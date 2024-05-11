Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация

Сделать свою первую шоколадную плитку и попробовать 15 видов премиального шоколада
Приглашаем взрослых и детей погрузиться в чарующий шоколадный мир! Вы прикоснётесь к истории шоколада и продегустируете европейский шоколад высшего качества, который сложно найти в открытом доступе. А также под нашим чутким руководством приготовите шоколадную плитку и сладкую бомбочку на палочке.
5
2 отзыва
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 15:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

За 1 час вы:

  • Услышите небольшую интересную лекцию про историю шоколада
  • За чаепитием продегустируете 15 видов шоколада: бельгийского, швейцарского, итальянского
  • Подержите настоящие какао-плоды
  • Сфотографируетесь с большими шоколадными инструментами
  • Попробуете какао-бобы с оттенками от коричневого до фиолетового

А ещё приготовите своими руками шоколадную плитку, которую сможете забрать их с собой в качестве приятного вкусного подарка!

Организационные детали

  • В стоимость всё включено
  • На мастер-классе присутствуют аллергены: орехи и ягоды
  • Горячий шоколад готовится на коровьем молоке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Никольских рядах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Татьяна
11 мая 2024
Все понравилось) шоколад вкусный и разнообразный. Спасибо)
Все понравилось) шоколад вкусный и разнообразный. Спасибо)
Т
7 мая 2024
На мастер-классе были вдвоем с сестрой, забавно сделать плитку шоколада своими руками, хоть и с помощью специалиста. Узнали много нового о разных сортах какао-бобов,об изготовлении шоколада. Напробовались на дегустации разного шоколада на месяц вперед.

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