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интереснейшие штуки, но и открыть для меня с совсем другого ракурса самые знаменитые объекты! Трехчасовая прогулка показалась паруминутной, настолько интересный и многогранный гид мне совершенно случайно попался:) Спасибо огромное за организацию экскурсии, Антону - за прекрасно проведенное время! Точно пойду с ним ещё, он нереальный клад знаний!