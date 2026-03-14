Вас ждет увлекательный мастер-класс по изготовлению конфет ручной работы. Мы поговорим с вами о вкусе, его восприятии.
Вы узнаете историю шоколада, а также приготовите собственные шедевры, которые сможете забрать домой в подарочной упаковке.
Вы узнаете историю шоколада, а также приготовите собственные шедевры, которые сможете забрать домой в подарочной упаковке.
Описание мастер-классаШоколадные конфеты ручной работы На этом вкусном и сладком мастер-классе вы узнаете историю шоколада, кто первый из европейцев попробовал необычный напиток индейцев? Какое золото можно употреблять в пищу? Что вас ждет: Создадите дизайн для своих шоколадных конфет, красиво подписать подарочную коробочку, перевязать лентой и забрать с собой. Для украшения мы предлагаем кокосовую стружку и сахарные посыпки различной формы и цвета.
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
- 6 шоколадных конфет в подарочной упаковке
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шпалерная улица, 26
Завершение: Ул. Шпалерная, д. 26, литера А, пом. 14-Н. Код от двери 2367#
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Девушка очень приятная все хорошо рассказала, но к сожалению это совсем не то что я хотела, это не мастер класс,а просто развлекательная программа для детей.
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О
Мы с внуком на данном МК оказались единственными клиентами. Но МК состоялся. Внуку 10 лет, ему все понравилось, нес шоколадные конфеты домой угостить. Предварительное сообщение об истори шоколада для детей,
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Е
Очень понравился музей и особенно, мастер класс по приготовлению шоколадных конфет Обязательно придём на мастер класс по изготовлению духов
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Е
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В
Музей. Поднимаемая тема. Сам мастер-класс с исторической справкой о б изобретении шоколада. Все здорово!
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Б
Мастер-класс рассчитан для детей 8-11 лет. Взрослым и детям по старше будет не интересно. Все очень банально. Ожидала увидеть какую то "изюминку"., но увы ее нет. Рассказ про историю шоколада интересный. Рекомендую в начале занятия не рассказать как сделать, а показать.
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