Уникальный мастер-класс «Картина маслом за 1 занятие» в творческой атмосфере настоящей художественной мастерской, рядом с Академией Художеств.
Вы сможете попробовать себя в технике масляной живописи и за короткое время создать настоящее произведение искусства.
Наши опытные преподаватели проведут вас через весь процесс — от выбора сюжета до финального мазка кисти.
Описание мастер-класса
Участники нашего мастер-класса получат следующие знания и умения:
- Освоят основы техники масляной живописи: познакомятся с материалами, инструментами и приемами работы с красками.
- Научатся правильно выбирать композицию и гармонично сочетать цвета.
- Узнают секреты построения перспективы и передачи объема на холсте.
- Получат практические советы по созданию гармоничных изображений и проработке деталей.
- Смогут почувствовать уверенность в процессе рисования и самостоятельно завершить полноценную картину.
Кроме того, атмосфера мастерской позволит участникам расслабиться, насладиться процессом творчества и обрести новые впечатления. Наш мастер-класс станет отличным стартом для вашего творческого пути и подарит незабываемые эмоции! Важная информация:.
За 1 занятие вы напишите картину маслом (размер 25 на 30 см). Без опыта и подготовки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Прекрасная локация мастерской с возможностью прогуляться после мастер-класса. Рядом Академия художеств, сад Академии с прогуливающимися там живыми лошадьми, Румянцевский сад
- Василеостровский рынок в двух шагах, новое гастрономическое пространство в отреставрированных исторических зданиях Андреевского рынка
- Метро Василеостровская и пешеходная 6 линия - приятная прогулочная зона в самом сердце Васильевского острова, на которой расположены красивейшие Андреевский собор и Церковь Трех Святителей, свободные для посещения
Что включено
- Индивидуальные консультации
- Все материалы включены
- Угощаем чаем, кофе, сладостями
- Атмосфера творчества и вдохновения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Академический переулок
Завершение: Садовый корпус академии художеств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
