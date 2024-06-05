Чижик-Пыжик – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 42 экскурсии в категории «Чижик-Пыжик» в Санкт-Петербурге, цены от 840 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и байки Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
295 отзывов
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Посмотреть знаменитые места и памятники, или бродилки-находилки для детей 5-10 лет
Начало: В районе метро Гостиный Двор
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
Что запомнится ребенку после посещения Петербурга? Конечно, необычные и захватывающие истории города! Узнайте больше о Северной столице вместе с семьей
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
8 500 за всё до 4 чел.
Петербург на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Петербург на автомобиле с панорамной крышей: эксклюзивный тур
Исследуйте величие Петербурга в уникальной атмосфере на авто премиум-класса с эксклюзивным доступом к историческим сокровищам
Начало: Исаакиевская площадь, дом 6, парковка перед Мариин...
9 июня в 15:00
10 июня в 09:00
1850012 950 за всё до 4 чел.
По Петербургу с петербуржцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
582 отзыва
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 40 чел.
По рекам и каналам на персональном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
91 отзыв
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
10 500 за всё до 11 чел.
Мой Петербург
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
458 отзывов
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250 за всё до 4 чел.
В Питере - плыть
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
43 отзыва
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 300 за всё до 4 чел.
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
3 часа
38 отзывов
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
9 июня в 18:00
17 000 за всё до 11 чел.
Район двойников и другие тайны Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
19 отзывов
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей
Начало: На Дворцовой площади
13 июня в 22:15
14 июня в 22:15
2 850 за человека
По каналам и Большой Неве на сапборде
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
16 отзывов
По каналам и Большой Неве на сапборде
Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями
Начало: Около марсово поля
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
35002 800 за человека
На байдарках по историческому центру Петербурга
🚣‍♂️ На байдарках
Мини-группа
1.5 часа
23 отзыва
На байдарках по историческому центру Петербурга
Почувствовать магию утреннего города и попробовать себя в гребле
Начало: Метро Невский проспект
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 900 за человека
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
🚤 На катере
Аудиогид
1.5 часа
3 отзыва
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц...
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 600 за человека
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка
Прогулка для всей семьи с легендами о чудо-богатырях, Чижике-Пыжике и призраке Павла I
Начало: На площади Суворова
10 июня в 10:30
11 июня в 13:30
79005 530 за всё до 6 чел.
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530 за человека
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час
6 отзывов
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Начало: На набережной реки Фонтанка
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450 за человека
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
82 отзыва
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890 за человека
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1.5 часа
475 отзывов
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
Начало: На набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ...
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
1 700 за человека
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
5 часов
187 отзывов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990 за человека
Прогулка на катере на развод мостов
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
122 отзыва
Групповая экскурсия на катере по разводным мостам Петербурга
Прогулка на катере по ночному Санкт-Петербургу с просмотром развода мостов. Насладитесь видами исторических достопримечательностей и романтической атмосферой
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 23:50
10 июня в 23:50
2 000 за человека
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
Прокатиться по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и Неве в компании опытного гида-капитана
Начало: На набережной Мойки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 990 за всё до 5 чел.
Легенды Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
71 отзыв
Легенды Петербурга
Проехать по парадному городу, открывая его историю, легенды и мифы
Начало: У метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 16:00, в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 100 за человека
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
⛴ На теплоходе
скидка
30%
Аудиогид
1 час
330 отзывов
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Пройти по главным водным артериям города на теплоходе
Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
1200840 за человека
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
Прокатиться по рекам и каналам, взглянуть на город с воды и увидеть пять разводных мостов
Начало: На причале в 10 минутах ходьбы от ст. м «Невский п...
9 июня в 23:30
12 июня в 23:30
16 000 за всё до 5 чел.
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
32 отзыва
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду
Начало: На площади Искусств
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490 за человека
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
⛴ На теплоходе
скидка
20%
Аудиогид
1.5 часа
50 отзывов
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
Пройти на теплоходе, слушая аудиогид, и стать свидетелем старинной традиции
Начало: На набережной Фонтанки, д. 71
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
13001 040 за человека
Загадай желание в сердце Петербурга
🚶 Пешая
скидка
5%
Групповая
2 часа
6 отзывов
Загадай желание в сердце Петербурга
Договориться с фортуной и побывать в местах, которые исполняют самые сокровенные мечты (в группе)
Начало: У Михайловского замка
Расписание: во вторник и пятницу в 15:00, в среду в 16:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 15:00
1000950 за человека
От центра до Финского залива: прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
От центра до Финского залива: прогулка на катере
Отправиться в путешествие по рекам Петербурга и раскрыть тайны известных достопримечательностей
Начало: У станции метро «Невский проспект»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная прогулка на развод мостов
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 23:30
9 июня в 23:30
2300020 700 за всё до 11 чел.
Легенды Питера. Байки от байкеров
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
12 отзывов
Легенды Питера. Байки от байкеров
Драйв, рёв мотора, море эмоций и экскурсия по культурной столице, которую вы точно запомните
Начало: В районе СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
4 000 за человека
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
14 000 за всё до 3 чел.
