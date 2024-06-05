1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Василеостровская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
Начало: 7-я линия Васильевского острова, 44-А
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1100990₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Велоэкскурсия «Весь Петербург за 2 часа»
Обзорная прогулка по городу для велолюбителей
Начало: В районе метро Садовая
Завтра в 09:30
10 июня в 14:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Васильевский остров - приют муз и гениев
Пройти по следам художников и узнать, кто устроил бунт против академической живописи
Начало: у станции метро «Василеостровская»
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Необычный формат, впервые были на такой экскурсии. Узнали много нового про Васильевский остров и его известных обитателей. Игровой формат увлек и взрослых и детей-подростков. Понравилось всем!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Виталий прекрасный рассказчик! Рассказывает легко и простым языком. Слушать и воспринимать информацию очень интересно. Экскурсия захватывает и проходит на одном дыхании! Участвовали 5 женщин от 17 до 63 лет) Понравилось всем!!! Описание экскурсии полностью соответствует реальности. Всем советую!!!
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия понравилась! Рекомендую семьям с детьми школьного возраста. Экскурсия в игровой форме с загадками и ответами на вопросы, дети отлично вовлекаются👍
- ИИрина27 мая 2024Очень познавательная экскурсия для тех, кого интересует более подробная история старого города. Гид - профессионал своего дела, сочетает знание нетривиальной
- KKerh8511 мая 2024Прекрасный вариант гид, интересные и необычные места! Но самое главное, что были наушники и гида было слышно даже на самых шумных улицах
- ООльга17 ноября 2023Была на экскурсии с подростками. Им очень понравился формат, заинтересовала информация. Рекомендую!
- ННаталья4 сентября 2023Отличная экскурсия. Действительно можно посмотреть многое в городе, гораздо быстрее, если передвигаться не велосипеде. Гид очень грамотный. Рассказывал интересно. Я осталась очень довольна. Рекомендую!
- ЕЕлена14 августа 2023Ваш незабываемый день в ПетербургеОчень понравился формат экскурсии, адаптированной к нашим интересам! Получили интересную познавательную информацию, открыли новые для себя локации в городе, получили
- ЛЛюдмила18 июля 2023Секреты Васильевского островаПонравилось все, о чем рассказала экскурсовод, но таких денег эта экскурсия не стоит(6250 рублей)! Сюда не вошло ни одного посещения музея! За экскурсию по местам Достоевского мы заплатили 3000 рублей! Информации получили не меньше и длиласьэкскурсия 3 часа,!!!
- TTishenkova.oksana16 июля 2023На теплоходе по Неве и Финскому заливу «Балтийский круиз»Экскурсия понравилась. Единственное замечание что отправление из Севкабель порт затем корабль отправляется в центр Петербурга где обезжает еще 4 причала
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Академия художеств»
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