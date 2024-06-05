Е Елена Экскурсия-квиз по Васильевскому острову Необычный формат, впервые были на такой экскурсии. Узнали много нового про Васильевский остров и его известных обитателей. Игровой формат увлек и взрослых и детей-подростков. Понравилось всем!

Е Екатерина Экскурсия-квиз по Васильевскому острову Виталий прекрасный рассказчик! Рассказывает легко и простым языком. Слушать и воспринимать информацию очень интересно. Экскурсия захватывает и проходит на одном дыхании! Участвовали 5 женщин от 17 до 63 лет) Понравилось всем!!! Описание экскурсии полностью соответствует реальности. Всем советую!!!

И Ирина Экскурсия-квиз по Васильевскому острову Экскурсия понравилась! Рекомендую семьям с детьми школьного возраста. Экскурсия в игровой форме с загадками и ответами на вопросы, дети отлично вовлекаются👍

И Ирина Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе читать дальше истории и интеллигентный юмор. Организация великолепная - в стоимость экскурсии входит аудиогид с наушником. Т. е. всю экскурсию отличная слышимость. Рекомендую! Очень познавательная экскурсия для тех, кого интересует более подробная история старого города. Гид - профессионал своего дела, сочетает знание нетривиальной

K Kerh85 Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе Прекрасный вариант гид, интересные и необычные места! Но самое главное, что были наушники и гида было слышно даже на самых шумных улицах

О Ольга Велоэкскурсия «Весь Петербург за 2 часа» Была на экскурсии с подростками. Им очень понравился формат, заинтересовала информация. Рекомендую!

Н Наталья Велоэкскурсия «Весь Петербург за 2 часа» Отличная экскурсия. Действительно можно посмотреть многое в городе, гораздо быстрее, если передвигаться не велосипеде. Гид очень грамотный. Рассказывал интересно. Я осталась очень довольна. Рекомендую!

Е Елена Ваш незабываемый день в Петербурге читать дальше ценные рекомендации мест к посещению. В дополнение получили потрясающие эмоциональные, живые фотографии! Мы с дочерью в восторге от прогулки, было легко и интересно, спасибо огромное! Очень понравился формат экскурсии, адаптированной к нашим интересам! Получили интересную познавательную информацию, открыли новые для себя локации в городе, получили

Л Людмила Секреты Васильевского острова Понравилось все, о чем рассказала экскурсовод, но таких денег эта экскурсия не стоит(6250 рублей)! Сюда не вошло ни одного посещения музея! За экскурсию по местам Достоевского мы заплатили 3000 рублей! Информации получили не меньше и длиласьэкскурсия 3 часа,!!!