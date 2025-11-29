Включите фантазию и обоняние, почувствуйте себя кондитером и создайте красивую свечу в виде десерта! Вы освоите технику взбитого воска, подберёте аппетитный декор и аромат — от горячего хлеба и сахарного печенья до шоколадного апельсина. Все материалы включены. А после мастер-класса вас ждут десерт и чай или бокал вина. Идеальный формат для вдохновения и отдыха!
Описание мастер-класса
- Атмосферная студия в центре Петербурга: Кирочная улица или арт-квартал Брусницын.
- Большой выбор декоративных элементов и красителей для украшения.
- Гурманская палитра ароматов: горячий хлеб, сахарное печенье, апельсин с шоколадом и многие другие.
- Создание ароматной десертной свечи в технике взбитого воска.
- Завершение мастер-класса десертом и чашкой чая или бокалом вина.
Организационные детали
- Актуальное расписание зависит от выбранной студии.
- В стоимость мастер-класса включены все необходимые материалы и инструменты, а также десерт и напиток (чай или бокал вина).
- Программа 12+.
- С вами будет мастер из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кожевенной линии или Кирочной улице
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 18:15, в субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 244 туристов
Приглашаем вас в первый в России кендлбар! Это дизайнерская студия в культурном пространстве. С помощью наших мастеров вы создадите свечу с нуля, и не только свечу — у нас много классных мастер-классов. Наша философия гласит: лучший сувенир из поездки — это сувенир, сделанный своими руками.
