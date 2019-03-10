  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Александр Блок и Петербург

Узнать город через жизнь и творчество, возможно, самого петербургского поэта

Константин
Задать вопрос
Константин – ваш гид
Моя экскурсия погрузит вас в историю Петербурга и судьбу удивительного поэта Серебряного века — Александра Блока, в которой нашлось место роковым событиям, странным совпадениям и случайностям.

Вы пройдёте по улицам, где он жил и бывал, увидите и представите себе образы, вдохновлявшие его на творчество.

А стихи поэта станут ключом к тайнам Петербурга, особая аура которого пронизывает каждое произведение Блока.
От 6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча возле Дворцовой площади
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Александр Блок и Петербург
Александр Блок и Петербург

Что вас ожидает

Очертания старого Петербурга
С Адмиралтейской набережной вы увидите дом, где родился Александр Блок, и дом, которому посвящено его прощальное стихотворение, стоящие бок о бок. В таких сюжетах — вся жизнь Блока, тесно связанная с его родным Петербургом. Пройдя через знаменитую арку между зданиями Сената и Синода, вы прогуляетесь по булыжной мостовой одной из самых старых улиц города — Галерной, потом выйдете к загадочной Новой Голландии и представите, какой она была раньше. Петляя по блоковской части петербургской Коломны, остановитесь около дворцов великих князей Алексея Александровича и Александра Михайловича, или попросту Сандро. Я расскажу о том, что происходило в этих местах в годы жизни Блока, какие события помнят здешние улицы. Закончится экскурсия у дома, в котором Блок прожил последние годы и где написал невероятную для того времени поэму «Двенадцать».

Город как вдохновение
Вы побываете на месте, где когда-то стояло здание театра Комиссаржевской и Мейерхольда, а позднее был устроен столь любимый Блоком Луна-парк. Увидите дома, где жили женщины, вдохновившие поэта на создание циклов «Снежная маска», «Фаина», «Кармен», и узнаете истории возникновения некоторых его произведений. На всём пути нас будут сопровождать стихи этого, может быть, самого петербургского из всех поэтов. Блок считал, что в Петербурге, который возник «над бездной», есть что-то неуловимое, что делает его местом, где реальное переплетено с миром идей. Вы соприкоснётесь с творческим мировоззрением поэта, узнаете, как сложилась его судьба и какие уголки города ещё помнят его поступь.

Организационные детали

Кроме выходных дней экскурсии проводятся и в праздничные дни. Также с мая по сентябрь включительно возможно проведение экскурсий по будним дням после 18 часов.

Александр Блок и Петербург
Александр Блок и Петербург
Александр Блок и Петербург
Александр Блок и Петербург
Александр Блок и Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле Дворцовой площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Константин
Константин
Я коренной петербуржец, влюбленный в свой родной город. Я историк и писатель, автор нескольких краеведческих книг и множества статей в периодике. Меня всегда завораживала не только история, но и архитектура города на Неве. Сколько я себя помню, гуляя по его улицам, я все время что-то записывал, читал, а потом рассказывал своим родным, друзьям и ученикам, ведь я долгое время работал учителем литературы в школе. Со временем ко мне стали обращаться и незнакомые люди за услугами гида.... Вот таким естественным образом я превратил любимое увлечение в интересную работу. Мои темы: «Литература в Петербурге и Петербург в литературе», «Быль и миф Петербурга», «Городские истории». Если вы любите русскую литературу и интересуетесь историей Петербурга, если вы хотите познакомиться с непредвзятым взглядом на них, буду рад побеседовать с вами, прогуливаясь по улицам Северной Венеции.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 марта 2019
В самую непогоду с сильнейшим ветром и снегопадом мы решились на экскурсию. Константин – профессионал, интеллектуал и приятный в общении человек. За три часа мы прошли по памятным местам Блока, окунулись в его поэзию, которая как нельзя лучше могла бы описать душевные переживания поэта, его понимание состояния России в период первых двух десятилетий 1900-х.
Я бы рекомендовала перед экскурсией посмотреть несколько ютьюб-роликов о трилогии вочеловечевания, воспоминания его жены Любовь Дмитриевны.

