1 чел.
По популярности
Квест
4 часа
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
«Время прохождения этого квеста — это всегда индивидуально и непредсказуемо: иногда этот маршрут проходят за три часа, а иногда и за пять»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге
Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов
Начало: У Иорданской лестницы
«Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете во время прохождения квеста»
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
«Квест будет интересен детям от 5 до 15 лет»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Квест
4.5 часа
В тренде
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города
«Обратите внимание: квест проходит без экскурсовода»
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея
Начало: В Эрмитаже
«Эта программа — квест по Эрмитажу, который вы проходите самостоятельно, но с помощью виртуального ведущего (чат-бот)»
9 июня в 15:30
11 июня в 17:30
от 16251 463₽ за всё до 32 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
«Экскурсия-квест пешеходная, продолжительность квеста — 2 часа»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
По следам Петра I: детский квест в Новой Голландии
Познакомить ребят с царем-непоседой и историей его грандиозного путешествия по Европе
Начало: В Новой Голландии
«Во время квеста, перемещаясь от одной локации к другой, ребята узнают о жизни непоседы Петра Великого и его грандиозной поездке по Европе»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 350₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
По следам «Преступления и наказания»
Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны
Начало: У метро Спасская
«Скрытые в тексте символы и отсылки сделают прогулку похожей на квест, полный неожиданных открытий»
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
1 час
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Начало: Горьковская
«В ходе экскурсии-квеста дети превратятся в зайцев с помощью волшебной палочки и будут в команде открывать историю города с помощью подсказок, спрятанных зайцами»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 2 990₽ за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Познакомиться с историей, архитектурой и обитателями Заячьего острова в мини-группе
Начало: В районе метро «Горьковская»
Расписание: во вторник и субботу в 11:00 и 13:00
11 июня в 11:00
15 июня в 11:00
1 600₽ за человека
Квест
2.5 часа
Квест-экскурсия в Русском музее
Спасти шедевры от ограбления и увидеть знаменитые картины
Начало: Около Русского музея
9 июня в 14:30
15 июня в 10:30
9 800₽ за всё до 8 чел.
Квест
4 часа
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
Начало: Первый бар (гид сообщит дополнительно)
Расписание: Ждем вас каждую пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
2 750₽ за человека
Квест
1 час
Квест-экскурсия «Выберись из Эрмитажа»
Начало: Эрмитаж, Главное здание
«Квест подойдет для первого знакомства с музеем и поможет заинтересовать ребенка искусством»
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
от 1 000₽ за человека
Квест
3 часа
Популярное предложение
Петербург с архитектором: увлекательный квест
Погрузитесь в мир архитектуры Санкт-Петербурга, раскрывая стили и эпохи в уникальной квест-экскурсии
Начало: в центре города в вашем месте
«Обо всем я расскажу доходчиво и интересно — через 3 часа вы сможете сказать, когда построено то или иное здание, лишь взглянув на него, и квест будет пройден»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
Узнать имя забытого зодчего и открыть сундук с сокровищами (мини-группа)
Начало: У метро «Горьковская»
«Квест будет интересен детям от 6 до 11 лет»
Расписание: в пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу в 10:30
Завтра в 10:30
14 июня в 10:30
1 000₽ за человека
Квест
3.5 часа
Квест-экскурсия «Нетривиальный Петербург или 5-ый элемент Питера»
Начало: Водитель заберет вас, где скажите
«Автобусно-пешеходная квест-экскурсия по самым необычным местам Северной столицы»
Расписание: любое
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 500₽ за человека
Квест
4 часа
Квест по местам петербургского общепита
Познакомиться с культовыми и тайными заведениями города в игровом формате
Начало: На площади Восстания
«Обратите внимание: квест проходит без экскурсовода»
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
3 000₽ за всё до 7 чел.
