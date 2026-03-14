Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет увлекательный мастер-класс по изготовлению конфет ручной работы. Мы поговорим с вами о вкусе, его восприятии.



Вы узнаете историю шоколада, а также приготовите собственные шедевры, которые сможете забрать домой в подарочной упаковке. 4.6 18 отзывов

Музей В Тишине Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Мастер-класс в группе 1060 ₽ за человека 4.6 18 отзывов 45 минут 1-16 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание мастер-класса Шоколадные конфеты ручной работы На этом вкусном и сладком мастер-классе вы узнаете историю шоколада, кто первый из европейцев попробовал необычный напиток индейцев? Какое золото можно употреблять в пищу? Что вас ждет: Создадите дизайн для своих шоколадных конфет, красиво подписать подарочную коробочку, перевязать лентой и забрать с собой. Для украшения мы предлагаем кокосовую стружку и сахарные посыпки различной формы и цвета.

Ежедневно с 10:00 до 20:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»

6 шоколадных конфет в подарочной упаковке Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Шпалерная улица, 26 Завершение: Ул. Шпалерная, д. 26, литера А, пом. 14-Н. Код от двери 2367# Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 10:00 до 20:00 Экскурсия длится около 45 минут Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.