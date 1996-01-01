В каждом городе есть места, связанные с удачей, где можно загадать
желание, которое обязательно сбудется. При этом на каждый род желаний
существуют свои места: одни для успеха в работе и деньгах, другие для
помощи в личной жизни, семейного счастья, подспорья по учёбе и т. п.
Желание исполнится, если только... правильно его загадать! Ведь нужно не
только найти место, но и соблюсти особый ритуал.
С каждым таким местом связана небольшая история-легенда, поверье,
отчасти сложившееся исторически, отчасти порожденное людской молвой.
Предлагаем весёлую прогулку 👣 с посещением от 8 до 12 мест Северной
столицы, где у вас будет возможность загадать самые невероятные
желания, а заодно услышать интересные истории 📖, связанные с городом.
Конечно, исполнение загаданного мы вам обещать не можем, но море
приятных и запоминающихся впечатлений гарантируем. 😃