Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге

Совершить путешествие в мир крафтового мороженого и сделать сладость своими руками
На нашем небольшом производстве вы узнаете, что такое крафтовое мороженое и ГОСТы. Услышите, как готовят этот десерт в разных странах. Научитесь глазировать эскимо и скручивать в роллы тайское мороженое на мастер-классе.

Это будет вкусная экскурсия с дегустацией, которую проведу я, хозяйка производства, и профессиональный ведущий!
Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге
Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге
Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Как из одних и тех же ингредиентов можно приготовить разные виды мороженого на профессиональных аппаратах
  • Настоящее произведение искусства — ледяную скульптуру ангела с мороженым, изготовленную лучшими скульпторами Петербурга

Вы попробуете: американский пломбир, итальянское джелато, тайское жареное мороженое, русский сахарный рожок

Вы научитесь глазировать эскимо на мастер-классе. Также вместе со мной скрутите экзотическое тайское мороженое.

А ещё узнаете, почему приготовить мороженое в домашних условиях невозможно. И сделаете фотографии в нашей стильной фотозоне.

Организационные детали

  • Эта экскурсия для взрослых и детей с 3-х лет
  • Мы выдаем шапочки, перчатки, фартуки. Сменную обувь нужно принести вам.
  • Мороженое можно купить — мы упакуем его в термопакеты, которые держат холод

в воскресенье в 15:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Чекистов
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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