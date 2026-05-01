Приглашаем посетить сердце морской славы России. Вы пересечёте Финский залив, чтобы оказаться в Кронштадте — городе, где история и море неразделимы. Вас ждёт знакомство с Морским собором, а после — свободное время в парке «Остров фортов», который посвящён славе военно-морского флота страны. По желанию можете отправиться на водную прогулку.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

10:30 — выезд из Санкт-Петербурга. Вы проедете по современной дамбе, наслаждаясь видами Финского залива

11:30 — Кронштадт. Прогуляетесь по историческому центру города-крепости, который расположен на острове — здесь так легко почувствовать себя причастным к морю. Увидите самый большой в стране Морской собор — величественный памятник чинам российского флота

14:00–16:00 — свободное время. Можно самостоятельно прогуляться в парке «Остров фортов»:

посетить Аллею героев и Маяк памяти

полюбоваться видами Каботажной гавани

покататься на панорамных качелях

загадать желание у пингвина — обитателя Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь в Кронштадте

15:00 — морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» (по желанию, за доплату). Вы узнаете, какие истории обороны Петербурга хранят бастионы

16:00–18:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

Включено в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе, билеты в парк

Обед не входит в стоимость

С вами будет один из гидов нашей команды

Морская прогулка оплачивается дополнительно