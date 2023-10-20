Что вас ждет:

Важно знать:

Длительность мастер-класса — 45 минут.

После мастер-класса вы заберете домой 5 шоколадных конфет в подарочной упаковке.

Задумывались ли вы, что такое вкус? А влияет ли на вкус цвет? Как мы воспринимаем шоколад на аромат? Конфеты, например, выглядят так ярко, так вкусно — просто объедение. На этом вкусном и сладком мастер-классе вы узнаете историю шоколада, приготовите свои собственные шоколадные конфеты, которые заберете с собой в подарочной упаковке.