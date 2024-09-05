Банковский мост – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Банковский мост» в Санкт-Петербурге, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
На автобусе
1570 отзывов
3 часа
Групповая
Обзорная экскурсия с Эрмитажем в Петербурге
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом автобусной экскурсии и эксклюзивным входом в Эрмитаж
Завтра в 09:15
15 сен в 09:15
от 1 900 за человека
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
На катере
15 отзывов
1 час
Водная прогулка
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
Начало: Грибоедова 99, причал у Львиного моста
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
6 490 за всё до 5 чел.
На катере по рекам и каналам Петербурга
На катере
145 отзывов
1 час 15 минут
Водная прогулка
На катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 105
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:45
15 сен в 10:45
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 сентября 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
    Большое спасибо, отличная экскурсия
  • Е
    Елена
    5 июля 2023
    Места силы Петербурга
    Вот интересно, вроде почти все знаешь о центре прекрасного города Петербурга, но Антону удалось не только удивить, рассказать и показать
    читать дальше

    интереснейшие штуки, но и открыть для меня с совсем другого ракурса самые знаменитые объекты! Трехчасовая прогулка показалась паруминутной, настолько интересный и многогранный гид мне совершенно случайно попался:) Спасибо огромное за организацию экскурсии, Антону - за прекрасно проведенное время! Точно пойду с ним ещё, он нереальный клад знаний!

  • О
    Ольга
    1 сентября 2019
    Места исполнения желаний
    Очень понравилась экскурсия. Спасибо экскурсоводу Сергею!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Банковский мост»

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  3. На катере по рекам и каналам Петербурга
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Дворцовая площадь
  4. Невский проспект
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Исаакиевский собор
  8. Петергоф
  9. Финский Залив
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Банковский мост" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 6 490. Туристы уже оставили гидам 1730 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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