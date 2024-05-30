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По популярности
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000₽ за человека
Групповая
15 часов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 295₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Начало: Невский просп., д. 110
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1100935₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с экспертом-краеведом
Познакомьтесь с Петербургом лично: уникальный маршрут от краеведа, насыщенный историями и легендами
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала
Расписание: Ежедневно в любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: В любое время
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами
Начало: Садовая улица, 2, Центральный район
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00, чт с 13:00-21:00, вт - выходной
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
от 1 290₽ за билет
Групповая
11 часов
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
Начало: Площадь Искусств, 1, напротив Михайловского театра
Расписание: по четвергам и воскресеньям в 08:00
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Билеты
3 часа
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290₽ за билет
Квест
4 часа
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
Начало: Первый бар (гид сообщит дополнительно)
Расписание: Ждем вас каждую пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
2 750₽ за человека
Групповая
13 часов
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Начало: Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
2 790₽ за человека
Групповая
1 час
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
Начало: Наб. Мойки, 59
Расписание: Ежедневно, кроме вторников
12 июня в 14:00
14 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины 2
Расписание: Пятница 10.00, суббота 6 июля
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Популярное предложение
Уютная обзорная прогулка с бесплатной фотосессией и личным гидом
Начало: Вознесенский пр-т, 1, отель Four Seasons у львов
Расписание: По расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Церкви Невского проспекта и округи
Начало: Памятник Кутузову (Казанская пл., 2)
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Центра до Коломны: дома и люди
Начало: Ст. метро «Адмиралтейская»
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой
Начало: Ул. Моховая д. 48
Расписание: По расписанию, фиксированные даты
1 окт в 00:00
1 100₽ за человека
Групповая
2 часа
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Начало: Ул. Декабристов, 21а
Расписание: Вторник, воскресенье 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 300₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
Начало: Павловский парк
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее
Начало: Иоанновский мост
Расписание: Крепость доступна для посещения в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 200₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
Начало: Площадь Льва Толстого (Большой ПР.П. С, 75)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
Начало: Каменноостровский проспект, 83
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтическая Коломна
Начало: Пл. Труда
Расписание: по запросу
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
«Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
Начало: Малая Морская улица, 4/1, ТК «Адмирал»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
990₽ за билет
Мини-группа
2 часа
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
Начало: Медный Всадник
Расписание: Возможно любое время, расписание необходимо уточнить.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
Начало: Заберу вас с адреса
Расписание: Всесезонная, время начала в любой день с 09 00 до 21 00.
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Мотопрогулка «Советский Ленинград» на мотоциклах с коляской
Начало: Выход М «Площадь Александра Невского-1»
Расписание: По субботам и воскресеньям в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Охота на царя: семь жизней императора Александра II
Начало: Станция метро «Адмиралтейская»
Расписание: каждый день
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
от 6 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
Начало: Казанская площадь, 2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля)
Начало: Думская ул., Д.2. Портик Перинной линии
Расписание: Каждый день индивидуально от 11 утра до 00:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 5 000₽ за человека
Билеты
2 часа
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
Начало: Дворцовая площадь, 2
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290₽ за билет
Индивидуальная
7 часов
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Начало: Арка Главного Штаба
Расписание: По субботам и воскресениям в 16.00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
Начало: Иссакиевская площадь, 6
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Аудио квест экскурсия: тайные локации вдоль Невского
Начало: Станция метро Гостиный двор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700₽ за всё до 8 чел.
Билеты
2 часа
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
Начало: Перед Иоанновским мостом (со стороны города)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Павел Первый и сыновья
Начало: Михайловский сквер, возле памятника Пушкину
Расписание: 10:00,12:00,14:00,16:30,18:30
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Таро, гадалки и пророки 1917 года
Начало: Невский проспект, 45/2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
3 часа
Эрмитаж: аудиоэкскурсия для полного погружения в историю искусства (без билетов)
Начало: Дворцовая площадь, 1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Вояж на катере по каналам Петербурга с выходом в залив с гидом
Начало: Причал Набережная реки Мойки, 23
Расписание: ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 9 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Начало: Казанский собор у памятника Кутузову
Расписание: Каждый день с 11 00 до 15 00
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Прогулка с Достоевским: аудиоспектакль по петербургским адресам писателя
Начало: Казначейская улица, 1
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«ЗА СТРЕЛКОЙ» или от Дворцового до Тучкова
Начало: Памятный знак «Стрелка Васильевского острова»
Расписание: Расписание формируется каждый месяц
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
3 часа
Петербургский крафт: аудиотур по барам местных пивоварен
Начало: Метро «Чернышевская» (Проспект Чернышевского 20)
Расписание: Вы можете выбрать любой удобный для вас вечер
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Парадный Петербург: аудиоэкскурсия по Английской набережной до Синего моста
Начало: Английская набережная
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна30 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Прекрасный экскурсовод увлекла историей особняка. Интерьеры удивительны. Рекомендую к посещению.
- ТТатьяна29 мая 2024Выражаю огромную благодарность вашей компании в особенности Григорию за прекрасную прогулку! Было великолепно!!! Ночной Петербург прекрасен особенно в начинающие белые ночи! Виды не передаваемые, улыбка до сих пор не сходит с лица) Спасибо большое! Рекомендую всем любителям мотопрогулки!
- AANNA29 мая 2024Поездка - огонь!! Впечатлений море! Спасибо 🙌 Один минус - часа мало!)))
- ДДмитрий29 мая 2024Великолепная экскурсия, атмосферная, для тех кто любит дух Петербурга. Экскурсовод Иван обладает обширными познаниями, ответит на любые вопросы. Следующий раз только с ним.
- ААнна29 мая 2024Экскурсия очень понравилась, у нас был гид Виктор, очень приятный молодой человек, все рассказал, показал, видно, что он горит этим. Нам было очень интересно посмотреть другую сторону Питера и узнать что же скрывается за красивыми фасадами.
- ЕЕлена28 мая 2024Добрый день, очень понравилась экскурсия, отличная организация, профессионал водитель, замечательный гид Александр,в целом рекомендую, всем,замечательная тур фирма,только с вами в следующий раз!!!! Благодарю вас 😍🤗
- ННаталья28 мая 2024Экскурсия - юсупов дворец, и покои где произошло убийство Распутина. Организовано все четко. Экскурс Евгения, приятная, но на 4. Не захватила …. Как то стандартно, без огонька.
- ККристина28 мая 2024Экскурсия просто чудесная, удалось заглянуть за вычурные фасады Санкт-Петербурга и узнать много нового как об архитектуре, о жизни людей, так и о многом другом. Экскурсовода очень приятно слушать, особенно радуетнекач здоровая ирония
- ННаталия28 мая 2024Интересно. но плутала сама. нечетко направление в середине маршрута. надо сначала изучить маршрут. Много домов с интересной архитектурой прошли мимо.
- ННаталья27 мая 2024Все очень понравилось. Благодарность экскурсоводу Евгении.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Для жителей Петербурга»
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