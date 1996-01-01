В каждом городе есть места, связанные с удачей, где можно загадать

желание, которое обязательно сбудется. При этом на каждый род желаний

существуют свои места: одни для успеха в работе и деньгах, другие для

помощи в личной жизни, семейного счастья, подспорья по учёбе и т. п.

Желание исполнится, если только... правильно его загадать! Ведь нужно не

только найти место, но и соблюсти особый ритуал.

С каждым таким местом связана небольшая история-легенда, поверье,

отчасти сложившееся исторически, отчасти порожденное людской молвой.

Предлагаем весёлую прогулку 👣 с посещением от 8 до 12 мест Северной

столицы, где у вас будет возможность загадать самые невероятные

желания, а заодно услышать интересные истории 📖, связанные с городом.

Конечно, исполнение загаданного мы вам обещать не можем, но море

приятных и запоминающихся впечатлений гарантируем. 😃