По популярности

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 1 час 226 отзывов Популярное предложение Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград» Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии Расписание: любой день, любое время 3 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 15 часов 1765 отзывов Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде Начало: Площадь Искусств Расписание: ежедневно от 5 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 805 отзывов Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская Расписание: согласно расписанию в календаре 1 295 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 2 часа 694 отзыва Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной Начало: Невский просп., д. 110 1100 935 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 111 отзывов Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с экспертом-краеведом Познакомьтесь с Петербургом лично: уникальный маршрут от краеведа, насыщенный историями и легендами Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала Расписание: Ежедневно в любое удобное для вас время от 8 940 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 76 отзывов Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская Расписание: В любое время от 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 58 отзывов Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами Начало: Садовая улица, 2, Центральный район Расписание: Пн, ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00, чт с 13:00-21:00, вт - выходной от 1 290 ₽ за билет

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 185 отзывов Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо Начало: Площадь Искусств, 1, напротив Михайловского театра Расписание: по четвергам и воскресеньям в 08:00 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 95 отзывов Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1 Начало: Дворцовая площадь Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 290 ₽ за билет

🚶 Пешая Квест 4 часа 71 отзыв Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами Начало: Первый бар (гид сообщит дополнительно) Расписание: Ждем вас каждую пятницу и субботу в 19:30 2 750 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 13 часов 23 отзыва Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога Начало: Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко 2 790 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 11 отзывов Дворец купцов Елисеевых на Мойке Начало: Наб. Мойки, 59 Расписание: Ежедневно, кроме вторников 2 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 2 отзыва Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины 2 Расписание: Пятница 10.00, суббота 6 июля 4 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 105 отзывов Популярное предложение Уютная обзорная прогулка с бесплатной фотосессией и личным гидом Начало: Вознесенский пр-т, 1, отель Four Seasons у львов Расписание: По расписанию в календаре от 4 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Церкви Невского проспекта и округи Начало: Памятник Кутузову (Казанская пл., 2) Расписание: Ежедневно 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов От Центра до Коломны: дома и люди Начало: Ст. метро «Адмиралтейская» 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 118 отзывов Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой Начало: Ул. Моховая д. 48 Расписание: По расписанию, фиксированные даты 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 3 отзыва Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина Начало: Ул. Декабристов, 21а Расписание: Вторник, воскресенье 10:00 2 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка Начало: Павловский парк Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно 590 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее Начало: Иоанновский мост Расписание: Крепость доступна для посещения в любой день от 5 200 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 9 отзывов Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки Начало: Площадь Льва Толстого (Большой ПР.П. С, 75) Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 2 отзыва Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы Начало: Каменноостровский проспект, 83 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Романтическая Коломна Начало: Пл. Труда Расписание: по запросу от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 3 отзыва «Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией Начало: Малая Морская улица, 4/1, ТК «Адмирал» Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00 990 ₽ за билет

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 1 отзыв По центральным площадям. Исаакиевская площадь Начало: Медный Всадник Расписание: Возможно любое время, расписание необходимо уточнить. от 1 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я» Начало: Заберу вас с адреса Расписание: Всесезонная, время начала в любой день с 09 00 до 21 00. 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 2 отзыва Мотопрогулка «Советский Ленинград» на мотоциклах с коляской Начало: Выход М «Площадь Александра Невского-1» Расписание: По субботам и воскресеньям в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 5 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Охота на царя: семь жизней императора Александра II Начало: Станция метро «Адмиралтейская» Расписание: каждый день от 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга Начало: Казанская площадь, 2 790 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 1 час 10 отзывов Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля) Начало: Думская ул., Д.2. Портик Перинной линии Расписание: Каждый день индивидуально от 11 утра до 00:00 от 5 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 20 отзывов Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами Начало: Дворцовая площадь, 2 Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 290 ₽ за билет

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля 17 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице Начало: Арка Главного Штаба Расписание: По субботам и воскресениям в 16.00 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом Начало: Иссакиевская площадь, 6 Расписание: По запросу 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 4 отзыва Аудио квест экскурсия: тайные локации вдоль Невского Начало: Станция метро Гостиный двор 1 700 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 1 отзыв Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада Начало: Перед Иоанновским мостом (со стороны города) 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 1 отзыв Павел Первый и сыновья Начало: Михайловский сквер, возле памятника Пушкину Расписание: 10:00,12:00,14:00,16:30,18:30 от 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Таро, гадалки и пророки 1917 года Начало: Невский проспект, 45/2 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 3 часа Эрмитаж: аудиоэкскурсия для полного погружения в историю искусства (без билетов) Начало: Дворцовая площадь, 1 790 ₽ за человека

🚤 На катере 🚤 На катере Индивидуальная 1 час 3 отзыва Вояж на катере по каналам Петербурга с выходом в залив с гидом Начало: Причал Набережная реки Мойки, 23 Расписание: ежедневно в любое время 15 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 2 отзыва Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я» Начало: Казанский собор у памятника Кутузову Расписание: Каждый день с 11 00 до 15 00 от 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 2 отзыва Прогулка с Достоевским: аудиоспектакль по петербургским адресам писателя Начало: Казначейская улица, 1 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 790 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа «ЗА СТРЕЛКОЙ» или от Дворцового до Тучкова Начало: Памятный знак «Стрелка Васильевского острова» Расписание: Расписание формируется каждый месяц от 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 3 часа Петербургский крафт: аудиотур по барам местных пивоварен Начало: Метро «Чернышевская» (Проспект Чернышевского 20) Расписание: Вы можете выбрать любой удобный для вас вечер 590 ₽ за человека