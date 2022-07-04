Санкт-Петербург вдохновляет писателей и поэтов на протяжении веков.



Экскурсия предлагает уникальную возможность услышать шедевры Пушкина и Есенина, исследовать главные площади и увидеть знаменитые достопримечательности: Адмиралтейство, Зимний дворец, Исаакиевский собор и Медного всадника. Участники узнают о царской и революционной истории, легендах и фактах, связанных с городом. Погружение в атмосферу Северной столицы гарантировано

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться долгими днями и теплыми вечерами. В апреле и октябре также приятно гулять, но может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодам и коротким дням.

Сейчас август — это идеальное время.