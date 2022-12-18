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Описание
Что вас ожидает
Рубенс, Ван Дейк и венецианские мастера
Вы увидите венецианский пейзаж — самую волшебную из всех картин музея. Затем поразмышляете о непростом выборе пути вместе с «Гераклом на распутье». Рубенс впечатлит вас ярким колоритом и динамичными сюжетами, а Ван Дейк познакомит с рыцарями и прекрасными дамами. Бытовой жанр расскажет о жизни простых людей, а исторический — о подвигах великих полководцев. А еще мы найдем картину с «неправильным названием» и шедевр, написанный с ошибкой.
Голландские натюрморты
Мы полюбуемся натюрмортами голландских мастеров. Советую не приходить на экскурсию голодными: эти произведения написаны так, что неизменно вызывают аппетит! Кроме того, в Новом Эрмитаже есть строгое правило: нельзя брать с собой воду. Это связано с трагической историей покушения на Данаю. Я расскажу о ней и о том, как картина вернулась в музей.
Игровые элементы
Если в группе есть дети, мы совмещаем экскурсию с игрой. Выясняем кто самый внимательный у натюрморта, изображаем эмоции и жесты у портрета. Я всегда приношу с собой реквизит. Поэтому ребята могут оценить, насколько точно художник изобразил морскую раковину, тонкое кружево или прозрачный хрусталь.
Организационные детали
Экскурсия подойдет путешественникам всех возрастов
Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их на себя и на гида необходимо заранее. Стоимость — 500 руб. с человека, дети до 14 лет бесплатно. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Иорданский лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 660 экскурсий для 1365 туристов
Добрый день! Меня зовут Жанна, у меня есть команда подготовленных гидов, владеющих методикой проведения детских экскурсий. В каждом из них я уверена, как в себе. Все они, безусловно, имеют свои приёмы, но идея у нас общая: исходить из особенностей возраста и потребностей ребёнка, во время экскурсии заинтересовывать, а не заставлять, слушать, играть, обсуждать и получать удовольствие от посещения музея. О том, кто именно будет встречаться с вами, мы всегда договариваемся заранее.