Константин проводит ещё 2 экскурсии

Петербург ДостоевскогоПетербург ДостоевскогоПетербург Достоевского
От 6500 за экскурсию
2.5 часа
18 отзывов
Узнать город через роман «Преступление и наказание» на прогулке с краеведом
Судьбы Фёдора Михайловича Достоевского и его героев переплетены чрезвычайно тесно: они жили в одних и тех же кварталах, ступали по одним и тем же мостовым, хаживали в одни и те же трактиры. Стоит ли удивляться тому, что в городе есть район, который так и называют, — «Петербург Достоевского». Вы прогуляетесь по его знаковым местам и попробуете различить невероятно тонкую грань между художественным миром писателя и реальностью XIX века — той эпохой, когда сам Фёдор Михайлович жил, влюблялся, бедствовал и рисковал.
Террор в Петербурге. Репрессии vs. революцииТеррор в Петербурге. Репрессии vs. революцииТеррор в Петербурге. Репрессии vs. революции
От 6500 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
Различить кровавый след боёв, убийств и политического насилия на улицах Северной столицы
Только задумайтесь: в парадных залах петербургских дворцов, на его блистательных улицах и даже на самой центральной площади в разные годы происходили жестокие политические убийства, террористические акты и расстрелы. На моей экскурсии вы встретите в городе десятки напоминаний о пролитой крови и узнаете, кем были исполнители воли государства, кем — каратели от народа, и что ими двигало. Но главное — порассуждаете о природе террора и его роли в истории нашей страны.

Исторические экскурсии по Санкт-Петербургу

Дети и детство в блокадном ЛенинградеДети и детство в блокадном ЛенинградеДети и детство в блокадном Ленинграде
1500 за экскурсию
2 часа
78 отзывов
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
В центре Петербурга до сих пор можно увидеть следы трагического прошлого города. Я помогу вам заметить их и погрузиться в историю города времен блокады, а еще расскажу о том, как в осажденном городе жили дети, как он защищали Родину и как спасались от голода. Мы перенесемся на полвека назад и поговорим как о горечи детских судеб, так и о человеческом сострадании и неравнодушии.
Какими людьми были Романовы?Какими людьми были Романовы?Какими людьми были Романовы?
От 2860 за экскурсию
2.5 часа
124 отзыва
Увидеть живых людей во властных правителях России и насладиться атмосферой Петербурга конца XIX века
Все знают ушедшую династию Романовых, но мало кто за сухими образами из школьных учебников умеет разглядеть ярких, страстных и эмоциональных личностей. Я помогу вам разобраться в непростых связях последних представителей царствующего рода и расскажу об их отношениях так, что вы увидите в исторических образах живых людей со своими горестями и радостями и уже никогда не останетесь к ним равнодушными!
Петроградка: дома, которые построили немцыПетроградка: дома, которые построили немцыПетроградка: дома, которые построили немцы
От 700 за экскурсию
2 часа
Познакомиться с самым «германским» районом Петербурга и научиться распознавать Югендштиль
Петроградская сторона впечатляет застройкой, непохожей на остальные районы, — я помогу разобраться, чем именно она отличается, и кто её таковой сделал. Вы узнаете историю ведущих архитектурных стилей 19-20 вв. и как они приживались в России, увидите доходные дома в стиле эклектики и модерна, а также познакомитесь с биографией самых ярких немецких зодчих.
О Петербурге с любовью!О Петербурге с любовью!О Петербурге с любовью!
4500 за экскурсию
2 часа
16 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по Северной столице на комфортабельном автомобиле
Приглашаю познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых красивых городов мира. Вы услышите таинственные легенды, увидите парадные проспекты и площади, старинные соборы и «открыточные» памятники. Я помогу разобраться в многовековой истории Петербурга и раскрыть его характер.
По Петербургу с архитекторомПо Петербургу с архитекторомПо Петербургу с архитектором
скидка20%
4400 ₽
3520 за экскурсию
2.5 часа
14 отзывов
По-новому взглянуть на облик города и разобраться в переплетении его стилей, эпох и историй
Каждое здание Петербурга может рассказать немало историй — и на этой прогулке вы научитесь их слышать! Шаг за шагом мы разберемся в архитектурных тонкостях эклектики и ампира, прогуляемся по историческому центру от русского барокко до современного стрит-арта, отыщем исчезнувшие дома и по-настоящему погрузимся в прошлое Петербурга.
Истории и судьбы блокадного ЛенинградаИстории и судьбы блокадного ЛенинградаИстории и судьбы блокадного Ленинграда
4700 за экскурсию
3 часа
49 отзывов
Узнать самое важное о героических 872 днях на экскурсии по городу и в музее для взрослых и детей
«Люди! Покуда сердца стучатся — помните!..» Вы отправитесь в путь за этой памятью. Пройдёте по Невскому проспекту и главным площадям города, мимо дворцов и по набережным, которые расскажут историю блокадного Ленинграда. А в музее «12 блокадных залов» познакомитесь с хроникой тех лет и узнаете, как люди выживали в голодном и холодном городе.

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьКрепость ОрешекЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островАлександро-Невская лавраКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийОраниенбаумИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле