Это прогулка-чувство — признание в любви к городу, к архитектуре, к деталям.
Идеальный формат, исключительно для вас, чтобы увидеть настоящий, неожиданный Петербург, который обязательно покорит ваше сердце! Это маршрут, после которого вы будете говорить: «Я влюбилась в Питер».
Описание экскурсии
Ваш персональный Петербург — только вы и город! Закрытые дворы-колодцы, парадные с сохранившимся роскошным декором и легальная смотровая площадка над шпилями и куполами: романтика без очередей и лишних взглядов в индивидуальной экскурсии. В нашей программе:▪︎ одна из самых высоких старинных смотровых площадок Петербурга, ранее закрытая для туристов; ▪︎ особняк Каншина; ▪︎ доходный дом архитектора Хренова; ▪︎ доходный дом ювелира Ш. З. Иоффа; ▪︎ доходный дом Фуфаевского и другие; ▪︎ закрытые для других проходные дворы и дворы-колодцы. Важная информация: ▪︎ Экскурсию можно оплатить/доплатить гиду на месте по qr-коду через сбп, мы отправим чек!:
Прогулка подходит для детей старше 7 лет, дети младше не допускаются на смотровую площадку. ▪︎ На месте вы легко узнаете гида по черному бейджику. ▪︎ Мы будем благодарны, если вы придете заранее, за 5 минут до начала экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Билеты на смотровую площадку
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Загородный проспект, 2
Завершение: Станция м. «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- ▪︎ Экскурсию можно оплатить/доплатить гиду на месте по qr-коду через сбп, мы отправим чек
- Прогулка подходит для детей старше 7 лет, дети младше не допускаются на смотровую площадку
- ▪︎ На месте вы легко узнаете гида по черному бейджику
- ▪︎ Мы будем благодарны, если вы придете заранее, за 5 минут до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
11 авг 2025
Просто потрясающе!
Владимиру огромное спасибо, интересно рассказывал, показывал необычные локации, отвечал на все наши вопросы, фотографировал, подсказывал где наилучшие виды, подарил на память открытку! Все просто супер!
