Создать картину своими руками Вы сможете попробовать себя в технике масляной живописи и за короткое время создать настоящее произведение искусства. Наши опытные преподаватели проведут вас через весь процесс — от выбора сюжета до финального мазка кисти. Участники нашего мастер-класса получат следующие знания и умения:

Освоят основы техники масляной живописи: познакомятся с материалами, инструментами и приемами работы с красками.

Научатся правильно выбирать композицию и гармонично сочетать цвета.

Узнают секреты построения перспективы и передачи объема на холсте.

Получат практические советы по созданию гармоничных изображений и проработке деталей.

Смогут почувствовать уверенность в процессе рисования и самостоятельно завершить полноценную картину.

Кроме того, атмосфера мастерской позволит участникам расслабиться, насладиться процессом творчества и обрести новые впечатления. Наш мастер-класс станет отличным стартом для вашего творческого пути и подарит незабываемые эмоции! Важная информация:.

За 1 занятие вы напишите картину маслом (размер 25 на 30 см). Без опыта и подготовки.