Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

От Медного всадника и Исаакиевского собора до Невского проспекта и площади Искусств — мы отправимся в мини-путешествие по части города, самой фешенебельной во все века. Вас восхитят особняки на Большой Морской улице и удивят скрытые проходные дворы в двух шагах от туристических троп. По пути я помогу вам представить Петербург прошлого и покажу места, где располагались французские книжные лавки, бутики, салоны красоты, рестораны, типография, ювелирные и швейные мастерские. На набережной Мойки поговорим о французской архитектуре. А еще отыщем старую реформаторскую церковь.
Когда я задумала создать экскурсию на тему Франции в Северной столице, то не сомневалась, что в ней не обойтись без ассоциаций с ароматами. Поэтому на прогулке различные ноты будут сопровождать вас и воссоздавать исторические образы города и людей.
И конечно, мы поговорим о балете и Мариусе Петипа, династиях Бенуа и Брюлловых, о Русском музее и Дворянском собрании.
По вашему желанию мы остановимся на кофе-паузу в одной из чудесных кофеен по пути, а также зайдем в шоколадную лавку и сувенирный магазин. Напитки, десерты и сувениры оплачиваются отдельно.