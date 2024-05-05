На 1,5 часа перенесёмся в прошлое Петербурга и посмотрим, где жили аристократы и другие сословия. В доходном доме Екимова вы оцените парадные в стиле модерн и старинные лифтовые. Совсем другая

глава из истории города ждёт вас в Анненкирхе. Это атмосферное место помнит свадьбу Брюллова и рок-концерты. Но это не всё: мы найдём портал из Петербурга в Египет — это ещё один доходный дом!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Доходный дом Екимова: вехи модерна

Здесь каждая деталь говорит о смене эпох. Мы проведём вас в роскошные парадные, покажем лифты, которые вызывали страх, и расскажем об их непростом пути к признанию.

Анненкирхе: от церкви до рок-клуба

Церковь Святой Анны — это не только старинный храм, но и место, где жизнь била ключом. Здесь праздновал свадьбу Карл Брюллов, а в последующие годы кирха стала культовым рок-клубом. От баров и игровых автоматов до концертов групп «КиШ», «Гроб» и «Ленинград» — Анненкирхе повидала разное. Мы раскроем все тайны этого уникального места, включая легенду о гибели гитариста «Аквариума».

Доходный дом Нежинской: островок Египта в самом сердце Петербурга

«Египетский дом» выделяется среди других доходных домов своими архитектурными деталями. Вы рассмотрите их и узнаете, как этот дом участвовал в жизни нашего города.

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