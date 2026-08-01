Приглашаем юных искателей приключений на увлекательное экскурсионное занятие в Эрмитаже, где история оживает на глазах.Ваш ребенок познакомится с жизнью царских особ, узнает о дворцовых тайнах и почувствует себя участником бала

в великолепных залах. Мы расскажем о значении и происхождении произведений искусства, покажем уникальные экспонаты и даже разгадаем, как в дворец попала огромная ваза. Завершится наше путешествие вручением памятных подарков, которые сделают этот день незабываемым. Экскурсия-занятие в Эрмитаже - это не только новые знания, но и яркие впечатления, которые останутся с вашим ребенком на долгие годы. Забронируйте место для вашего маленького исследователя и позвольте ему окунуться в мир великого искусства

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Наше путешествие начнётся с величественной лестницы, где гостей окружает блеск золота и множество окон и зеркал. Присмотримся к окнам повнимательнее и увидим, что некоторые из них — это совсем даже и не окна. Вот как во дворцах бывает! Между прочим, это тоже искусство — Великое Искусство Дизайна.

Мы поговорим о принцах и принцессах, императорах и императрицах, которые жили в этом дворце, и даже посмотрим на их портреты. Затем окунёмся в мир балов, танцев и изысканных платьев, поговорим о языке веера и этикете того времени.

А кто ещё жил во дворце? И до сих пор там живёт? Конечно, это знаменитые эрмитажные коты. Обязательно про них расскажем, а если повезёт — даже покажем кого-нибудь из их братии.

Теперь займёмся искусством. Мы будем учиться смотреть на картины. Не просто видеть, что нарисовано, но и понимать тайный смысл картин. Наш гид покажет детям 5-7 шедевров Эрмитажа, в том числе и полотна Леонардо Да Винчи.

Уделим время искусству мозаики. Узнаем, что это такое и из чего эту мозаику делают. Конечно, в Эрмитаже ничего трогать руками нельзя, но у нашего гида будет волшебная коробочка со смальтой — её трогать можно и нужно, как и складывать из неё картинку!

Дойдём до Рыцарского зала, где поговорим об отважных рыцарях и прекрасных дамах.

Мы остановимся у скульптур и ваз. Среди ваз будет и такая огромная, что все мы сможем поместиться внутри. Разгадаем, как она попала во дворец. А ещё вас ждёт настоящая мумия — только чур не бояться! Сначала узнаем все её секреты, а потом пойдём смотреть.

Организационные детали

Пожалуйста, придите на место встречи за 10 мин до начала экскурсии, чтобы у ребят была возможность познакомиться друг с другом, а у взрослых оплатить экскурсию. Оплатить оставшуюся сумму необходимо до начала экскурсии или наличными, или переводом на карту.

Как правило, с гидом идут только дети, а взрослые гуляют по музею самостоятельно. Если вы хотите ходить вместе с детской группой, вам тоже необходимо приобрести билет на экскурсию

Если вы не планируете посещение Эрмитажа, но хотите присоединить ребенка к экскурсии, вы можете передать его гиду у контроля, а после забрать его в том же месте

Мы очень просим мам и пап, бабушек и дедушек, участвующих в экскурсии: пожалуйста, не перебивайте детей и не подсказывайте им. Это очень важно для успешного проведения занятия!

Занятие рассчитано на учащихся 1–3 классов (7–9 лет)

Предполагается, что для ваших детей это первое посещение Эрмитажа. Если ребёнок уже был в Эрмитаже, мы это учтём, но предупредите об этом заранее

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Пожалуйста, не обещайте детям, что они увидят эрмитажных котов, а тем более погладят или покормят их. Коты живут в подвалах Эрмитажа, доступ туда для всех экскурсионных групп закрыт. Возможно нам повезёт, и через окно во внутреннем дворе Зимнего дворца мы их заметим, но не обещайте детям встречу заранее. У нас есть другая экскурсия, во время которой мы кормим настоящих петербуржских кошек.

Организационные детали