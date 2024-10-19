Раньше Петербург страдал от злодеев и разбойников, но однажды всё изменилось. Появились таинственные хранители и вернули городу порядок и спокойствие. Загадочные создания, львы-обереги, стоят на страже нашего города уже несколько веков. Говорят, что каждый из них хранит свой секрет. Теперь ваша задача — отыскать всех львов и раскрыть их тайны.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Вы пройдёте по специальному «львиному» маршруту и, решая задания, узнаете много интересных деталей о хранителях Петербурга и самом городе. Важные точки маршрута:
- Дворцовая площадь
- Адмиралтейство
- Зимний дворец
- Львы Дворцовой пристани — первые львы-хранители Петербурга
- Львы на Стрелке Васильевского острова
- Спуск со львами
- Копия голландского флейта «Амстердам» 1748 года, нос которого украшает лев
- Мытнинская набережная
- Александровский парк
Организационные детали
- Вы можете решить задания за час, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 271 туриста
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
19 окт 2024
Квест советую! Маршрут по великолепным местам, факты интересные. Повествование идет плавно)
Получилась хорошая и познавательная прогулка по центру города, также сделали много красивых фото)
Получилась хорошая и познавательная прогулка по центру города, также сделали много красивых фото)
А
Анастасия
18 окт 2024
Одна из самых интересных экскурсий на которых я была! Необычный формат. Классная идея для встречи с друзьями)
Т
Татьяна
18 окт 2024
Проходила квест с друзьями. Очень понравилось! Маршрут хорошо продуман. Не смотря на то, что сюжет проходил по знакомому центру Санкт-Петербурга, мы узнали много новых фактов. Так нельзя не упомянуть красоту открывающихся видов вдоль набережных Невы, Васильевского острова, Александровского парка и других мест.
Задания были не сложными, но нужно было логически подумать.
Подойдет для прохождения с семьёй, друзьями, детьми.
Задания были не сложными, но нужно было логически подумать.
Подойдет для прохождения с семьёй, друзьями, детьми.
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