сопровождением и транспортным комфортом! Будем рады новым встречам! Виктор и Людмила.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Комарово»
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