Новый Эрмитаж для детей и взрослых

Познакомиться с работами великих мастеров и расшифровать язык живописи

Приглашаю в путешествие по миру прекрасного вместе с величайшими художниками! Моя главная миссия: показать, что картины — это интересно. Цвет, линия и форма в живописи как слово, интонация и жест в речи. Я научу вас понимать их.

Взрослым помогу посмотреть на свою жизнь через искусство, а детям расскажу о главном через игру и занимательные вопросы.
Новый Эрмитаж для детей и взрослых
Новый Эрмитаж для детей и взрослых
Новый Эрмитаж для детей и взрослых
Новый Эрмитаж для детей и взрослых
Новый Эрмитаж для детей и взрослых
Новый Эрмитаж для детей и взрослых
Новый Эрмитаж для детей и взрослых
Новый Эрмитаж для детей и взрослых
Новый Эрмитаж для детей и взрослых
Новый Эрмитаж для детей и взрослых
Новый Эрмитаж для детей и взрослых
Новый Эрмитаж для детей и взрослых
Новый Эрмитаж для детей и взрослых
Новый Эрмитаж для детей и взрослых
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Описание

Что вас ожидает

Рубенс, Ван Дейк и венецианские мастера

Вы увидите венецианский пейзаж — самую волшебную из всех картин музея. Затем поразмышляете о непростом выборе пути вместе с «Гераклом на распутье». Рубенс впечатлит вас ярким колоритом и динамичными сюжетами, а Ван Дейк познакомит с рыцарями и прекрасными дамами. Бытовой жанр расскажет о жизни простых людей, а исторический — о подвигах великих полководцев. А еще мы найдем картину с «неправильным названием» и шедевр, написанный с ошибкой.

Голландские натюрморты

Мы полюбуемся натюрмортами голландских мастеров. Советую не приходить на экскурсию голодными: эти произведения написаны так, что неизменно вызывают аппетит! Кроме того, в Новом Эрмитаже есть строгое правило: нельзя брать с собой воду. Это связано с трагической историей покушения на Данаю. Я расскажу о ней и о том, как картина вернулась в музей.

Игровые элементы

Если в группе есть дети, мы совмещаем экскурсию с игрой. Выясняем кто самый внимательный у натюрморта, изображаем эмоции и жесты у портрета. Я всегда приношу с собой реквизит. Поэтому ребята могут оценить, насколько точно художник изобразил морскую раковину, тонкое кружево или прозрачный хрусталь.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет путешественникам всех возрастов
  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их на себя и на гида необходимо заранее. Стоимость — 500 руб. с человека, дети до 14 лет бесплатно. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Иорданский лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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