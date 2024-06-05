Академия художеств – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Академия художеств» в Санкт-Петербурге, цены от 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Василеостровская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
94 отзыва
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
Начало: 7-я линия Васильевского острова, 44-А
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1100990 за человека
Велоэкскурсия «Весь Петербург за 2 часа»
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Велоэкскурсия «Весь Петербург за 2 часа»
Обзорная прогулка по городу для велолюбителей
Начало: В районе метро Садовая
Завтра в 09:30
10 июня в 14:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Васильевский остров - приют муз и гениев
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Васильевский остров - приют муз и гениев
Пройти по следам художников и узнать, кто устроил бунт против академической живописи
Начало: у станции метро «Василеостровская»
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
    Необычный формат, впервые были на такой экскурсии. Узнали много нового про Васильевский остров и его известных обитателей. Игровой формат увлек и взрослых и детей-подростков. Понравилось всем!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
    Виталий прекрасный рассказчик! Рассказывает легко и простым языком. Слушать и воспринимать информацию очень интересно. Экскурсия захватывает и проходит на одном дыхании! Участвовали 5 женщин от 17 до 63 лет) Понравилось всем!!! Описание экскурсии полностью соответствует реальности. Всем советую!!!
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
    Экскурсия понравилась! Рекомендую семьям с детьми школьного возраста. Экскурсия в игровой форме с загадками и ответами на вопросы, дети отлично вовлекаются👍
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
    Очень познавательная экскурсия для тех, кого интересует более подробная история старого города. Гид - профессионал своего дела, сочетает знание нетривиальной
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    истории и интеллигентный юмор. Организация великолепная - в стоимость экскурсии входит аудиогид с наушником. Т. е. всю экскурсию отличная слышимость. Рекомендую!

  • K
    Kerh85
    11 мая 2024
    Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
    Прекрасный вариант гид, интересные и необычные места! Но самое главное, что были наушники и гида было слышно даже на самых шумных улицах
  • О
    Ольга
    17 ноября 2023
    Велоэкскурсия «Весь Петербург за 2 часа»
    Была на экскурсии с подростками. Им очень понравился формат, заинтересовала информация. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    4 сентября 2023
    Велоэкскурсия «Весь Петербург за 2 часа»
    Отличная экскурсия. Действительно можно посмотреть многое в городе, гораздо быстрее, если передвигаться не велосипеде. Гид очень грамотный. Рассказывал интересно. Я осталась очень довольна. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    14 августа 2023
    Ваш незабываемый день в Петербурге
    Очень понравился формат экскурсии, адаптированной к нашим интересам! Получили интересную познавательную информацию, открыли новые для себя локации в городе, получили
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    ценные рекомендации мест к посещению. В дополнение получили потрясающие эмоциональные, живые фотографии! Мы с дочерью в восторге от прогулки, было легко и интересно, спасибо огромное!

  • Л
    Людмила
    18 июля 2023
    Секреты Васильевского острова
    Понравилось все, о чем рассказала экскурсовод, но таких денег эта экскурсия не стоит(6250 рублей)! Сюда не вошло ни одного посещения музея! За экскурсию по местам Достоевского мы заплатили 3000 рублей! Информации получили не меньше и длиласьэкскурсия 3 часа,!!!
  • T
    Tishenkova.oksana
    16 июля 2023
    На теплоходе по Неве и Финскому заливу «Балтийский круиз»
    Экскурсия понравилась. Единственное замечание что отправление из Севкабель порт затем корабль отправляется в центр Петербурга где обезжает еще 4 причала
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    собирает людей, т. е. сначала катаешься еще полчаса по портовым докам, а снова возращаешся обратно и потом едешь на залив. Почему всех нельзя собрать в одном месте? Когда я покупала этот тур не было варианта откуда можно отправится на эту экскурсию - только Севкабель порт, а это далеко от центра, имея выбор я бы уезжала из него.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Академия художеств»

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  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Академия художеств" можно забронировать 4 экскурсии от 990 до 5 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 204 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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