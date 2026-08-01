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Академия искусств для младших школьников (билеты включены)

Погрузитесь в волшебный мир Эрмитажа: от дворцовых тайн до сокровищ искусства в увлекательной экскурсии для вашего ребенка
Приглашаем юных искателей приключений на увлекательное экскурсионное занятие в Эрмитаже, где история оживает на глазах.

Ваш ребенок познакомится с жизнью царских особ, узнает о дворцовых тайнах и почувствует себя участником бала
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в великолепных залах.

Мы расскажем о значении и происхождении произведений искусства, покажем уникальные экспонаты и даже разгадаем, как в дворец попала огромная ваза. Завершится наше путешествие вручением памятных подарков, которые сделают этот день незабываемым.

Экскурсия-занятие в Эрмитаже - это не только новые знания, но и яркие впечатления, которые останутся с вашим ребенком на долгие годы.

Забронируйте место для вашего маленького исследователя и позвольте ему окунуться в мир великого искусства

5
121 отзыв

7 причин купить этот билет

  • ✨ Погружение в мир искусства
  • 👑 Узнать о жизни императоров
  • 🎨 Понять тайный смысл картин
  • 🗡️ Ощутить атмосферу рыцарских залов
  • 🐱 Встретить эрмитажных котов
  • 🖼️ Увидеть шедевры Леонардо Да Винчи
  • 🧩 Изучить искусство мозаики
Академия искусств для младших школьников (билеты включены)
Академия искусств для младших школьников (билеты включены)
Академия искусств для младших школьников (билеты включены)

Что можно увидеть

  • Эрмитаж
  • Рыцарский зал
  • Шедевры Леонардо Да Винчи

Описание билета

Наше путешествие начнётся с величественной лестницы, где гостей окружает блеск золота и множество окон и зеркал. Присмотримся к окнам повнимательнее и увидим, что некоторые из них — это совсем даже и не окна. Вот как во дворцах бывает! Между прочим, это тоже искусство — Великое Искусство Дизайна.

Мы поговорим о принцах и принцессах, императорах и императрицах, которые жили в этом дворце, и даже посмотрим на их портреты. Затем окунёмся в мир балов, танцев и изысканных платьев, поговорим о языке веера и этикете того времени.

А кто ещё жил во дворце? И до сих пор там живёт? Конечно, это знаменитые эрмитажные коты. Обязательно про них расскажем, а если повезёт — даже покажем кого-нибудь из их братии.

Теперь займёмся искусством. Мы будем учиться смотреть на картины. Не просто видеть, что нарисовано, но и понимать тайный смысл картин. Наш гид покажет детям 5-7 шедевров Эрмитажа, в том числе и полотна Леонардо Да Винчи.

Уделим время искусству мозаики. Узнаем, что это такое и из чего эту мозаику делают. Конечно, в Эрмитаже ничего трогать руками нельзя, но у нашего гида будет волшебная коробочка со смальтой — её трогать можно и нужно, как и складывать из неё картинку!

Дойдём до Рыцарского зала, где поговорим об отважных рыцарях и прекрасных дамах.

Мы остановимся у скульптур и ваз. Среди ваз будет и такая огромная, что все мы сможем поместиться внутри. Разгадаем, как она попала во дворец. А ещё вас ждёт настоящая мумия — только чур не бояться! Сначала узнаем все её секреты, а потом пойдём смотреть.

Организационные детали

  • Пожалуйста, придите на место встречи за 10 мин до начала экскурсии, чтобы у ребят была возможность познакомиться друг с другом, а у взрослых оплатить экскурсию. Оплатить оставшуюся сумму необходимо до начала экскурсии или наличными, или переводом на карту.
  • Как правило, с гидом идут только дети, а взрослые гуляют по музею самостоятельно. Если вы хотите ходить вместе с детской группой, вам тоже необходимо приобрести билет на экскурсию
  • Если вы не планируете посещение Эрмитажа, но хотите присоединить ребенка к экскурсии, вы можете передать его гиду у контроля, а после забрать его в том же месте
  • Мы очень просим мам и пап, бабушек и дедушек, участвующих в экскурсии: пожалуйста, не перебивайте детей и не подсказывайте им. Это очень важно для успешного проведения занятия!
  • Занятие рассчитано на учащихся 1–3 классов (7–9 лет)
  • Предполагается, что для ваших детей это первое посещение Эрмитажа. Если ребёнок уже был в Эрмитаже, мы это учтём, но предупредите об этом заранее
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Пожалуйста, не обещайте детям, что они увидят эрмитажных котов, а тем более погладят или покормят их. Коты живут в подвалах Эрмитажа, доступ туда для всех экскурсионных групп закрыт. Возможно нам повезёт, и через окно во внутреннем дворе Зимнего дворца мы их заметим, но не обещайте детям встречу заранее. У нас есть другая экскурсия, во время которой мы кормим настоящих петербуржских кошек.
Организационные детали

