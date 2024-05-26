Мастер-классы для взрослых – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 15 экскурсий в категории «Мастер-классы для взрослых» в Санкт-Петербурге, цены от 935 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор
Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 14:30
10 июня в 12:00
от 4 900 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Сделать авторскую чашку на память о любимом городе под руководством опытного мастера
Начало: У метро «Технологический институт»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
14 июня в 17:00
2 500 за человека
Групповой мастер-класс «Угадай аромат»
Групповая
1 час
1 отзыв
Групповой мастер-класс «Угадай аромат»
Поиграть в аромалото и забрать с собой амулет с эфирным маслом на память
Начало: На Галерной улице
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
935 за человека
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Погрузиться в искусство, раскрыть тайны знаменитых полотен и сохранить впечатления в своих рисунках
Начало: У входа в выбранный музей
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
Групповая
1 час
2 отзыва
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: На Галерной улице
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 11:00
935 за человека
Конничива, Петербург! Гастротур + урок японского языка и этикета
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Конничива, Петербург! Гастротур + урок японского языка и этикета
Попробовать азиатскую кухню, выучить несколько фраз и узнать основы этикета на прогулке с японистом
Начало: У метро «Площадь восстания»
9 июня в 08:30
15 июня в 13:30
от 8 000 за всё до 2 чел.
Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга
Почувствовать себя кондитером и приготовить модный десерт за 2 часа
Завтра в 18:30
9 июня в 12:30
от 5 000 за всё до 8 чел.
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Групповая
3 часа
6 отзывов
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Отдохнуть душой в красивом ресторане и написать картину за 3 часа под чутким руководством
Начало: на Петроградской набережной или Лермонтовском прос...
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
3 500 за человека
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Групповая
1 час
2 отзыва
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Сделать свою первую шоколадную плитку и попробовать 15 видов премиального шоколада
Начало: в Никольских рядах
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
2 590 за человека
Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге
Групповая
1 час
Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге
Совершить путешествие в мир крафтового мороженого и сделать сладость своими руками
Начало: На улице Чекистов
Расписание: в воскресенье в 15:00
7 июля в 15:00
14 июля в 15:00
1 700 за человека
Мастер-класс по росписи шопперов в Петербурге (в мини-группе)
Мини-группа
3 часа
Мастер-класс по росписи шопперов в Петербурге (в мини-группе)
Расписать шоппер своими руками под чутким руководством профессионального художника
Начало: в районе метро Приморская
9 июня в 17:00
23 июня в 17:00
3 000 за человека
В Питере лепить
Индивидуальная
2 часа
В Питере лепить
Керамический мастер-класс для двоих в уютной студии на Петроградке
Начало: в районе метро Спортивная
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
4 000 за человека
Написать картину акрилом с бокалом вина и пиццей
Мини-группа
3.5 часа
Написать картину акрилом с бокалом вина и пиццей
Вдохновиться и испытать яркие эмоции на душевном мастер-классе (мини-группа)
Начало: На Невском проспекте
9 июня в 16:00
15 июня в 16:00
3 500 за человека
Мастер-класс по лепке из глины в центре Питера
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по лепке из глины в центре Питера
Погрузиться в мир творчества и создать уникальное изделие из керамики (мини-группа)
Начало: Недалеко от метро «Чернышевская/Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 900 за человека
«Со вкусом Петербурга»: лекция по живописи + мастер-класс
Индивидуальная
2 часа
«Со вкусом Петербурга»: лекция по живописи + мастер-класс
Узнать о шедеврах мировой живописи и создать своё произведение
Завтра в 11:30
10 июня в 18:00
7 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мастер-классы для взрослых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
  2. Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
  3. Групповой мастер-класс «Угадай аромат»
  4. Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
  5. Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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