Открыть новые грани истории и искусства в игровом формате
Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира.
Даже если тратить минуту на каждый экспонат, осмотр займёт восемь лет! Детям мы покажем самое главное и постараемся угодить всем — ведь одни в восторге от красивых платьев, другие — от живописи, а кто-то замирает, слушая о дворцовых тайнах. Это будет незабываемое путешествие, где каждый шаг наполнен загадками.
Даже если тратить минуту на каждый экспонат, осмотр займёт восемь лет! Детям мы покажем самое главное и постараемся угодить всем — ведь одни в восторге от красивых платьев, другие — от живописи, а кто-то замирает, слушая о дворцовых тайнах. Это будет незабываемое путешествие, где каждый шаг наполнен загадками.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Наше путешествие начнётся с величественной лестницы, где гостей окружает блеск золота и множество окон. Присмотримся к ним повнимательнее и увидим, что некоторые — это совсем даже и не окна. Вот как во дворцах бывает! А ещё узнаем о знаменитых обитателях дворца и даже посмотрим на их портреты.
- Далее мы окажемся в бело-золотом царстве, в центре которого — тронное место с насыщенным декором, драпировками и обивкой. Кто же мог сидеть на троне? Конечно, царь. И царица. А кто ещё? По ночам? Ещё одна дворцовая тайна, которую мы раскроем вместе.
- Следом окунёмся в мир балов, танцев и изысканных платьев. Поговорим об этикете того времени и значении дворцовых распорядков.
- Не обойдем стороной коллекции и коллекционеров, ведь Эрмитаж известен в первую очередь своими ценностями. Разберёмся, что именно собирали русские императоры и императрицы. Научимся смотреть картины и видеть их тайный смысл.
- Остановимся у скульптур, мозаик и ваз. Среди них будет и такая огромная, что все мы сможем поместиться внутри. Но как же она попала во дворец? Эту загадку нам и предстоит разгадать. А ещё нас ждет настоящая мумия — только чур не бояться! Сначала узнаем все её секреты, а потом пойдём смотреть.
- В финале продолжим добрую дворцовую традицию: одаривать посетителей Георгиевского зала. Все наши маленькие путешественники в конце занятия получат сувениры, чтобы визит в Эрмитаж запомнился надолго!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
- Занятие рассчитано на учащихся 1-3 классов (7-9 лет).
- Предполагается, что для ваших детей это будет первое посещение Эрмитажа. Если ребёнок уже был в Эрмитаже, мы это учтём, только, пожалуйста, предупредите об этом заранее.
- Экскурсионное обслуживание оплачивается только для детей + надо будет взять в кассе бесплатный входной билет. Взрослые приобретают входные билеты самостоятельно.
- К огромному сожалению, мы не можем разрешить родителям, бабушкам и дедушкам ходить вместе с группой. Вы приводите детей на место встречи и там же ровно через 2 часа забираете довольных и счастливых ребят.
- В стоимость экскурсии входит сувенир. Дополнительных расходов не будет.
в субботу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Эрмитаже
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2310 туристов
Приветствую вас от лица нашей команды! Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города. Практически с самого начала мы стали кроме взрослых экскурсий предлагать еще и детские. Когда-то эти экскурсии были разработаны для наших собственных детей. Дети выросли, а экскурсии остались. Причем год от года наши детские экскурсии изменяются, дополняются, улучшаются, становятся интереснее и разнообразнее. Наши детские экскурсии — это наше ноу-хау, наша визитная карточка и наша гордость!
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