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привязан ко времени, не надо никуда спешить. Маршрут проходит по маленьким тихим улочкам и переулкам без толп народа. Все точки расположены недалеко друг от друга. Путем разгадывания несложных, но интересных задачек ты передвигаешься от локации к локации. Волшебная зеленая тетрадь, которую вам выдают на старте, и которая является ключом к квесту, содержит информацию о каждой локации, причем факты такие интересные, нетривиальные, жизненные, что о тех местах, где мы уже бывали раньше, мы узнавали что-то новое. И такого желания, что а, мы здесь были, не будем заходить, не возникло ни разу. Не буду спойлерить, но отмечу одну очень важную на мой взгляд деталь. Когда очередной ребус разгадан, и ты движешься дальше по этой наводке, то волей неволей ты ооочень внимательно всматриваешься во все вокруг, что находишь столько интересных деталей, которые раньше не видел, хотя 10 раз был в этом месте. В итоге короткий маршрут, рассчитанный на 4 часа, мы прошли за 6,5, при этом почти не устали, хотя стояла жара. Однозначно рекомендуем, и сами ещё пойдем по другим маршрутам. Ребятам-организаторам ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Вы придумали обалденно крутую штуку! ♥️