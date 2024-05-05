На 1,5 часа перенесёмся в прошлое Петербурга и посмотрим, где жили аристократы и другие сословия. В доходном доме Екимова вы оцените парадные в стиле модерн и старинные лифтовые. Совсем другая
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Доходный дом Екимова: вехи модерна
Здесь каждая деталь говорит о смене эпох. Мы проведём вас в роскошные парадные, покажем лифты, которые вызывали страх, и расскажем об их непростом пути к признанию.
Анненкирхе: от церкви до рок-клуба
Церковь Святой Анны — это не только старинный храм, но и место, где жизнь била ключом. Здесь праздновал свадьбу Карл Брюллов, а в последующие годы кирха стала культовым рок-клубом. От баров и игровых автоматов до концертов групп «КиШ», «Гроб» и «Ленинград» — Анненкирхе повидала разное. Мы раскроем все тайны этого уникального места, включая легенду о гибели гитариста «Аквариума».
Доходный дом Нежинской: островок Египта в самом сердце Петербурга
«Египетский дом» выделяется среди других доходных домов своими архитектурными деталями. Вы рассмотрите их и узнаете, как этот дом участвовал в жизни нашего города.
Организационные детали
- Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате в удобное для вас время. Стоимость уточняйте в переписке.
- Если вы бронируете билеты для группы 10 и более человек, мы будем рады предложить вам скидку
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|900 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Литейном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1436 туристов
Меня зовут Денис. Я представляю команду молодых гидов, выросших в Петербурге и по-настоящему увлечённых им. Уже более трёх лет мы проводим необычные экскурсии. В лёгком, душевном формате стараемся раскрыть любимый город с разных сторон!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
5 мая 2024
Спасибо Денису за экскурсию, уже была на таких же экскурсиях по другим районам, но таких красивых домов и подъездов еще не видела. Особенно порадовали истории из тех времен!!!
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