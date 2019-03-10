Что вас ожидает

Очертания старого Петербурга

С Адмиралтейской набережной вы увидите дом, где родился Александр Блок, и дом, которому посвящено его прощальное стихотворение, стоящие бок о бок. В таких сюжетах — вся жизнь Блока, тесно связанная с его родным Петербургом. Пройдя через знаменитую арку между зданиями Сената и Синода, вы прогуляетесь по булыжной мостовой одной из самых старых улиц города — Галерной, потом выйдете к загадочной Новой Голландии и представите, какой она была раньше. Петляя по блоковской части петербургской Коломны, остановитесь около дворцов великих князей Алексея Александровича и Александра Михайловича, или попросту Сандро. Я расскажу о том, что происходило в этих местах в годы жизни Блока, какие события помнят здешние улицы. Закончится экскурсия у дома, в котором Блок прожил последние годы и где написал невероятную для того времени поэму «Двенадцать».

Город как вдохновение

Вы побываете на месте, где когда-то стояло здание театра Комиссаржевской и Мейерхольда, а позднее был устроен столь любимый Блоком Луна-парк. Увидите дома, где жили женщины, вдохновившие поэта на создание циклов «Снежная маска», «Фаина», «Кармен», и узнаете истории возникновения некоторых его произведений. На всём пути нас будут сопровождать стихи этого, может быть, самого петербургского из всех поэтов. Блок считал, что в Петербурге, который возник «над бездной», есть что-то неуловимое, что делает его местом, где реальное переплетено с миром идей. Вы соприкоснётесь с творческим мировоззрением поэта, узнаете, как сложилась его судьба и какие уголки города ещё помнят его поступь.