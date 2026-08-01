Ваш ребенок познакомится с жизнью царских особ, узнает о дворцовых тайнах и почувствует себя участником бала
7 причин купить этот билет
- ✨ Погружение в мир искусства
- 👑 Узнать о жизни императоров
- 🎨 Понять тайный смысл картин
- 🗡️ Ощутить атмосферу рыцарских залов
- 🐱 Встретить эрмитажных котов
- 🖼️ Увидеть шедевры Леонардо Да Винчи
- 🧩 Изучить искусство мозаики
Что можно увидеть
- Эрмитаж
- Рыцарский зал
- Шедевры Леонардо Да Винчи
Описание билета
Наше путешествие начнётся с величественной лестницы, где гостей окружает блеск золота и множество окон и зеркал. Присмотримся к окнам повнимательнее и увидим, что некоторые из них — это совсем даже и не окна. Вот как во дворцах бывает! Между прочим, это тоже искусство — Великое Искусство Дизайна.
Мы поговорим о принцах и принцессах, императорах и императрицах, которые жили в этом дворце, и даже посмотрим на их портреты. Затем окунёмся в мир балов, танцев и изысканных платьев, поговорим о языке веера и этикете того времени.
А кто ещё жил во дворце? И до сих пор там живёт? Конечно, это знаменитые эрмитажные коты. Обязательно про них расскажем, а если повезёт — даже покажем кого-нибудь из их братии.
Теперь займёмся искусством. Мы будем учиться смотреть на картины. Не просто видеть, что нарисовано, но и понимать тайный смысл картин. Наш гид покажет детям 5-7 шедевров Эрмитажа, в том числе и полотна Леонардо Да Винчи.
Уделим время искусству мозаики. Узнаем, что это такое и из чего эту мозаику делают. Конечно, в Эрмитаже ничего трогать руками нельзя, но у нашего гида будет волшебная коробочка со смальтой — её трогать можно и нужно, как и складывать из неё картинку!
Дойдём до Рыцарского зала, где поговорим об отважных рыцарях и прекрасных дамах.
Мы остановимся у скульптур и ваз. Среди ваз будет и такая огромная, что все мы сможем поместиться внутри. Разгадаем, как она попала во дворец. А ещё вас ждёт настоящая мумия — только чур не бояться! Сначала узнаем все её секреты, а потом пойдём смотреть.
Организационные детали
- Пожалуйста, придите на место встречи за 10 мин до начала экскурсии, чтобы у ребят была возможность познакомиться друг с другом, а у взрослых оплатить экскурсию. Оплатить оставшуюся сумму необходимо до начала экскурсии или наличными, или переводом на карту.
- Как правило, с гидом идут только дети, а взрослые гуляют по музею самостоятельно. Если вы хотите ходить вместе с детской группой, вам тоже необходимо приобрести билет на экскурсию
- Если вы не планируете посещение Эрмитажа, но хотите присоединить ребенка к экскурсии, вы можете передать его гиду у контроля, а после забрать его в том же месте
- Мы очень просим мам и пап, бабушек и дедушек, участвующих в экскурсии: пожалуйста, не перебивайте детей и не подсказывайте им. Это очень важно для успешного проведения занятия!
- Занятие рассчитано на учащихся 1–3 классов (7–9 лет)
- Предполагается, что для ваших детей это первое посещение Эрмитажа. Если ребёнок уже был в Эрмитаже, мы это учтём, но предупредите об этом заранее
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Пожалуйста, не обещайте детям, что они увидят эрмитажных котов, а тем более погладят или покормят их. Коты живут в подвалах Эрмитажа, доступ туда для всех экскурсионных групп закрыт. Возможно нам повезёт, и через окно во внутреннем дворе Зимнего дворца мы их заметим, но не обещайте детям встречу заранее. У нас есть другая экскурсия, во время которой мы кормим настоящих петербуржских кошек.
Организационные детали
во вторник и пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 13:30
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и как рано покупать?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Я решила раз предоплата 1100 то с меня 2550 а по факту +3550 Так что будьте внимательны. Не стала звезды снимать.
Супер экскурсовод у них работает Ирина Александровна. Просите прогулку с ней.
родители были в стороне, хотя я такой см же участник экскурсии.
Мой сын не любитель музеев от слова Совсем. Переживала, не потянет ли меня через полчаса обратно. Но! Наш гид, Ирина сразу увлекла детей вопросами и рассказами, мы довольно живенько