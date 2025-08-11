Ваш персональный Петербург — только вы и город! Закрытые дворы-колодцы, парадные с сохранившимся роскошным декором и легальная смотровая площадка над шпилями и куполами: романтика без очередей и лишних взглядов в индивидуальной экскурсии. В нашей программе:▪︎ одна из самых высоких старинных смотровых площадок Петербурга, ранее закрытая для туристов; ▪︎ особняк Каншина; ▪︎ доходный дом архитектора Хренова; ▪︎ доходный дом ювелира Ш. З. Иоффа; ▪︎ доходный дом Фуфаевского и другие; ▪︎ закрытые для других проходные дворы и дворы-колодцы. Важная информация: ▪︎ Экскурсию можно оплатить/доплатить гиду на месте по qr-коду через сбп, мы отправим чек!:

Прогулка подходит для детей старше 7 лет, дети младше не допускаются на смотровую площадку. ▪︎ На месте вы легко узнаете гида по черному бейджику. ▪︎ Мы будем благодарны, если вы придете заранее, за 5 минут до начала экскурсии.