3 часа
Групповая
Обзорная экскурсия с Эрмитажем в Петербурге
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом автобусной экскурсии и эксклюзивным входом в Эрмитаж
Завтра в 09:15
15 сен в 09:15
от 1 900₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
Начало: Грибоедова 99, причал у Львиного моста
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
6 490₽ за всё до 5 чел.
1 час 15 минут
Водная прогулка
На катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 105
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:45
15 сен в 10:45
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 сентября 2024Большое спасибо, отличная экскурсия
- ЕЕлена5 июля 2023Места силы ПетербургаВот интересно, вроде почти все знаешь о центре прекрасного города Петербурга, но Антону удалось не только удивить, рассказать и показать
- ООльга1 сентября 2019Места исполнения желанийОчень понравилась экскурсия. Спасибо экскурсоводу Сергею!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Банковский мост»
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