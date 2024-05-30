Для жителей Петербурга – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 64 экскурсии в категории «Для жителей Петербурга» в Санкт-Петербурге, цены от 590 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
226 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000 за человека
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1765 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900 за человека
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
805 отзывов
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 295 за человека
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
694 отзыва
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Начало: Невский просп., д. 110
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1100935 за человека
Обзорная экскурсия на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
111 отзывов
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с экспертом-краеведом
Познакомьтесь с Петербургом лично: уникальный маршрут от краеведа, насыщенный историями и легендами
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала
Расписание: Ежедневно в любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 940 за всё до 4 чел.
Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке
Индивидуальная
2 часа
76 отзывов
Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: В любое время
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
58 отзывов
Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами
Начало: Садовая улица, 2, Центральный район
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00, чт с 13:00-21:00, вт - выходной
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
от 1 290 за билет
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
185 отзывов
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
Начало: Площадь Искусств, 1, напротив Михайловского театра
Расписание: по четвергам и воскресеньям в 08:00
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 500 за человека
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
95 отзывов
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290 за билет
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
🚶 Пешая
Квест
4 часа
71 отзыв
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
Начало: Первый бар (гид сообщит дополнительно)
Расписание: Ждем вас каждую пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
2 750 за человека
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
23 отзыва
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Начало: Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
2 790 за человека
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
🚶 Пешая
Групповая
1 час
11 отзывов
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
Начало: Наб. Мойки, 59
Расписание: Ежедневно, кроме вторников
12 июня в 14:00
14 июня в 19:30
2 500 за человека
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины 2
Расписание: Пятница 10.00, суббота 6 июля
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 000 за человека
Уютная обзорная прогулка с бесплатной фотосессией и личным гидом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
105 отзывов
Популярное предложение
Уютная обзорная прогулка с бесплатной фотосессией и личным гидом
Начало: Вознесенский пр-т, 1, отель Four Seasons у львов
Расписание: По расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 200 за всё до 3 чел.
Церкви Невского проспекта и округи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Церкви Невского проспекта и округи
Начало: Памятник Кутузову (Казанская пл., 2)
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
3 500 за всё до 5 чел.
От Центра до Коломны: дома и люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
От Центра до Коломны: дома и люди
Начало: Ст. метро «Адмиралтейская»
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
3 500 за всё до 5 чел.
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
118 отзывов
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой
Начало: Ул. Моховая д. 48
Расписание: По расписанию, фиксированные даты
1 окт в 00:00
1 100 за человека
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
3 отзыва
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Начало: Ул. Декабристов, 21а
Расписание: Вторник, воскресенье 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 300 за человека
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
Начало: Павловский парк
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590 за человека
Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее
Начало: Иоанновский мост
Расписание: Крепость доступна для посещения в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 200 за всё до 2 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
9 отзывов
Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
Начало: Площадь Льва Толстого (Большой ПР.П. С, 75)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
Начало: Каменноостровский проспект, 83
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Романтическая Коломна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Романтическая Коломна
Начало: Пл. Труда
Расписание: по запросу
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
«Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
3 отзыва
«Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
Начало: Малая Морская улица, 4/1, ТК «Адмирал»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
990 за билет
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
Начало: Медный Всадник
Расписание: Возможно любое время, расписание необходимо уточнить.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 600 за человека
Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
Начало: Заберу вас с адреса
Расписание: Всесезонная, время начала в любой день с 09 00 до 21 00.
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Мотопрогулка «Советский Ленинград» на мотоциклах с коляской
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Мотопрогулка «Советский Ленинград» на мотоциклах с коляской
Начало: Выход М «Площадь Александра Невского-1»
Расписание: По субботам и воскресеньям в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 2 чел.
Охота на царя: семь жизней императора Александра II
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Охота на царя: семь жизней императора Александра II
Начало: Станция метро «Адмиралтейская»
Расписание: каждый день
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
от 6 000 за всё до 5 чел.
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
Начало: Казанская площадь, 2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля)
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
10 отзывов
Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля)
Начало: Думская ул., Д.2. Портик Перинной линии
Расписание: Каждый день индивидуально от 11 утра до 00:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 5 000 за человека
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
20 отзывов
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
Начало: Дворцовая площадь, 2
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290 за билет
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 200 за всё до 4 чел.
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Начало: Арка Главного Штаба
Расписание: По субботам и воскресениям в 16.00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 900 за всё до 10 чел.
Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
Начало: Иссакиевская площадь, 6
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Аудио квест экскурсия: тайные локации вдоль Невского
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
4 отзыва
Аудио квест экскурсия: тайные локации вдоль Невского
Начало: Станция метро Гостиный двор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700 за всё до 8 чел.
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1 отзыв
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
Начало: Перед Иоанновским мостом (со стороны города)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Павел Первый и сыновья
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Павел Первый и сыновья
Начало: Михайловский сквер, возле памятника Пушкину
Расписание: 10:00,12:00,14:00,16:30,18:30
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 750 за человека
Таро, гадалки и пророки 1917 года
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Таро, гадалки и пророки 1917 года
Начало: Невский проспект, 45/2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Эрмитаж: аудиоэкскурсия для полного погружения в историю искусства (без билетов)
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
Эрмитаж: аудиоэкскурсия для полного погружения в историю искусства (без билетов)
Начало: Дворцовая площадь, 1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
Вояж на катере по каналам Петербурга с выходом в залив с гидом
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Вояж на катере по каналам Петербурга с выходом в залив с гидом
Начало: Причал Набережная реки Мойки, 23
Расписание: ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 9 чел.
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Начало: Казанский собор у памятника Кутузову
Расписание: Каждый день с 11 00 до 15 00
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
Прогулка с Достоевским: аудиоспектакль по петербургским адресам писателя
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Прогулка с Достоевским: аудиоспектакль по петербургским адресам писателя
Начало: Казначейская улица, 1
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
«ЗА СТРЕЛКОЙ» или от Дворцового до Тучкова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
«ЗА СТРЕЛКОЙ» или от Дворцового до Тучкова
Начало: Памятный знак «Стрелка Васильевского острова»
Расписание: Расписание формируется каждый месяц
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 000 за всё до 5 чел.
Петербургский крафт: аудиотур по барам местных пивоварен
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
Петербургский крафт: аудиотур по барам местных пивоварен
Начало: Метро «Чернышевская» (Проспект Чернышевского 20)
Расписание: Вы можете выбрать любой удобный для вас вечер
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590 за человека
Парадный Петербург: аудиоэкскурсия по Английской набережной до Синего моста
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Парадный Петербург: аудиоэкскурсия по Английской набережной до Синего моста
Начало: Английская набережная
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Для жителей Петербурга»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
  2. В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
  3. Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
  4. Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
  5. Обзорная экскурсия на автомобиле с профессиональным краеведом
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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