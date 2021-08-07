Погрузиться в мир блистательного города и услышать посвященные ему стихотворения

5
1 отзыв
Петербург вдохновляет и поражает своим великолепием не одно поколение писателей, поэтов и путешественников.

Я почитаю вам шедевры Пушкина и Есенина, раскрою историю главных площадей и покажу «визитные карточки» города: Адмиралтейство, Зимний дворец, Исаакиевский собор и Медного всадника.

Поделюсь местными тайнами и помогу прочувствовать красоту Северной столицы.
Петербург: история и стихи
Петербург: история и стихи
Петербург: история и стихи
Петербург: история и стихи
Петербург: история и стихи
Петербург: история и стихи
Петербург: история и стихи
Петербург: история и стихи
Петербург: история и стихи

Что вас ожидает

Самое важное в Петербурге

Мы увидим три парадные площади: Сенатскую, Исаакиевскую и Дворцовую. Прогуляемся по одной из старейших улиц города — Малой Морской, где жили Гоголь, Достоевский и Чайковский. Перейдем самый широкий в мире Синий мост и полюбуемся изящным шпилем Адмиралтейства. Кроме того, рассмотрим легендарную фешенебельную гостиницу Астория и оценим Александровский бульвар, где прохаживался Евгений Онегин.

Занимательные факты и легенды

Я расскажу о царской, революционной и блокадной истории города. Вы узнаете, как Пушкин познакомился с Дантесом и сколько раз он вызывал соперников на дуэли. Как выглядел город во время войны и где Гитлер хотел устроить банкет по случаю взятия Ленинграда. Куда каждый день ходил на работу Петр I и какой подарок Николай I преподнес дочери на свадьбу. А также: из чего сделан «Медный всадник» и сколько всего в городе было Исаакиевских соборов и Зимних дворцов.

Организационные детали

Экскурсия дополняется показом иллюстраций.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе м. Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Полина
Полина
Меня зовут Полина, я коренная петербурженка. Очень люблю свой город и хочу поделиться этой любовью с вами. Немного обо мне: закончила институт культуры по специальности «Искусствовед», отучилась на курсах гидов и неоднократно побеждала на конкурсах чтецов стихотворений. Я решила объединить экскурсии и стихи, потому что это позволяет раскрыть душу Северной столицы, вдохновиться и проникнуться ее красотой.
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1 реальный отзыв

О
7 авг 2021
Спасибо Полине за эрудицию, любовь к поэзии и Петербургу. Даже в очень сложной погодной обстановке - лил проливной дождь - мы с дочерью получили удовольствие от рассказов о городе. Полина очень легко расположила нас для беседы.
Спасибо, рекомендую гида. И удачи с погодой!

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