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На нашем небольшом производстве вы узнаете, что такое крафтовое мороженое и ГОСТы. Услышите, как готовят этот десерт в разных странах. Научитесь глазировать эскимо и скручивать в роллы тайское мороженое на мастер-классе.



Это будет вкусная экскурсия с дегустацией, которую проведу я, хозяйка производства, и профессиональный ведущий!