От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде
Атмосферная утренняя прогулка по каналам исторического центра
Начало: на наб. Лебяжьей канавки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 800 за человека
Детская экскурсия: в поисках львов, грифонов и русалок
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Детская экскурсия: в поисках львов, грифонов и русалок
Погулять по каменному «зоопарку» в центре Петербурга
9 июня в 15:00
12 июня в 18:00
7 950 за всё до 6 чел.
По Неве и каналам - на частном катере (с полуденным выстрелом пушки)
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
По Неве и каналам - на частном катере (с полуденным выстрелом пушки)
Отправиться в путешествие по Северной Венеции и взглянуть на достопримечательности с нового ракурса
Начало: Удобный причал за доп оплату
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 500 за всё до 6 чел.
Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 11 чел.
Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Насладиться городом с воды и приятно провести время
Начало: В районе набережной реки Фонтанки
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
6 700 за всё до 5 чел.
Петербургские тайны, или Вперёд в прошлое
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Петербургские тайны, или Вперёд в прошлое
Историческая прогулка для тех, кто уже нагулялся по Невскому
Начало: На Невском проспекте
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
78007 020 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Петербург
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Петербург
Увидеть главные места города и узнать их историю на автомобильной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: в центре города
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 000 за всё до 6 чел.
По северной Венеции на теплоходе - групповая прогулка
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Аудиогид
1 час
По северной Венеции на теплоходе - групповая прогулка
Взглянуть на главные достопримечательности Санкт-Петербурга с воды в сопровождении аудиогида
Начало: У музея-квартиры Пушкина
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
14001 050 за человека
Вместе весело шагать: детская пешеходная экскурсия (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Вместе весело шагать: детская пешеходная экскурсия (в мини-группе)
Самые петербургские темы, самые петербургские кошки и самые петербургские привидения
Начало: На площади Искусств
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
15 июня в 11:00
2 000 за человека
Кто на Фонтанке живёт: семейная экскурсия-прогулка
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Кто на Фонтанке живёт: семейная экскурсия-прогулка
Познакомиться с Петербургом с помощью животных, обитающих на прибрежных улицах
Начало: у Елисеевского универмага
9 июня в 10:00
10 июня в 13:00
50004 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    5 июня 2024
    Большая автобусная экскурсия по Петербургу
    Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
  • К
    Кирилл
    5 июня 2024
    Петербург на автомобиле с панорамной крышей
    Хотелось бы выразить огромную благодарность Маргарите за проведенную экскурсию! Спасибо за потрясающие знания, впечатления и эмоции! Это было восхитительно! Теперь знаем
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    к кому надо обращаться, чтобы ознакомиться с достопримечательностями Питера! Рекомендуем всем, кто не успел побывать на этой экскурсии! Маргарита, от души благодарим Вас!

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
    Все понравилось, спасибо!
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    По рекам и каналам на персональном катере
    Огромное спасибо организатору экскурсии и нашему прекрасному гиду - Марии! Это был незабываемый опыт!
  • L
    Lyudmila
    4 июня 2024
    Прогулка на катере на развод мостов
    Очень впечатляющее зрелище! Одно из самых ярких моих впечатлений в Питере еще и потому, что эта экскурсия была завершающей и она объединила всё увиденное за неделю. СПАСИБО!!!
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    На байдарках по историческому центру Петербурга
    Все прошло 🙂 Была одна в группе, личная экскурсия, ооочень круто!
    Все прошло 🙂Все прошло 🙂
  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Прогулка на катере на развод мостов
    Очень понравилось! Уютно,много информации)
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    По Петербургу с петербуржцем
    Спасибо за прекрасную, интересную и познавательную экскурсию!!! Очень понравилось!!!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    По Петербургу с петербуржцем
    Экскурсия по Петербургу с Петербуржцевм для меня оказалась открытием. Петербург открылся совсем с другой стороны. Петербург исторический, Петербург культурный, Петербург
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    - близкий мне город, хотя в нем я всего лишь второй раз. Гам попался великолепный экскурсовод Евгений, которого я однозначно рекомендую всем. Мастерски втянул нас в обсуждение)), заинтересовал 14-летнего сына, связал все то, что мы когда-то знали о Санкт-Петербурге и нашей истории с новыми для нас исторически фактами. Учёл наши просьбы. Показал Петербургэ изнутри. И самое главное - ещё больше очаровл этим городом, хотя думала, что ещё раз это сделать сложно. Блокада Ленинграда тоже незримо присутствовала всего рассказе. Видел, что человек влюблён в мой город. Спасибо Евгению огромное +!!!

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
    Это была обалденная прогулка на катере по Петербургу! На нашем небольшом катере мы проплыли по всем каналам и вышли в
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    акваторию, это были незабываемые ощущения! Юрий - очень клевый капитан, провел для нас обзорную экскурсию, показал все главные места, которые попались на нашем маршруте! Это были незабываемые впечатления, эмоции от прогулки захлестнули нас с головой и мы ушли абсолютно насквозь очарованные Петербургом, Невой и нашим невероятным капитаном 😎 Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Чижик-Пыжик»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
  1. Легенды и байки Петербурга
  2. Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
  3. Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
  4. Петербург на автомобиле с панорамной крышей
  5. По Петербургу с петербуржцем
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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