Что вас ожидает

Самое важное в Петербурге

Мы увидим три парадные площади: Сенатскую, Исаакиевскую и Дворцовую. Прогуляемся по одной из старейших улиц города — Малой Морской, где жили Гоголь, Достоевский и Чайковский. Перейдем самый широкий в мире Синий мост и полюбуемся изящным шпилем Адмиралтейства. Кроме того, рассмотрим легендарную фешенебельную гостиницу Астория и оценим Александровский бульвар, где прохаживался Евгений Онегин.

Занимательные факты и легенды

Я расскажу о царской, революционной и блокадной истории города. Вы узнаете, как Пушкин познакомился с Дантесом и сколько раз он вызывал соперников на дуэли. Как выглядел город во время войны и где Гитлер хотел устроить банкет по случаю взятия Ленинграда. Куда каждый день ходил на работу Петр I и какой подарок Николай I преподнес дочери на свадьбу. А также: из чего сделан «Медный всадник» и сколько всего в городе было Исаакиевских соборов и Зимних дворцов.

Организационные детали

Экскурсия дополняется показом иллюстраций.