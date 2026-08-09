Мастер-класс по созданию шоколада дарит необычный опыт и наслаждение от работы с волшебным продуктом. Вы зальёте шоколад в формы и создадите 5 неповторимых плиток. На выбор — целых 7 видов шоколада, которые можно смешивать, и 20 видов различных начинок. Будет где развернуться!
Описание мастер-класса
- Вы выберете несколько видов шоколада по своему вкусу. Можете делать миксы: например, смешивать клубничный и манго-шоколад или тёмный с белым.
- Разольёте шоколад по формам и добавите в плитки ягоды, орешки, печеньки. Начинок 20 видов, что использовать — решаете только вы.
- После практической части будет время отдохнуть, выпить чай/кофе и продегустировать разные виды шоколада.
- Во время дегустации я расскажу про шоколад и особенности его производства.
- Красиво упакуем ваше творчество в коробочки — и вы заберёте с собой 5 плиток, то есть 500–600 г шоколада.
Организационные детали
- В стоимость включены все материалы, упаковка, безлимитные напитки и дегустация шоколада.
- Шоколад будет готов в конце мастер-класса.
- Можно провести мастер-класс для большего числа участников:
— 3 человека — 11 500 ₽
— 4 человека — 13 000 ₽
— 5 человек — 15 000 ₽
— 6–12 человек — 2800 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кременчугской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
С радостью приглашаю вас на захватывающие мастер-классы по созданию шоколада, которые проходят в студии шоколада в Санкт-Петербурге. Моя главная цель — подарить гостям уникальный опыт и наслаждение от работы с этим
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