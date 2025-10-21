Юное личико, белое платье, золотые туфельки и полные боли глаза — это Белая Дама, которую погубила несчастная любовь к императору. Неприкаянная душа до сих пор не знает покоя.
Поможете ей обрести свободу? Вместе с призраком вы перенесётесь в прошлое и станете свидетелями реальных трагических историй любви, что произошли в Петербурге в 18–19 веках.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Предательства, страшные проклятия, убийства, женские и четверные дуэли, похищения, игры в карты на даму, подробности знаменитой истории любви из оперы «Юноны и Авось»… Ответив на вопросы квеста и разгадав множество тайн, вы сможете спасти невинную душу.
Квест проходит на улице в центре Петербурга — от Аничкова дворца до набережной Мойки. В тёмное время не забудьте фонарик — это создаст особую атмосферу и поможет в поиске ответов.
Организационные детали
- Квест проходит без гида. Для его прохождения нужно скачать приложение (бесплатно) — инструкцию со ссылкой мы пришлём после бронирования
- Маршрут проходит на улице и рассчитан на 1,5 часа. Но вы можете гулять целый день, делая паузы и вчитываясь в детали
- Квест комфортно проходить компанией на одном устройстве
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Аничкова дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
21 окт 2025
Купили квест в надежде хорошо провести время и, что проходя маршрут узнаем много интересных романтических историй, что было обещано в описании квеста. Однако приложение, через которое осуществлялось прохождение квеста, работало
Снежана
Ответ организатора:
Благодарим за отзыв!
Работа приложения связана с интернет-подключением, поэтому очень важен хороший интернет.
Хороших вам путешествий!
Ю
Юлия
5 июл 2025
Хорошо погуляли
М
Марина
5 июл 2025
В одном месте не смогли разгадать загадку… Не нашли никакой таблички на зданиях. Поняли какой ответ только после нескольких подсказок. Но и после того как узнали ответ, совершенно не поняли как мы могли до него дойти! Также в заданиях есть опечатка. Мариинский дворец назван Мраморным!!! Так нельзя!
Снежана
Ответ организатора:
Спасибо Вам за честный отзыв! Благодаря обратной связи, продукт ставится лучше! Действительно, Вы правы, табличку стало трудней найти, Это случилось
И
Ирина
22 июн 2025
Ходили с детьми 10 и 11 лет, квест понравился всем!! Дети не ныли, с интересом слушали и выполняли задания. По времени не спеша прошли за часа 2.
А
Алексей
17 июн 2025
Пригласил девушку на свидание. Решил удивить квестом, подумал, что так веселее проведем время. Выбор романтических квестов небольшой. Этот понравился по описанию, не прогадали. Свидание прошло на ура, пришлось и походить,
А
Анна
17 июн 2025
Мы с мужем решили устроить себе свидание - прогулку по центру. Решили взять квест. Привлекло, что это романтический квест и он в приложении, нет никаких посторонних, только мы. Нам очень
О
Ольга
14 апр 2025
Впервые в жизни попробовала именно такой формат квеста и очень рада, что остановила свой выбор именно на этом! Несмотря на ветренную погоду и активную пешую прогулку полтора часа пролетели незаметно.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
