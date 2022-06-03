Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

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Петербург с французским акцентом

Насладиться шармом Северной столицы и открыть нескучные факты о французах в истории города
Есть ли у Петербурга французский дух? Давайте разбираться вместе, рассматривать архитектуру и говорить о незаурядных людях! Эта прогулка в сердце города наполнится ароматами Франции и сюжетами старого Петербурга.

Легко и интересно я расскажу о салонах, ресторанах и лавках французского 19 века, о музыкантах, художниках, театралах. И помогу за 2,5 часа прожить эпоху.
5
4 отзыва
Петербург с французским акцентом
Петербург с французским акцентом
Петербург с французским акцентом

Описание мастер-класса

Прогулка по аристократическому Петербургу 19 века

От Медного всадника и Исаакиевского собора до Невского проспекта и площади Искусств — мы отправимся в мини-путешествие по части города, самой фешенебельной во все века. Вас восхитят особняки на Большой Морской улице и удивят скрытые проходные дворы в двух шагах от туристических троп. По пути я помогу вам представить Петербург прошлого и покажу места, где располагались французские книжные лавки, бутики, салоны красоты, рестораны, типография, ювелирные и швейные мастерские. На набережной Мойки поговорим о французской архитектуре. А еще отыщем старую реформаторскую церковь.

О французском Петербурге — легко и без Википедии

Когда я задумала создать экскурсию на тему Франции в Северной столице, то не сомневалась, что в ней не обойтись без ассоциаций с ароматами. Поэтому на прогулке различные ноты будут сопровождать вас и воссоздавать исторические образы города и людей.

  • Вы узнаете, где селились первые французы Петербурга, как они жили, чем занимались, за что любили или как использовали Россию.
  • Услышите о первых архитекторах-французах, астрономах, зубных врачах, приглашенных Петром I; о характере и нравах зодчих, создававших символы Петербурга.
  • Раскроете, когда в городе появились эклеры и шампанское, какие блюда предлагали в то время и какие были самыми популярными;
  • Кто отшивал шикарные платья для императорской семьи;
  • Как развивалась французская торговля, банковское дело и реклама;
  • Как французы поддерживали свою веру и какие направления в религии у них укоренились.

И конечно, мы поговорим о балете и Мариусе Петипа, династиях Бенуа и Брюлловых, о Русском музее и Дворянском собрании.

Организационные детали

По вашему желанию мы остановимся на кофе-паузу в одной из чудесных кофеен по пути, а также зайдем в шоколадную лавку и сувенирный магазин. Напитки, десерты и сувениры оплачиваются отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена
Алена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 461 туриста
Добрый день, меня зовут Алена! Я обычный человек, всю свою жизнь работаю с людьми и для людей. Я не историк, не искусствовед, но человек любознательный, люблю детали и мелочи, считаю,
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что цельный образ и ощущение города без деталей невозможно. Я больше про отношения, про атмосферу и душевность. На моих экскурсиях мы сможем прогуляться по Петербургу, вместе поразмышлять над интересными местами и событиями и увидеть то, что многие не замечают. Я вижу свет в этом городе и покажу его вам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ольга
Были у Алены на экскурсии всей семьей вместе с детьми. Узнали много интересного об истории города, его архитектуре, о вкладе французов в строительство города и его достопримечательностей, об их судьбах.
Дети
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тоже до сих пор вспоминают отдельные моменты экскурсии, особенно старшая 10 лет, которая учит французский в школе.
В Петербурге третий раз, каждый раз немного расширяем свои знания) В следующий раз обязательно посетим другую экскурсию - про итальянцев!

Были у Алены на экскурсии всей семьей вместе с детьми. Узнали много интересного об истории города,
Были у Алены на экскурсии всей семьей вместе с детьми. Узнали много интересного об истории города,
Были у Алены на экскурсии всей семьей вместе с детьми. Узнали много интересного об истории города,
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В
Вчера побывали на экскурсии с французским акцентом и остались очень довольны) Приходили с ребенком 10-ти лет, интересно было всем, Алена прекрасный рассказчик! Узнали много нового о Петербурге, хотя бываем здесь регулярно и посетили уже очень много разных экскурсий. Отлично подойдет тем, кто интересуется Францией. Большое спасибо!
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Л
Это экскурсия для тех, кто любит и знает Питер, кто любит индивидуальность и нестандартный подход. Во время экскурсии рассказчик умело выстраивает нить рассказа, воссоздавая образы реальных людей в истории города. Советую 👍👏
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А
Вся наша семья в полном восторге от этой экскурсии! Очень много интересных историй, фактов. Очень рекомендуем, не пожалеете!
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