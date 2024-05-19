Знали ли вы, что Чижик-Пыжик на самом деле не приносит удачу, и просить у него нужно совсем другого? На экскурсии я покажу вам другой Петербург: аутентичный, волшебный, живой.
Вы заглянете во дворы Капеллы, отыщете хранителей Северной столицы, раскроете тайны Спаса-на-Крови, увидите первый памятник Петру Великому. И конечно, загадаете желания, а город обязательно их исполнит!
Вы заглянете во дворы Капеллы, отыщете хранителей Северной столицы, раскроете тайны Спаса-на-Крови, увидите первый памятник Петру Великому. И конечно, загадаете желания, а город обязательно их исполнит!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Самый первый памятник Петру Великому. Все знают Медного всадника — он стал одним из символов Петербурга, но многие даже не догадываются, что на его месте должен был быть другой Пётр, и я вам его покажу!
- Чижик-Пыжик, тот самый! . Памятник не птичке, а студентам. Вместе разберёмся, почему именно чижик изображает студентов, и расшифруем известную с детства песенку.
- Спас-на-Крови. Печально известный собор с непростой судьбой. Его должны были взорвать ещё в середине 20 века, но он остался стоять вопреки всему. Раскроем тайны храма и загадаем желание на мосту рядом с ним.
- Конюшенная площадь. Здесь сохранилась церковь, в которой отпевали Пушкина.
- Дворы Капеллы. Вы увидите знаменитые питерские дворы, а заодно и короткий путь к главной площади города.
- Дворцовая площадь. Место притяжения и туристов, и местных жителей. Посмотрим на главный музей Петербурга и как Монферран сделаем круг почёта возле Александровской колонны.
- Стрелка Васильевского острова. Самая красивая панорама на центр Петербурга открывается именно здесь. А ещё только отсюда видно всех трёх хранителей Петербурга. Посчитаем их вместе и загадаем целых два желания!
Вы узнаете:
- Почему Чижик-Пыжик на самом деле не приносит удачу и что нужно около него загадывать
- Где искать золотого, серебряного и медного хранителей Петербурга
- Какими студенческими забавами славится Северная столица
- У кого попросить стального коня и где «найти» свой угол
- Почему памятник Петру I не стал Медным всадником
А также познакомитесь с историей города через легенды и попробуете договориться с фортуной (я подскажу, где её найти)!
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Чтобы правильно выполнить некоторые ритуалы, понадобятся монеты. Не забудьте взять их с собой!
- Прогулка продлиться около 2 часов, поэтому одевайтесь по погоде
во вторник и пятницу в 15:00, в среду в 16:00, в воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|950 ₽
|Дети до 14 лет
|570 ₽
|Пенсионеры
|570 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Михайловского замка
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 15:00, в среду в 16:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 143 туристов
Здравствуйте! Я коренная петербурженка и искусствовед, а также профессиональный гид и автор экскурсий по Петербургу, его пригородам и музеям. Гидом я стала в 2016 году по большой любви! С техЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
19 мая 2024
Все понравилось
Н
Наталья
11 мая 2024
Благодарю Анну за интересную и познавательную экскурсию! Узнала много новых фактов о известных достопримечательностях и загадала много желаний!) Обязательно посещу и другие экскурсии Анны!
Ю
Юрий
3 мая 2024
Очень крутая экскурсия)) экскурсовод рассказала много интересного, причем не только по теме экскурсии, ответила на все вопросы. Несмотря на холодную погоду постаралась сделать прогулку максимально комфортной. Из всех экскурсий эта запомнится больше всего.
Н
Наталья
2 мая 2024
Очень понравилсь экскурсовод Анна, очень-очень интересно и познавательно! Сразу видно, что человек вовлечён. Знает очень много интересных фактов об истории города и редких малозаметных местах, на которые другие экскурсоводы не обращают внимание.
Ю
Юлия
29 апр 2024
Отличная экскурсия. Увидела самые знаковые места Петербурга и загадала много желаний! Надеюсь все исполнятся! 🤞
Анна классно ведёт экскурсию, записалась еще к ней на Ужасы Петербурга!!!!!! Жду с нетерпением!
Анна классно ведёт экскурсию, записалась еще к ней на Ужасы Петербурга!!!!!! Жду с нетерпением!
Венера
11 апр 2024
Я в восторге от экскурсии! Ещё больше влюбилась в Питер, много нового узнала под другим немного углом. Благодарю Анну за это, будем заказывать экскурсии только у неё!
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