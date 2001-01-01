Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Петербург с французским акцентом

Насладиться шармом Северной столицы и открыть нескучные факты о французах в истории города

Есть ли у Петербурга французский дух? Давайте разбираться вместе, рассматривать архитектуру и говорить о незаурядных людях! Эта прогулка в сердце города наполнится ароматами Франции и сюжетами старого Петербурга.

Легко и интересно я расскажу о салонах, ресторанах и лавках французского 19 века, о музыкантах, художниках, театралах.

И помогу за 2, 5 часа прожить эпоху.
Петербург с французским акцентом
Петербург с французским акцентом
Петербург с французским акцентом
Петербург с французским акцентом
Петербург с французским акцентом
Петербург с французским акцентом
Петербург с французским акцентом
Петербург с французским акцентом
Петербург с французским акцентом
Петербург с французским акцентом
Петербург с французским акцентом
Петербург с французским акцентом
Петербург с французским акцентом
Петербург с французским акцентом
Петербург с французским акцентом

Что вас ожидает

Прогулка по аристократическому Петербургу 19 века

От Медного всадника и Исаакиевского собора до Невского проспекта и площади Искусств — мы отправимся в мини-путешествие по части города, самой фешенебельной во все века. Вас восхитят особняки на Большой Морской улице и удивят скрытые проходные дворы в двух шагах от туристических троп. По пути я помогу вам представить Петербург прошлого и покажу места, где располагались французские книжные лавки, бутики, салоны красоты, рестораны, типография, ювелирные и швейные мастерские. На набережной Мойки поговорим о французской архитектуре. А еще отыщем старую реформаторскую церковь.

О французском Петербурге — легко и без Википедии

Когда я задумала создать экскурсию на тему Франции в Северной столице, то не сомневалась, что в ней не обойтись без ассоциаций с ароматами. Поэтому на прогулке различные ноты будут сопровождать вас и воссоздавать исторические образы города и людей.

  • Вы узнаете, где селились первые французы Петербурга, как они жили, чем занимались, за что любили или как использовали Россию.
  • Услышите о первых архитекторах-французах, астрономах, зубных врачах, приглашенных Петром I; о характере и нравах зодчих, создававших символы Петербурга.
  • Раскроете, когда в городе появились эклеры и шампанское, какие блюда предлагали в то время и какие были самыми популярными;
  • Кто отшивал шикарные платья для императорской семьи;
  • Как развивалась французская торговля, банковское дело и реклама;
  • Как французы поддерживали свою веру и какие направления в религии у них укоренились.

И конечно, мы поговорим о балете и Мариусе Петипа, династиях Бенуа и Брюлловых, о Русском музее и Дворянском собрании.

Организационные детали

По вашему желанию мы остановимся на кофе-паузу в одной из чудесных кофеен по пути, а также зайдем в шоколадную лавку и сувенирный магазин. Напитки, десерты и сувениры оплачиваются отдельно.

🚩 Начало и место завершения: в районе метро Адмиралтейская
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алена
Алена
Добрый день, меня зовут Алена! Я обычный человек, всю свою жизнь работаю с людьми и для людей. Я не историк, не искусствовед, но человек любознательный, люблю детали и мелочи, считаю, что цельный образ и ощущение города без деталей невозможно. Я больше про отношения, про атмосферу и душевность. На моих экскурсиях мы сможем прогуляться по Петербургу, вместе поразмышлять над интересными местами и событиями и увидеть то, что многие не замечают. Я вижу свет в этом городе и покажу его вам!
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