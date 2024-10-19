Одна из самых интересных экскурсий на которых я была! Необычный формат. Классная идея для встречи с друзьями)

Т Татьяна

Проходила квест с друзьями. Очень понравилось! Маршрут хорошо продуман. Не смотря на то, что сюжет проходил по знакомому центру Санкт-Петербурга, мы узнали много новых фактов. Так нельзя не упомянуть красоту открывающихся видов вдоль набережных Невы, Васильевского острова, Александровского парка и других мест.

Задания были не сложными, но нужно было логически подумать.

Подойдет для прохождения с семьёй, друзьями, детьми.