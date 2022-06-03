Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Есть ли у Петербурга французский дух? Давайте разбираться вместе, рассматривать архитектуру и говорить о незаурядных людях! Эта прогулка в сердце города наполнится ароматами Франции и сюжетами старого Петербурга. Легко и интересно я расскажу о салонах, ресторанах и лавках французского 19 века, о музыкантах, художниках, театралах. И помогу за 2,5 часа прожить эпоху.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Прогулка по аристократическому Петербургу 19 века

От Медного всадника и Исаакиевского собора до Невского проспекта и площади Искусств — мы отправимся в мини-путешествие по части города, самой фешенебельной во все века. Вас восхитят особняки на Большой Морской улице и удивят скрытые проходные дворы в двух шагах от туристических троп. По пути я помогу вам представить Петербург прошлого и покажу места, где располагались французские книжные лавки, бутики, салоны красоты, рестораны, типография, ювелирные и швейные мастерские. На набережной Мойки поговорим о французской архитектуре. А еще отыщем старую реформаторскую церковь.

О французском Петербурге — легко и без Википедии

Когда я задумала создать экскурсию на тему Франции в Северной столице, то не сомневалась, что в ней не обойтись без ассоциаций с ароматами. Поэтому на прогулке различные ноты будут сопровождать вас и воссоздавать исторические образы города и людей.

Вы узнаете, где селились первые французы Петербурга, как они жили, чем занимались, за что любили или как использовали Россию.

Услышите о первых архитекторах-французах, астрономах, зубных врачах, приглашенных Петром I; о характере и нравах зодчих, создававших символы Петербурга.

Раскроете, когда в городе появились эклеры и шампанское, какие блюда предлагали в то время и какие были самыми популярными;

Кто отшивал шикарные платья для императорской семьи;

Как развивалась французская торговля, банковское дело и реклама;

Как французы поддерживали свою веру и какие направления в религии у них укоренились.

И конечно, мы поговорим о балете и Мариусе Петипа, династиях Бенуа и Брюлловых, о Русском музее и Дворянском собрании.

Организационные детали

По вашему желанию мы остановимся на кофе-паузу в одной из чудесных кофеен по пути, а также зайдем в шоколадную лавку и сувенирный магазин. Напитки, десерты и сувениры оплачиваются отдельно.