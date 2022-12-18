Приглашаю в путешествие по миру прекрасного вместе с величайшими художниками! Моя главная миссия: показать, что картины — это интересно. Цвет, линия и форма в живописи как слово, интонация и жест в речи. Я научу вас понимать их. Взрослым помогу посмотреть на свою жизнь через искусство, а детям расскажу о главном через игру и занимательные вопросы.

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Описание

Что вас ожидает

Рубенс, Ван Дейк и венецианские мастера

Вы увидите венецианский пейзаж — самую волшебную из всех картин музея. Затем поразмышляете о непростом выборе пути вместе с «Гераклом на распутье». Рубенс впечатлит вас ярким колоритом и динамичными сюжетами, а Ван Дейк познакомит с рыцарями и прекрасными дамами. Бытовой жанр расскажет о жизни простых людей, а исторический — о подвигах великих полководцев. А еще мы найдем картину с «неправильным названием» и шедевр, написанный с ошибкой.

Голландские натюрморты

Мы полюбуемся натюрмортами голландских мастеров. Советую не приходить на экскурсию голодными: эти произведения написаны так, что неизменно вызывают аппетит! Кроме того, в Новом Эрмитаже есть строгое правило: нельзя брать с собой воду. Это связано с трагической историей покушения на Данаю. Я расскажу о ней и о том, как картина вернулась в музей.

Игровые элементы

Если в группе есть дети, мы совмещаем экскурсию с игрой. Выясняем кто самый внимательный у натюрморта, изображаем эмоции и жесты у портрета. Я всегда приношу с собой реквизит. Поэтому ребята могут оценить, насколько точно художник изобразил морскую раковину, тонкое кружево или прозрачный хрусталь.

Организационные детали