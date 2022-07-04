Узнайте тайны Петербурга через стихи и истории. Посетите знаковые места и насладитесь культурным наследием города
Санкт-Петербург вдохновляет писателей и поэтов на протяжении веков.
Экскурсия предлагает уникальную возможность услышать шедевры Пушкина и Есенина, исследовать главные площади и увидеть знаменитые достопримечательности: Адмиралтейство, Зимний дворец, Исаакиевский собор и Медного всадника. Участники узнают о царской и революционной истории, легендах и фактах, связанных с городом. Погружение в атмосферу Северной столицы гарантировано
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться долгими днями и теплыми вечерами. В апреле и октябре также приятно гулять, но может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодам и коротким дням.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Адмиралтейство
Зимний дворец
Исаакиевский собор
Медный всадник
Сенатская площадь
Исаакиевская площадь
Дворцовая площадь
Синий мост
Гостиница Астория
Александровский бульвар
Описание экскурсии
Самое важное в Петербурге
Мы увидим три парадные площади: Сенатскую, Исаакиевскую и Дворцовую. Прогуляемся по одной из старейших улиц города — Малой Морской, где жили Гоголь, Достоевский и Чайковский. Перейдем самый широкий в мире Синий мост и полюбуемся изящным шпилем Адмиралтейства. Кроме того, рассмотрим легендарную фешенебельную гостиницу Астория и оценим Александровский бульвар, где прохаживался Евгений Онегин.
Занимательные факты и легенды
Я расскажу о царской, революционной и блокадной истории города. Вы узнаете, как Пушкин познакомился с Дантесом и сколько раз он вызывал соперников на дуэли. Как выглядел город во время войны и где Гитлер хотел устроить банкет по случаю взятия Ленинграда. Куда каждый день ходил на работу Петр I и какой подарок Николай I преподнес дочери на свадьбу. А также: из чего сделан «Медный всадник» и сколько всего в городе было Исаакиевских соборов и Зимних дворцов.
Организационные детали
Экскурсия дополняется показом иллюстраций
Экскурсия рекомендована взрослым и детям от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 221 туриста
Меня зовут Полина, я коренная петербурженка. Очень люблю свой город и хочу поделиться этой любовью с вами. Немного обо мне: закончила институт культуры по специальности «Искусствовед», отучилась на курсах гидов и неоднократно побеждала на конкурсах чтецов стихотворений. Я решила объединить экскурсии и стихи, потому что это позволяет раскрыть душу Северной столицы, вдохновиться и проникнуться ее красотой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
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1
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А
Алина
Спасибо большое за экскурсию🥰 Очень душевно провели с Полиной 2 часа, погуляли по Питеру, узнали много новых фактов. Помимо интересного содержания, экскурсовод расположила нас к себе, было приятно общаться.
Однозначно советуем!
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Наталья
Прекрасная экскурсия по историческим местам, со стихами великих поэтов и рассказами из их биографии. Очень рекомендую
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В
Виталий
Здравствуйте. Экскурсия была обзорной, и для меня оказалась интересной, я ценю диалог в таком формате экскурсий. Полина приятный собеседник с замечательным чуством юмора, внимательна к вопросам слушателей и мгновенно ориентируется отвечая на них. Сын-подросток тоже доволен рассказами о Питербурге и историческими фактами о городе и его именитых жителях, особенно понравились исторические загадки (хотелось ещё). При случае буду рекомендовать знакомым.
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О
Олеся
Спасибо Полине за легкую и увлекательную экскурсию! Два часа пролетели на одном дыхании. Полина очень приятная в общении девушка, увлечённая историей своего города и поэзией. Узнали много нового как о самом городе, так и о выдающихся его жителях. Термос с горячим имбирным чаем в промозглую зимнюю питерскую погоду - это такая милая забота о гостях. Очень душевная экскурсия, рекомендуем.
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А
Анна
Полина провела очень интересную экскурсию для меня с сестрой. Увлекательно, много интересных фактов, заметок. После экскурсии захотелось больше почитать об истории Петербурга. Понравилось, что экскурсия охватывает разные периоды, поговорили о временах Петра, о революции, о блокаде. В общем, рекомендую. Мы нисколько не пожалели.
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P
Polina
Нам очень понравилась экскурсионная прогулка с Полиной, было интересно услышать не только об истории города, но и стихи, которые создали особое романтичное настроение. Экскурсия была увлекательной и для меня, для сына подростка, и для восьмилетки. С Полиной легко и приятно общаться, экскурсия прошла на одном дыхании.