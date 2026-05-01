Приглашаем посетить сердце морской славы России. Вы пересечёте Финский залив, чтобы оказаться в Кронштадте — городе, где история и море неразделимы.
Вас ждёт знакомство с Морским собором, а после — свободное время в парке «Остров фортов», который посвящён славе военно-морского флота страны. По желанию можете отправиться на водную прогулку.
Описание экскурсии
10:30 — выезд из Санкт-Петербурга. Вы проедете по современной дамбе, наслаждаясь видами Финского залива
11:30 — Кронштадт. Прогуляетесь по историческому центру города-крепости, который расположен на острове — здесь так легко почувствовать себя причастным к морю. Увидите самый большой в стране Морской собор — величественный памятник чинам российского флота
14:00–16:00 — свободное время. Можно самостоятельно прогуляться в парке «Остров фортов»:
- посетить Аллею героев и Маяк памяти
- полюбоваться видами Каботажной гавани
- покататься на панорамных качелях
- загадать желание у пингвина — обитателя Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь в Кронштадте
15:00 — морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» (по желанию, за доплату). Вы узнаете, какие истории обороны Петербурга хранят бастионы
16:00–18:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- Включено в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе, билеты в парк
- Обед не входит в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
Морская прогулка оплачивается дополнительно
- Май, сентябрь: 1200 ₽ — взрослые, 900 ₽ — дети, 1100 ₽ — студенты, пенсионеры (при наличии документов)
- Июнь, июль, август: 1300 ₽ — взрослые, 1000 ₽ — дети, 1200 ₽ — студенты, пенсионеры (при наличии документов)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1700 ₽
|Дети до 18 лет
|1600 ₽
|Пенсионеры
|1600 ₽
|Студенты
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто задайте вопрос через форму бронирования. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 174 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.
