На вкусном мастер-классе вы создадите собственный дизайн шоколадных конфет. Часть мероприятия пройдёт в тишине, чтобы вы погрузились в процесс, наслаждаясь ароматами шоколада. Иногда сквозь тишину вы будете слышать наши рассказы. Так, вы узнаете, кто первым из европейцев попробовал необычный напиток индейцев.

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

За 45 минут вы создадите шесть конфет с уникальным дизайном. Для украшения мы предлагаем кокосовую стружку и сахарные посыпки различных цветов и форм. Вы окунётесь в волшебство шоколада, а мы расскажем кое-что интересное о нём.

Когда сладкий шедевр будет готов, вы положите его в подарочную коробку, красиво подпишете, перевяжете лентой и заберёте с собой. Подарите кому-то или себе — на ваш выбор!

Организационные детали