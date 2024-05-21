На вкусном мастер-классе вы создадите собственный дизайн шоколадных конфет. Часть мероприятия пройдёт в тишине, чтобы вы погрузились в процесс, наслаждаясь ароматами шоколада. Иногда сквозь тишину вы будете слышать наши рассказы. Так, вы узнаете, кто первым из европейцев попробовал необычный напиток индейцев.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
За 45 минут вы создадите шесть конфет с уникальным дизайном. Для украшения мы предлагаем кокосовую стружку и сахарные посыпки различных цветов и форм. Вы окунётесь в волшебство шоколада, а мы расскажем кое-что интересное о нём.
Когда сладкий шедевр будет готов, вы положите его в подарочную коробку, красиво подпишете, перевяжете лентой и заберёте с собой. Подарите кому-то или себе — на ваш выбор!
Организационные детали
- Мастер-класс проведёт один из сотрудников нашего музея
ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|935 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Галерной улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей «В Тишине» — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 89 туристов
Первый в России необычный музей «В Тишине» приглашает на 60 минут тишины! Здесь вы сможете побыть без информационного, городского и рабочего шума, обнаружить в себе новые способности и понять, можете ли вы общаться, не используя голоса.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
21 мая 2024
Были на мастер классе с внучкой, очень понравилось, конфеты получились вкусные,
Виктория
7 апр 2024
Анна очень позитивный и добрый человек! Все замечательно рассказала и объяснила!
Рекомендую мастер-класс! Здорово провели время с дочкой.
Рекомендую мастер-класс! Здорово провели время с дочкой.
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