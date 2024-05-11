Приглашаем взрослых и детей погрузиться в чарующий шоколадный мир! Вы прикоснётесь к истории шоколада и продегустируете европейский шоколад высшего качества, который сложно найти в открытом доступе. А также под нашим чутким руководством приготовите шоколадную плитку и сладкую бомбочку на палочке.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 15:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
За 1 час вы:
- Услышите небольшую интересную лекцию про историю шоколада
- За чаепитием продегустируете 15 видов шоколада: бельгийского, швейцарского, итальянского
- Подержите настоящие какао-плоды
- Сфотографируетесь с большими шоколадными инструментами
- Попробуете какао-бобы с оттенками от коричневого до фиолетового
А ещё приготовите своими руками шоколадную плитку, которую сможете забрать их с собой в качестве приятного вкусного подарка!
Организационные детали
- В стоимость всё включено
- На мастер-классе присутствуют аллергены: орехи и ягоды
- Горячий шоколад готовится на коровьем молоке
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Никольских рядах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 35 туристов
Меня зовут Кристина, я представляю команду гидов в Петербурге. Мы творческая команда людей с тонкой душевной организацией и креативным мышлением. С 2013 года создаем нетривиальные сладости и проводим мастер-классы. Ждём вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
11 мая 2024
Все понравилось) шоколад вкусный и разнообразный. Спасибо)
Т
Татьяна
7 мая 2024
На мастер-классе были вдвоем с сестрой, забавно сделать плитку шоколада своими руками, хоть и с помощью специалиста. Узнали много нового о разных сортах какао-бобов,об изготовлении шоколада. Напробовались на дегустации разного шоколада на месяц вперед.
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