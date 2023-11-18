Путешествие по дворцу, или Тайны Эрмитажа. Экскурсия-занятие для младших школьников в мини-группе

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Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира.

Даже если тратить минуту на каждый экспонат, осмотр займёт восемь лет! Детям мы покажем самое главное и постараемся угодить всем — ведь одни в восторге от красивых платьев, другие — от живописи, а кто-то замирает, слушая о дворцовых тайнах. Это будет незабываемое путешествие, где каждый шаг наполнен загадками.
Путешествие по дворцу, или Тайны Эрмитажа. Экскурсия-занятие для младших школьников в мини-группе
Путешествие по дворцу, или Тайны Эрмитажа. Экскурсия-занятие для младших школьников в мини-группе
Путешествие по дворцу, или Тайны Эрмитажа. Экскурсия-занятие для младших школьников в мини-группе
Путешествие по дворцу, или Тайны Эрмитажа. Экскурсия-занятие для младших школьников в мини-группе
Путешествие по дворцу, или Тайны Эрмитажа. Экскурсия-занятие для младших школьников в мини-группе
Путешествие по дворцу, или Тайны Эрмитажа. Экскурсия-занятие для младших школьников в мини-группе
Путешествие по дворцу, или Тайны Эрмитажа. Экскурсия-занятие для младших школьников в мини-группе
Путешествие по дворцу, или Тайны Эрмитажа. Экскурсия-занятие для младших школьников в мини-группе
Путешествие по дворцу, или Тайны Эрмитажа. Экскурсия-занятие для младших школьников в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Наше путешествие начнётся с величественной лестницы, где гостей окружает блеск золота и множество окон. Присмотримся к ним повнимательнее и увидим, что некоторые — это совсем даже и не окна. Вот как во дворцах бывает! А ещё узнаем о знаменитых обитателях дворца и даже посмотрим на их портреты.
  • Далее мы окажемся в бело-золотом царстве, в центре которого — тронное место с насыщенным декором, драпировками и обивкой. Кто же мог сидеть на троне? Конечно, царь. И царица. А кто ещё? По ночам? Ещё одна дворцовая тайна, которую мы раскроем вместе.
  • Следом окунёмся в мир балов, танцев и изысканных платьев. Поговорим об этикете того времени и значении дворцовых распорядков.
  • Не обойдем стороной коллекции и коллекционеров, ведь Эрмитаж известен в первую очередь своими ценностями. Разберёмся, что именно собирали русские императоры и императрицы. Научимся смотреть картины и видеть их тайный смысл.
  • Остановимся у скульптур, мозаик и ваз. Среди них будет и такая огромная, что все мы сможем поместиться внутри. Но как же она попала во дворец? Эту загадку нам и предстоит разгадать. А ещё нас ждет настоящая мумия — только чур не бояться! Сначала узнаем все её секреты, а потом пойдём смотреть.
  • В финале продолжим добрую дворцовую традицию: одаривать посетителей Георгиевского зала. Все наши маленькие путешественники в конце занятия получат сувениры, чтобы визит в Эрмитаж запомнился надолго!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
  • Занятие рассчитано на учащихся 1-3 классов (7-9 лет).
  • Предполагается, что для ваших детей это будет первое посещение Эрмитажа. Если ребёнок уже был в Эрмитаже, мы это учтём, только, пожалуйста, предупредите об этом заранее.
  • Экскурсионное обслуживание оплачивается только для детей + надо будет взять в кассе бесплатный входной билет. Взрослые приобретают входные билеты самостоятельно.
  • К огромному сожалению, мы не можем разрешить родителям, бабушкам и дедушкам ходить вместе с группой. Вы приводите детей на место встречи и там же ровно через 2 часа забираете довольных и счастливых ребят.
  • В стоимость экскурсии входит сувенир. Дополнительных расходов не будет.

в субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Эрмитаже
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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