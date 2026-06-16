Моя экскурсия познакомит вас с судьбой удивительного поэта Серебряного века — Александра Блока, в которой нашлось место роковым событиям, странным совпадениям и случайностям. Вы пройдёте по улицам, где он жил и бывал, увидите и представите себе образы, вдохновлявшие его. А стихи поэта станут ключом к тайнам Петербурга.
Описание экскурсии
Очертания Старого Петербурга
- С Адмиралтейской набережной вы увидите два символичных дома, стоящих бок о бок: тот, где поэт родился, и тот, которому посвятил своё прощальное стихотворение. В этой близости — вся его жизнь, тесно связанная с судьбой города
- Вы пройдёте через знаменитую арку между зданиями Сената и Синода и окажетесь на булыжной мостовой Галерной улицы — одной из старейших в Петербурге
- Далее наш путь лежит к Новой Голландии. Вы узнаете, какой она была в блоковскую эпоху, и представите её загадочный облик прошлого
- Петеляя по блоковской части петербургской Коломны, остановимся у дворцов великих князей — Алексея Александровича и Александра Михайловича (или попросту «Сандро»)
- Завершим экскурсию у дома на Пряжке, в котором Блок прожил свои последние годы и создал невероятную для своего времени поэму «Двенадцать»
Город как вдохновение
Петербург для Блока был не просто местом действия, а живым источником творчества.
- Вы побываете на месте, где когда-то стоял театр Комиссаржевской и Мейерхольда, а позже был устроен столь любимый Блоком луна-парк
- Увидите дома, где жили женщины, вдохновившие поэта на создание лирических циклов «Снежная маска», «Фаина» и «Кармен»
- Узнаете истории возникновения главных стихотворных произведений Блока
На всём пути вас будут сопровождать стихи, возможно, самого петербургского из всех поэтов. Блок считал, что в Петербурге, возникшем «над бездной», есть что-то неуловимое, где реальное тесно переплетено с миром идей и видений. Вы соприкоснётесь с творческим мировоззрением поэта, узнаете, как сложилась его судьба, и убедитесь, что многие уголки города до сих пор хранят память о нём.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1205 туристов
Я коренной петербуржец, влюблённый в родной город. Историк и писатель, автор нескольких краеведческих книг и множества статей в периодике. Меня всегда завораживала не только история, но и архитектура города на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Это была замечательная интеллектуальная прогулка по городу. Экскурсия очень органично вплела А. Блока в Петербург. Для нас город заиграл новыми красками. Мы коренные петербуржцы, город знаем и очень любим. Но
Константин
Ответ организатора:
Екатерина, большое Вам спасибо за Ваш тёплый отзыв о моей экскурсии. Мне и самому очень приятно рассказывать таким внимательным и чутким слушателям. Давиду я желаю больших успехов и всего самого доброго.
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И
Экскурсия доставила истинное наслаждение, несмотря на непогоду. Константин Жуков не только настоящий профессионал, эрудит, влюблённый в Блока, его творчество, но и очень приятный в общении человек, настоящий интеллигент. Хочется встретиться с ним на экскурсиях по другой тематике. Спасибо ему за новую страничку по знакомству с Питером. Обязательно буду рекомендовать Константина своим друзьям и знакомым 👏
Константин
Ответ организатора:
Ирина, спасибо Вам большое за такой тёплый отзыв. Мне тоже было очень приятно общаться с вами. Приезжайте в Петербург ещё!
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Е
Огромная благодарность и низкий поклон Константину за чудесную-поэтическую-атмосферную экскурсию о творчестве и жизни А. Блока. Уже прошло две недели, а след в душе и размышления остаются до сих пор! Также хочется добавить, что Константин очень доброжелательный и любящий свое дело человек, к которому хочется возвращаться за новыми знаниями и впечатлениям
Константин
Ответ организатора:
Елена, добрый день! Большое Вам спасибо, что нашли возможность оставить отзыв. Мне очень дорого мнение таких внимательных слушателей. Надеюсь на новые встречи с Вами и Вашими спутницами.
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С
Огромное спасибо Константину за познавательную, увлекательную и атмосферную экскурсию по местам Петербурга, связанным с Блоком. Мы восхищены глубокими знаниями экскурсовода, интеллигентностью, манерой подачи материала, выбором маршрута.
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Всем почитателям русской поэзии и творчества Александра Блока в частности настоятельно рекомендую авторскую экскурсию Константина "Александр Блок и Петербург". Три часа прогулки по центру Питера пролетят для вас незаметно под
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Всем, кто любит Блока рекомендую!
Гид - филолог, прекрасно эрудированный и интересный рассказчик. Биография, творчество, личная жизнь Блока - любые аспекты освещены глубоко и интересно. И всё это происходит во время прогулки по местам, связанным с жизнью поэта в Санкт Петербурге. Очень приятное впечатление!
Гид - филолог, прекрасно эрудированный и интересный рассказчик. Биография, творчество, личная жизнь Блока - любые аспекты освещены глубоко и интересно. И всё это происходит во время прогулки по местам, связанным с жизнью поэта в Санкт Петербурге. Очень приятное впечатление!
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