На набережной Смоленки скрыт старинный погост, где покоятся «чужестранные иноверные иноземцы». Во время прогулки рядом, к вам обращается встревоженный мужчина: его преследует призрак. Почему дух не оставляет его в покое — предстоит выяснить. Хватит ли у вас храбрости зайти на кладбище и раскрыть его загадки?
Описание квеста
Если вы любите детективы и не прочь провести время с пользой — эта программа для вас! По мере прохождения квеста вы узнаете много нового о городе и побываете в небольшой удивительной локации — Смоленском кладбище.
Все задания проходят на улице: вам предстоит найти захоронения известных учёных, циркачей, архитекторов, мимо творений которых вы проходите в центре Петербурга.
Организационные детали
- Квест подходит взрослым и детям от 16 лет
- Приступить к прохождению квеста вы сможете в любой день в часы работы кладбища: октябрь — апрель с 9:00 до 17:00, май — сентябрь с 9:00 до 18:00
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Смоленского кладбища
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3446 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Миленко
9 ноя 2025
Здравствуйте! Была впечатлена положительными отзывами и записалась на данный квест. Очень разочарована (надеюсь, отзыв опубликуют в помощь другим путешественникам, даже удивлена откуда там высокие оценки).
1. Задумка в целом интересная -
1. Задумка в целом интересная -
Е
Елена
19 сен 2025
Кратко. Емко. Неординарно. Однозначно к посещению.
Благодарю авторов и организаторов квеста!
Благодарю авторов и организаторов квеста!
Александра
16 сен 2025
Интересная и необычная тема квеста, посвящена лютеранскому Смоленскому кладбищу. Эта часть кладбища менее популярна, чем православная, но здесь особенная атмосфера. Старинные могилы, многие частично разрушены от времени, хаотичные захоронения в
Дарья
12 сен 2025
Мы погуляли по Смоленскому кладбищу в солнечный осенний день - получилось особенно атмосферно! Формата квеста, как мне кажется, идеально подходит такой локации. Выполняя задания, мы останавливались, вчитывались и рассматривали памятники.
Н
Надежда
7 авг 2025
Добрый день! Очень интересно, увлекательно и познавательно! Этот квест проходит по Лютеранскому Кладбищу, ещё хотелось бы подобный квест на основном! Спасибо!
Денис
6 мая 2025
Люблю квесты: время прохождения зависит от меня, вся самая важная информация находится в телефоне. Мне понравилось: было заявлено, что среднее время прохождения квеста полтора часа, но у нас получилось за
Дарья
6 мая 2025
Смоленское кладбище прекрасно в любую погоду, но нам всё равно очень повезло - было солнечно и тепло, одно удовольствие гулять.) С приложением довольно быстро разобрались: понятно, как вводить ответы, как
