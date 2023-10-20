Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»

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Вас ждет увлекательный мастер-класс по изготовлению конфет ручной работы. Мы поговорим с вами о вкусе, его восприятии.

Вы узнаете историю шоколада, а также приготовите собственные шедевры, которые сможете забрать домой в подарочной упаковке.
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Ближайшие даты:
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

Задумывались ли вы, что такое вкус? А влияет ли на вкус цвет? Как мы воспринимаем шоколад на аромат? Конфеты, например, выглядят так ярко, так вкусно — просто объедение. На этом вкусном и сладком мастер-классе вы узнаете историю шоколада, приготовите свои собственные шоколадные конфеты, которые заберете с собой в подарочной упаковке.

Важно знать:

  • Длительность мастер-класса — 45 минут.
  • После мастер-класса вы заберете домой 5 шоколадных конфет в подарочной упаковке.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
  • 5 шоколадных конфет в подарочной упаковке
Место начала и завершения?
Галерная ул. , 20-22
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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