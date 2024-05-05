Петербург аристократов, Петербург бедняков

Отправиться за блеском и нищетой - в атмосферные дворы и парадные (групповая экскурсия)
На 1,5 часа перенесёмся в прошлое Петербурга и посмотрим, где жили аристократы и другие сословия. В доходном доме Екимова вы оцените парадные в стиле модерн и старинные лифтовые. Совсем другая
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глава из истории города ждёт вас в Анненкирхе. Это атмосферное место помнит свадьбу Брюллова и рок-концерты. Но это не всё: мы найдём портал из Петербурга в Египет — это ещё один доходный дом!

5
1 отзыв
Петербург аристократов, Петербург бедняков
Петербург аристократов, Петербург бедняков
Петербург аристократов, Петербург бедняков
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Доходный дом Екимова: вехи модерна

Здесь каждая деталь говорит о смене эпох. Мы проведём вас в роскошные парадные, покажем лифты, которые вызывали страх, и расскажем об их непростом пути к признанию.

Анненкирхе: от церкви до рок-клуба

Церковь Святой Анны — это не только старинный храм, но и место, где жизнь била ключом. Здесь праздновал свадьбу Карл Брюллов, а в последующие годы кирха стала культовым рок-клубом. От баров и игровых автоматов до концертов групп «КиШ», «Гроб» и «Ленинград» — Анненкирхе повидала разное. Мы раскроем все тайны этого уникального места, включая легенду о гибели гитариста «Аквариума».

Доходный дом Нежинской: островок Египта в самом сердце Петербурга

«Египетский дом» выделяется среди других доходных домов своими архитектурными деталями. Вы рассмотрите их и узнаете, как этот дом участвовал в жизни нашего города.

Организационные детали

  • Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате в удобное для вас время. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Если вы бронируете билеты для группы 10 и более человек, мы будем рады предложить вам скидку
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 11:00 и 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный900 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Литейном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
5 мая 2024
Спасибо Денису за экскурсию, уже была на таких же экскурсиях по другим районам, но таких красивых домов и подъездов еще не видела. Особенно порадовали истории из тех времен!!!

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