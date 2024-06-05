1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Посмотреть знаменитые места и памятники, или бродилки-находилки для детей 5-10 лет
Начало: В районе метро Гостиный Двор
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
Что запомнится ребенку после посещения Петербурга? Конечно, необычные и захватывающие истории города! Узнайте больше о Северной столице вместе с семьей
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Петербург на автомобиле с панорамной крышей: эксклюзивный тур
Исследуйте величие Петербурга в уникальной атмосфере на авто премиум-класса с эксклюзивным доступом к историческим сокровищам
Начало: Исаакиевская площадь, дом 6, парковка перед Мариин...
9 июня в 15:00
10 июня в 09:00
1850012 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
1 час
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
10 500₽ за всё до 11 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 300₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
9 июня в 18:00
17 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
3 часа
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей
Начало: На Дворцовой площади
13 июня в 22:15
14 июня в 22:15
2 850₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
По каналам и Большой Неве на сапборде
Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями
Начало: Около марсово поля
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
35002 800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
На байдарках по историческому центру Петербурга
Почувствовать магию утреннего города и попробовать себя в гребле
Начало: Метро Невский проспект
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 900₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц...
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 600₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка
Прогулка для всей семьи с легендами о чудо-богатырях, Чижике-Пыжике и призраке Павла I
Начало: На площади Суворова
10 июня в 10:30
11 июня в 13:30
79005 530₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530₽ за человека
Аудиогид
1 час
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Начало: На набережной реки Фонтанка
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
Начало: На набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ...
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
1 700₽ за человека
скидка
45%
Групповая
5 часов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия на катере по разводным мостам Петербурга
Прогулка на катере по ночному Санкт-Петербургу с просмотром развода мостов. Насладитесь видами исторических достопримечательностей и романтической атмосферой
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 23:50
10 июня в 23:50
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
Прокатиться по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и Неве в компании опытного гида-капитана
Начало: На набережной Мойки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 990₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Легенды Петербурга
Проехать по парадному городу, открывая его историю, легенды и мифы
Начало: У метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 16:00, в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 100₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
1 час
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Пройти по главным водным артериям города на теплоходе
Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
1200840₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
Прокатиться по рекам и каналам, взглянуть на город с воды и увидеть пять разводных мостов
Начало: На причале в 10 минутах ходьбы от ст. м «Невский п...
9 июня в 23:30
12 июня в 23:30
16 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду
Начало: На площади Искусств
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490₽ за человека
скидка
20%
Аудиогид
1.5 часа
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
Пройти на теплоходе, слушая аудиогид, и стать свидетелем старинной традиции
Начало: На набережной Фонтанки, д. 71
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
13001 040₽ за человека
скидка
5%
Групповая
2 часа
Загадай желание в сердце Петербурга
Договориться с фортуной и побывать в местах, которые исполняют самые сокровенные мечты (в группе)
Начало: У Михайловского замка
Расписание: во вторник и пятницу в 15:00, в среду в 16:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 15:00
1000950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
От центра до Финского залива: прогулка на катере
Отправиться в путешествие по рекам Петербурга и раскрыть тайны известных достопримечательностей
Начало: У станции метро «Невский проспект»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 23:30
9 июня в 23:30
2300020 700₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Легенды Питера. Байки от байкеров
Драйв, рёв мотора, море эмоций и экскурсия по культурной столице, которую вы точно запомните
Начало: В районе СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде
Атмосферная утренняя прогулка по каналам исторического центра
Начало: на наб. Лебяжьей канавки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Детская экскурсия: в поисках львов, грифонов и русалок
Погулять по каменному «зоопарку» в центре Петербурга
9 июня в 15:00
12 июня в 18:00
7 950₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
По Неве и каналам - на частном катере (с полуденным выстрелом пушки)
Отправиться в путешествие по Северной Венеции и взглянуть на достопримечательности с нового ракурса
Начало: Удобный причал за доп оплату
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Насладиться городом с воды и приятно провести время
Начало: В районе набережной реки Фонтанки
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
6 700₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Петербургские тайны, или Вперёд в прошлое
Историческая прогулка для тех, кто уже нагулялся по Невскому
Начало: На Невском проспекте
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
78007 020₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Петербург
Увидеть главные места города и узнать их историю на автомобильной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: в центре города
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Аудиогид
1 час
По северной Венеции на теплоходе - групповая прогулка
Взглянуть на главные достопримечательности Санкт-Петербурга с воды в сопровождении аудиогида
Начало: У музея-квартиры Пушкина
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
14001 050₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Вместе весело шагать: детская пешеходная экскурсия (в мини-группе)
Самые петербургские темы, самые петербургские кошки и самые петербургские привидения
Начало: На площади Искусств
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
15 июня в 11:00
2 000₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Кто на Фонтанке живёт: семейная экскурсия-прогулка
Познакомиться с Петербургом с помощью животных, обитающих на прибрежных улицах
Начало: у Елисеевского универмага
9 июня в 10:00
10 июня в 13:00
50004 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера5 июня 2024Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
- ККирилл5 июня 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность Маргарите за проведенную экскурсию! Спасибо за потрясающие знания, впечатления и эмоции! Это было восхитительно! Теперь знаем
- ААнастасия5 июня 2024Все понравилось, спасибо!
- ААнна4 июня 2024Огромное спасибо организатору экскурсии и нашему прекрасному гиду - Марии! Это был незабываемый опыт!
- LLyudmila4 июня 2024Очень впечатляющее зрелище! Одно из самых ярких моих впечатлений в Питере еще и потому, что эта экскурсия была завершающей и она объединила всё увиденное за неделю. СПАСИБО!!!
- ТТатьяна4 июня 2024Все прошло 🙂 Была одна в группе, личная экскурсия, ооочень круто!
- ЕЕвгения4 июня 2024Очень понравилось! Уютно,много информации)
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо за прекрасную, интересную и познавательную экскурсию!!! Очень понравилось!!!
- ИИрина3 июня 2024Экскурсия по Петербургу с Петербуржцевм для меня оказалась открытием. Петербург открылся совсем с другой стороны. Петербург исторический, Петербург культурный, Петербург
- ЮЮлия3 июня 2024Это была обалденная прогулка на катере по Петербургу! На нашем небольшом катере мы проплыли по всем каналам и вышли в
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Чижик-Пыжик»
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