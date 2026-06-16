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тем не менее в ходе экскурсии мы открыли для себя новые здания, Новую Голландию, которую захотелось подробно изучить с исторической точки зрения, увидели дома, где поэт встречался с известными людьми, ту самую аптеку, узнали подробности из детства поэта и по-новому посмотрели на здание Двенадцати коллегий.



Отдельное спасибо Константину за факты, которых нет в школьных учебниках, за диалоги Блока с друзьями и стихи!!! Великолепные стихи были прочитаны нам на берегах Невы, в Галерном переулке - на всем протяжении маршрута экскурсии. Браво, Константин!



Время пролетело незаметно, а после экскурсии осталось стойкое ощущение, что ты лично познакомился с Блоком. Очень рекомендую всем, кто хочет лучше понять поэта и душу Серебряного века.