Билеты
2 часа
Билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
Начало: Александровская колонна (Дворцовая площадь)
«Приглашаем вас на семейную аудиоэкскурсию-квест по одному из лучших музеев мира – Государственному Эрмитажу»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 190₽ за билет
Квест
3 часа
Квест-прогулка в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: Дворцовый мост
«Вас ждет не просто прогулка, а настоящий квест»
Расписание: Ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Современный Санкт-Петербург»
Начало: Главный вход в Приморский парк Победы
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Квест по Елагину острову
Побывать в одном из самых красивых петербургских пейзажных парков и найти клад
«Для прохождения квеста таже необходимо приобрести входные билеты в музей художественного стекла: взрослые — 200 руб»
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Весело и необычно познакомиться с шедеврами в компании виртуального ведущего
Начало: В Русском музее (Михайловский дворец)
«Эта программа — квест по Михайловскому дворцу (с этого корпуса стоит начать знакомство с Русским музеем), который вы проходите самостоятельно, но с помощью виртуального ведущего»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 16501 485₽ за всё до 32 чел.
Квест
2.5 часа
Аудио квест экскурсия: тайные локации вдоль Невского
Начало: Станция метро Гостиный двор
«Кому подойдет экскурсия:• семьям с детьми — вы полностью контролируете время начала и длительность, всегда можно сделать паузу, квест увлекает не только взрослых, но и детей»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700₽ за всё до 8 чел.
Билеты
2 часа
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
Начало: Перед Иоанновским мостом (со стороны города)
«Кульминация нашей экскурсии-квеста – это расшифровка тайного послания с координатами спрятанного сокровища»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
3.5 часа
Нетривиальный Петербург: исторический квест по символам города
Откройте тайны Петербурга в увлекательном квесте: дворы-колодцы, парки, мосты и крыши ждут вас
«Формат экскурсии подразумевает квест-прохождение»
Завтра в 09:00
9 июня в 11:00
от 1700015 300₽ за всё до 20 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Семейный квест в Павловском парке: исследуйте и играйте
Погрузитесь в мир загадок и искусства Павловского парка, наслаждаясь семейным временем с интерактивными заданиями
Начало: В Павловском парке
«Квест «В поисках жемчужного ожерелья»»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 62005 580₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Квест по Новой Голландии в мини-группе
Семейная экскурсия-игра о том, как Пётр I в Голландию съездил и сколько диковин оттуда привёз
Начало: У входа в Новую Голландию
«Квест подходит для детей 6-13 лет, но может быть адаптирован для взрослых»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
11 июня в 15:00
13 июня в 12:00
1 400₽ за человека
скидка
10%
Квест
2.5 часа
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Узнать о главных и секретных местах Санкт-Петербурга - в своём темпе и в своей компании
Начало: У здания Адмиралтейства
«С помощью квеста узнаете историю Петербурга, а ещё сможете сделать много креативных фотографий на память»
Завтра в 19:00
9 июня в 15:00
от 16251 463₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по Эрмитажу
Захватывающее приключение в окружении шедевров без сопровождения гида
Начало: У входа в Зимний дворец
«Квест-игра проходит на платформе 12codes»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
Найти места, связанные с разрушительной стихией, и услышать о них интересные факты
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
Найти тайные послания на главной улице Петербурга и изучить ее через интересные детали и истории
«Квест рассчитан на семью, в некоторых заданиях нужна помощь взрослых»
18 июня в 15:00
19 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 8 чел.
Квест
2.5 часа
Квест по следам императора: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, раскрывая тайны и загадки императорской эпохи в увлекательном квесте
Начало: У Спаса на Крови
«Длительность квеста может затянуться, точное время зависит от скорости вашего решения загадок»
26 июня в 12:00
27 июня в 11:00
12 500₽ за всё до 8 чел.
