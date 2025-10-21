Юное личико, белое платье, золотые туфельки и полные боли глаза — это Белая Дама, которую погубила несчастная любовь к императору. Неприкаянная душа до сих пор не знает покоя. Поможете ей обрести свободу? Вместе с призраком вы перенесётесь в прошлое и станете свидетелями реальных трагических историй любви, что произошли в Петербурге в 18–19 веках.

Описание квеста

Предательства, страшные проклятия, убийства, женские и четверные дуэли, похищения, игры в карты на даму, подробности знаменитой истории любви из оперы «Юноны и Авось»… Ответив на вопросы квеста и разгадав множество тайн, вы сможете спасти невинную душу.

Квест проходит на улице в центре Петербурга — от Аничкова дворца до набережной Мойки. В тёмное время не забудьте фонарик — это создаст особую атмосферу и поможет в поиске ответов.

Организационные детали