Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Насладиться шармом Северной столицы и открыть нескучные факты о французах в истории города
Есть ли у Петербурга французский дух? Давайте разбираться вместе, рассматривать архитектуру и говорить о незаурядных людях! Эта прогулка в сердце города наполнится ароматами Франции и сюжетами старого Петербурга.
Легко и интересно я расскажу о салонах, ресторанах и лавках французского 19 века, о музыкантах, художниках, театралах. И помогу за 2,5 часа прожить эпоху.
От Медного всадника и Исаакиевского собора до Невского проспекта и площади Искусств — мы отправимся в мини-путешествие по части города, самой фешенебельной во все века. Вас восхитят особняки на Большой Морской улице и удивят скрытые проходные дворы в двух шагах от туристических троп. По пути я помогу вам представить Петербург прошлого и покажу места, где располагались французские книжные лавки, бутики, салоны красоты, рестораны, типография, ювелирные и швейные мастерские. На набережной Мойки поговорим о французской архитектуре. А еще отыщем старую реформаторскую церковь.
О французском Петербурге — легко и без Википедии
Когда я задумала создать экскурсию на тему Франции в Северной столице, то не сомневалась, что в ней не обойтись без ассоциаций с ароматами. Поэтому на прогулке различные ноты будут сопровождать вас и воссоздавать исторические образы города и людей.
Вы узнаете, где селились первые французы Петербурга, как они жили, чем занимались, за что любили или как использовали Россию.
Услышите о первых архитекторах-французах, астрономах, зубных врачах, приглашенных Петром I; о характере и нравах зодчих, создававших символы Петербурга.
Раскроете, когда в городе появились эклеры и шампанское, какие блюда предлагали в то время и какие были самыми популярными;
Кто отшивал шикарные платья для императорской семьи;
Как развивалась французская торговля, банковское дело и реклама;
Как французы поддерживали свою веру и какие направления в религии у них укоренились.
И конечно, мы поговорим о балете и Мариусе Петипа, династиях Бенуа и Брюлловых, о Русском музее и Дворянском собрании.
Организационные детали
По вашему желанию мы остановимся на кофе-паузу в одной из чудесных кофеен по пути, а также зайдем в шоколадную лавку и сувенирный магазин. Напитки, десерты и сувениры оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 461 туриста
Добрый день, меня зовут Алена! Я обычный человек, всю свою жизнь работаю с людьми и для людей. Я не историк, не искусствовед, но человек любознательный, люблю детали и мелочи, считаю, читать дальшеуменьшить
что цельный образ и ощущение города без деталей невозможно.
Я больше про отношения, про атмосферу и душевность. На моих экскурсиях мы сможем прогуляться по Петербургу, вместе поразмышлять над интересными местами и событиями и увидеть то, что многие не замечают. Я вижу свет в этом городе и покажу его вам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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2
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Ольга
Были у Алены на экскурсии всей семьей вместе с детьми. Узнали много интересного об истории города, его архитектуре, о вкладе французов в строительство города и его достопримечательностей, об их судьбах. Дети читать дальшеуменьшить
тоже до сих пор вспоминают отдельные моменты экскурсии, особенно старшая 10 лет, которая учит французский в школе. В Петербурге третий раз, каждый раз немного расширяем свои знания) В следующий раз обязательно посетим другую экскурсию - про итальянцев!
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В
Валерия
Вчера побывали на экскурсии с французским акцентом и остались очень довольны) Приходили с ребенком 10-ти лет, интересно было всем, Алена прекрасный рассказчик! Узнали много нового о Петербурге, хотя бываем здесь регулярно и посетили уже очень много разных экскурсий. Отлично подойдет тем, кто интересуется Францией. Большое спасибо!
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Л
Людмила
Это экскурсия для тех, кто любит и знает Питер, кто любит индивидуальность и нестандартный подход. Во время экскурсии рассказчик умело выстраивает нить рассказа, воссоздавая образы реальных людей в истории города. Советую 👍👏
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А
Александра
Вся наша семья в полном восторге от этой экскурсии! Очень много интересных историй, фактов. Очень рекомендуем, не пожалеете!
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