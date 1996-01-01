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Места исполнения желаний

4.6
12 отзывов
Ползком П.
Ползком П. – Гид из Санкт-Петербурга
Я проведу вас по местам, в которых исполняются желания и расскажу что нужно сделать, чтобы соблюсти ритуал и повысить шансы.

Кроме того, вы узнаете историю 📖 многих памятников Петербурга.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Места исполнения желаний
Места исполнения желаний

Что вы увидите

  • От 8 до 12 мест Северной столицы
В каждом городе есть места, связанные с удачей, где можно загадать
желание, которое обязательно сбудется. При этом на каждый род желаний
существуют свои места: одни для успеха в работе и деньгах, другие для
помощи в личной жизни, семейного счастья, подспорья по учёбе и т. п.
Желание исполнится, если только... правильно его загадать! Ведь нужно не
только найти место, но и соблюсти особый ритуал.
С каждым таким местом связана небольшая история-легенда, поверье,
отчасти сложившееся исторически, отчасти порожденное людской молвой.
Предлагаем весёлую прогулку 👣 с посещением от 8 до 12 мест Северной
столицы, где у вас будет возможность загадать самые невероятные
желания, а заодно услышать интересные истории 📖, связанные с городом.
Конечно, исполнение загаданного мы вам обещать не можем, но море
приятных и запоминающихся впечатлений гарантируем. 😃
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Места исполнения желаний
Места исполнения желаний
Места исполнения желаний
Места исполнения желаний

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ползком П.
Ползком П.
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12 отзывов оставили туристы

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