во вторник и пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 13:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дни
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Стоимость билета

ТарифСтоимость
Участник3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник и пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 13:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 11378 туристов
Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города. Практически с самого начала мы
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стали, кроме взрослых экскурсий, предлагать ещё и детские. Когда-то эти экскурсии были разработаны для наших собственных детей. Дети выросли, а экскурсии остались. Причём год от года наши детские экскурсии изменяются, дополняются, улучшаются, становятся интереснее и разнообразнее. Наши детские экскурсии — это наше ноу-хау, визитная карточка и гордость!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 121 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
118
4
1
3
2
2
1
Толкачева
очень позитивно, увлекательно и интересно! рекомендуем! дети осилили, унесли массу впечатлений, новый знаний и немного золото на пальчике (случайность, но приятно)!
очень позитивно, увлекательно и интересно! рекомендуем! дети осилили, унесли массу впечатлений, новый знаний и немного золото
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А
Это первое наше посещение Эрмитажа. Понравилось и мне и дочке. При том что дочка, мягко говоря, не любитель экскурсий, вот совсем не либитель. . Материал действительно подготовлен с учётом возраста
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аудитории. И содержание, и форма подачи с использованием карточек, кусочков мрамора, смальты и др. очень тщательно продуманы. Давая интересную информацию Гид держит в фокусе каждого ребенка, задает вопросы, слушает ответы каждого, корректирует их, дополняет. Маршрут составлен так, чтобы экскурсанты прошли по всем отделам Эрмитажа, своими глазами увидели экспонаты, которые, возможно, видели и раньше, но не знали, где они находятся, запомнили их.
Продолжительность экскурсии оптимальная. Только к концу дети начали уставать и отвлекаться.
Повторюсь, для меня это было тоже первым посещением, информация была новая и интересная, эмоции свежие. Таким как я родителям непременно тоже нужно идти рядом и слушать, чтобы по окончании закрепить материал с ребёнком)
Спасибо Елене и Трипстеру за замечательный опыт!

Это первое наше посещение Эрмитажа. Понравилось и мне и дочке. При том что дочка, мягко говоря,
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А
Группа не набралась, Мария предложила идти мне с ребенком. В этоги конечно согласились. Уточнила цену написали всего 3550.
Я решила раз предоплата 1100 то с меня 2550 а по факту +3550 Так что будьте внимательны. Не стала звезды снимать.
Супер экскурсовод у них работает Ирина Александровна. Просите прогулку с ней.
Группа не набралась, Мария предложила идти мне с ребенком. В этоги конечно согласились. Уточнила цену написали всего 3550.
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С
материал действительно составлен под возраст аудитории, но мало времени для остановки и самостоятельного рассмотрения того или иного экспоната. но ребенок был вовлечен.
родители были в стороне, хотя я такой см же участник экскурсии.
материал действительно составлен под возраст аудитории, но мало времени для остановки и самостоятельного рассмотрения того или
материал действительно составлен под возраст аудитории, но мало времени для остановки и самостоятельного рассмотрения того или
материал действительно составлен под возраст аудитории, но мало времени для остановки и самостоятельного рассмотрения того или
материал действительно составлен под возраст аудитории, но мало времени для остановки и самостоятельного рассмотрения того или
материал действительно составлен под возраст аудитории, но мало времени для остановки и самостоятельного рассмотрения того или
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В
Экскурсия очень понравилась! Было 3 мальчика по 9 лет! ☺️ Юлия держала фокус, материал рассказчика соответствовал возрасту, маршрут, квест, подача - все отлично!! 👍
Экскурсия очень понравилась! Было 3 мальчика по 9 лет! ☺️ Юлия держала фокус, материал рассказчика соответствовал
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Ю
Замечательная экскурсия!
Мой сын не любитель музеев от слова Совсем. Переживала, не потянет ли меня через полчаса обратно. Но! Наш гид, Ирина сразу увлекла детей вопросами и рассказами, мы довольно живенько
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перемещались по залам, узнавая "секреты", недоступные посетителям без специального образования. Представляли себя и на месте послов, и применяли роль жителей дворца… В итоге после 2 часов мой ребенок уговаривал нас продлить экскурсию 😍

Огромная благодарность Ирине! Это то, что хочет видеть, наверное, любой родитель после посещения музея: огонек любопытства в глазах, кучу вопросов и желание вернуться)

Замечательная экскурсия!
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