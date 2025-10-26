Откройте для себя архитектурные сокровища Петербурга! Эта экскурсия – уникальная возможность погрузиться в мир доходных домов, увидеть, как менялись архитектурные стили на протяжении столетий, и полюбоваться великолепием парадных лестниц, которые по праву считаются жемчужинами города.
Описание экскурсииЧто вас ждет?
- Погружение в историю: Вы узнаете, как и почему строились доходные дома, кто были их владельцы и архитекторы, и какие события происходили за их стенами.
- Путешествие по стилям: От строгого классицизма до изящного модерна – вы увидите, как разные архитектурные направления нашли свое отражение в облике доходных домов Петербурга.
- Великолепие парадных лестниц: Мы посетим самые красивые и хорошо сохранившиеся парадные лестницы, украшенные лепниной, витражами, коваными решетками и другими декоративными элементами. Вы узнаете, как они отражали статус и вкус владельцев домов.
- Интересные факты и легенды: Мы поделимся с вами захватывающими историями и легендами, связанными с доходными домами и их обитателями.
• Фотографии на память: У вас будет возможность сделать потрясающие фотографии на фоне уникальных архитектурных деталей. Отличия нашей экскурсии:
- Акцент на самые интересные доходные дома: Мы выбираем для посещения не просто красивые, а дома с интересной историей и архитектурными особенностями.
- Глубокое погружение в тему: Наши экскурсоводы – эксперты по архитектуре Петербурга, которые знают о доходных домах все и даже больше!
- Индивидуальный подход: Мы стараемся сделать каждую экскурсию уникальной и интересной для каждого участника.
- Небанальный маршрут: Мы покажем вам доходные дома, которые не встретишь в стандартных туристических путеводителях.
Ежедневно 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колокольная ул д 1
Завершение: Метро Владимирская д 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
26 окт 2025
Экскурсия была просто бомба!!! Марина нас провела не только по парадным, показала коммунальную квартиру, а еще и были затронуты важные темы питерской жизни, современных укладов. Было очень душевно❤️
Наши совместные фото, видео - неимоверно! Обращайтесь, не пожалеете точно!
Е
Екатерина
13 сен 2025
