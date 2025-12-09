Квест идеально подойдет для романтического свидания или прогулки с друзьями, семьей.
Если вы любите мистические истории, загадки и истории о любви, а также не прочь провести время с пользой для ума и души – этот квест для вас!
Если вы любите мистические истории, загадки и истории о любви, а также не прочь провести время с пользой для ума и души – этот квест для вас!
Описание квестаТайна Белой Дамы Аничкова дворца Белая Дама, скитающаяся по коридорам Аничкова дворца, тревожила сердца влюбленных. Юное личико, белое бальное платье и золотые туфельки, а главное — грустные, полные невыносимой боли глаза. Несчастная любовь к императору и трагический конец. Неприкаянная душа до сих пор не знает покоя. Она молит помочь ей освободиться от страшного проклятья. Вместе с призраком вы перенесетесь в прошлое и станете невольными свидетелями реальных трагических историй любви, произошедших в Санкт-Петербурге в XVIII-XIX веках. Здесь будут предательства и страшные проклятия, убийства, женские и четверные дуэли, похищения, игры в карты на даму, а также подробности знаменитой истории любви из оперы «Юноны и Авось». Только разгадав их тайны, вы сможете помочь невинной душе. Квест идеально подойдет для романтического свидания или прогулки с друзьями, семьей. Все задания проходят на улице в самом центре Петербурга, в районе метро станций «Гостиный двор» и «Адмиралтейская». В темное время не забудьте фонарик, это придаст еще большей романтичности вашей прогулке и поможет в поиске отгадок. Если вы любите мистические истории, загадки и истории о любви, а также не прочь провести время с пользой для ума и души – этот квест для вас! Вперед за приключениями! Время не ждет! Белая дама удаляется, приглашая вас, следовать за ней… Осталось только оплатить квест: приступить к его прохождению вы сможете в любое время! Важная информация:
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали.
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования.
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость.
- Программа подходит для детей 6+.
В любое удобное время
Ответы на вопросы
Что включено
- Мобильный квест
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект, 39
Завершение: Большая морская улица, 42-44
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Программа подходит для детей 6+
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 6 чел.
Проклятие Пиковой дамы: Пушкинские места и тайны в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир Пушкина: откройте неизведанные истории Пиковой дамы и следы поэта в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: У Александровского сада
Завтра в 12:00
10 дек в 11:00
11 500 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «Тайны Смоленского кладбища»
Узнать, что скрывает старейшее из неправославных кладбищ города - без сопровождения гида
Начало: У Смоленского кладбища
Завтра в 09:30
10 дек в 09:30
1290 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Белые ночи и разводные мосты Санкт-Петербурга
Начало: Восстания площадь, 2 лит А Восстания, 1 лит А
Расписание: ежедневно в 23-30
14 000 ₽ за всё до 3 чел.