Квест
3 часа
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Проявить себя в роли штурмана или капитана, выполнить задания и проплыть по Финскому заливу
Начало: В районе метро Крестовский остров
«Квест рассчитан на команду от 3 до 5 человек»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
22 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»
Проникнуть в тайны мистического замка Павла I, выполняя интересные задания
Начало: У памятника Петру 1 перед Михайловским замком
«Квест рассчитан на активных путешественников старше 13 лет»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
4 420₽ за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города
Начало: У Казанского собора
«Веселый квест откроет вам темные секреты и непарадные стороны»
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Превратиться в сыщиков Тайной канцелярии, расследовать загадочную трагедию и погрузиться в эпоху
Начало: У Триумфальной арки Главного штаба
«Квест проходит полностью на улице, одевайтесь по погоде»
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Квест
1.5 часа
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
Пройти по следам петербургского гимназиста, узнавая о жизни на острове 100 лет назад
Начало: На Троицкой площади
«Это квест по Петроградскому острову для мальчишек и девчонок, а также их родителей»
10 июня в 10:30
11 июня в 13:30
5 900₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Найти послания от императорской семьи за фасадами дворцов и в памятниках исторического центра
«Экскурсия-квест пройдет в трех исторических районах города»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
5 часов
Разгадай Кронштадт: семейный квест из Петербурга
Откройте Кронштадт заново, собирая карту из подсказок и решая увлекательные задачи в компании близких
«Во время прогулки-квеста мы пройдем по следующим местам:»
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
1 час
Петербург с крыши: безопасная детская экскурсия-квест
Нескучный урок истории в формате «найди и собери» на фоне лучших видов города
Начало: возле станции метро «Площадь Восстания»
«Для них мы и придумали квест на крыше — необычный урок истории Петербурга, в конце которого группа соберет пазл с видом на город»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
900₽ за человека
Квест
1.5 часа
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
История, мистика и легенды одного из старейших районов города - в увлекательном формате
Начало: у станции метро «Горьковская»
«Отгадка — ключ к следующему этапу квеста»
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
Прогуляться по центру Петербурга и разгадать его тайны в нескучном квесте
Начало: На площади Искусств
«Шаг за шагом будете проходить квест, отвечая на вопросы и отыскивая загаданную локацию»
9 июня в 20:00
10 июня в 08:00
9 100₽ за всё до 8 чел.
Квест
2.5 часа
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Раскрыть тайный смысл известных достопримечательностей, исследуя город со всех сторон
Начало: Возле станции метро «Невский проспект»
«В зависимости от темпа вашей группы время квеста может незначительно варьироваться»
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
6 650₽ за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Обратная сторона Васильевского острова»
Заново познакомиться с островом, отвечая на нескучные вопросы
Начало: От СТ.М. «Василеостровская»
«Отвечая на вопросы квеста, вы будете искать достопримечательности — всего 15»
9 июня в 18:00
10 июня в 08:00
9 100₽ за всё до 8 чел.
Квест
2.5 часа
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
С помощью интерактивных заданий в телеграм-боте познакомиться с самым сердцем города
Начало: У станции метро Гостиный двор
«Квест-экскурсию вы проходите самостоятельно, но с помощью виртуального помощника в Telegram»
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
1 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Восторг! Увидели "внутренности" парадного Петербурга! Руслану и его сестре большое спасибо за задумку, чудо путеводитель! никто не подгоняет, не надо никого ждать. Обязательно рекомендую и собираюсь ещё пройти другие маршруты
- ЕЕлена5 июня 2024Были на экскурсии в Петропавловской крепости, ребёнок доволен, узнал много нового интересного, главное всё коротко и ясно, полтора часа для ребёнка- куда более достаточно, спасибо большое экскурсоводу!
- ЕЕлена4 июня 2024Это была невероятная экскурсия! Просто 10 из 5!!! Удивил необычный формат. Я бы назвала его «сам себе экскурсовод». Ты не
- ИИрина4 июня 2024Нам очень понравилось. Огромное спасибо Катерине за интересный рассказ! Для общего и первого знакомства детям формат превосходный!!!
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо Елизавете за замечательную прогулку, довольны остались дети и родители. Все прошло на одном дыхании. Материал преподнесен доходчиво, интересный, соответствует возрасту.
- ВВероника3 июня 2024Замечательная экскурсия. Были с дочерью 13 лет. Она просто в восторге. Интересный рассказ экскурсовода о котах в Эрмитаже, котах на картинах художников. Экскурсия с элементами квеста. Экскурсию рекомендую.
- ЮЮлия3 июня 2024Необычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - у нас было несколько подопытных,
- ННадежда3 июня 2024Ко дню защиты детей решили попробовать новый формат экскурсии - квест-игру для детей и ни чуть не пожалели. Все были
- ААнна3 июня 2024Благодарю за проведение интересной экскурсии, Наталью! Очень приятная, прекрасно подготовленная девушка, заинтересовала 2-х мальчишек 8 и 12 лет, слушали и выполняли задания с удовольствием. Было не утомительно и познавательно)
- ДДарья3 июня 2024Мне очень понравилась экскурсия Вероники! Она классно придумана - квест и экскурсия одновременно. Мы останавливались у зданий, пытаясь отгадать, какого они
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Квесты»
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