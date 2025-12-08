Вы знали, что во второй половине XIX века проституция в царской России была легализована? Улицы и даже целые районы в дореволюционном Петербурге были заняты публичными домами.
Описание квестаЗа гранью приличий: пешком по греховному Петербургу Дайте мне руку и следуйте за мной. Я проведу вас в мир тайных желаний… Отбросьте предрассудки и окунитесь в греховную атмосферу старого Петербурга. Вы знали, что во второй половине XIX века проституция в царской России была легализована? Улицы и даже целые районы в дореволюционном Петербурге были заняты публичными домами. Сколько в те времена стоила продажная любовь? Где был открыт первый публичный дом? Какой особый «аттракцион» для взрослых пользовался наибольшей популярностью у аристократов? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете, совершив это увлекательное путешествие по самым развратным местам северной столицы. Вы заглянете в фешенебельные салоны для богатых и самые грязные бедные притоны, где девушку можно было заполучить за рюмку водки. «Малинник», «Вяземская лавра», «Воронинские бани», «Пассаж» и многое другое! А на сладкое — мы расскажем вам об отлично отработанных схемах мошенничества, в которых замешаны женщины легкого поведения. Квест проходит в самом центре Петербурга — вы пройдетесь по Невскому проспекту, пересечете Сенную площадь, прогуляетесь по набережным реки Мойки и канала Грибоедова. Квест лучше проходить пешком в светлое время суток. Спешите, улицы красных фонарей ждут вас… Прохождение квеста проходит через мобильное приложение. Важная информация:
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали.
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования.
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость.
- Программа подходит для взрослых 18+.
В любое удобное время
Ответы на вопросы
Что включено
- Мобильный квест
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Садовая улица, 23
Завершение: Улица Якубовича, 10
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
