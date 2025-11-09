Мои заказы

Мобильный квест в Петербурге «Тайны Смоленского кладбища»

Узнать, что скрывает старейшее из неправославных кладбищ города - без сопровождения гида
На набережной Смоленки скрыт старинный погост, где покоятся «чужестранные иноверные иноземцы». Во время прогулки рядом, к вам обращается встревоженный мужчина: его преследует призрак. Почему дух не оставляет его в покое — предстоит выяснить. Хватит ли у вас храбрости зайти на кладбище и раскрыть его загадки?
4.6
7 отзывов
Мобильный квест в Петербурге «Тайны Смоленского кладбища»© Снежана
Мобильный квест в Петербурге «Тайны Смоленского кладбища»© Снежана
Мобильный квест в Петербурге «Тайны Смоленского кладбища»© Снежана

Описание квеста

Если вы любите детективы и не прочь провести время с пользой — эта программа для вас! По мере прохождения квеста вы узнаете много нового о городе и побываете в небольшой удивительной локации — Смоленском кладбище.

Все задания проходят на улице: вам предстоит найти захоронения известных учёных, циркачей, архитекторов, мимо творений которых вы проходите в центре Петербурга.

Организационные детали

  • Квест подходит взрослым и детям от 16 лет
  • Приступить к прохождению квеста вы сможете в любой день в часы работы кладбища: октябрь — апрель с 9:00 до 17:00, май — сентябрь с 9:00 до 18:00
  • Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Смоленского кладбища
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3446 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
1
М
Миленко
9 ноя 2025
Здравствуйте! Была впечатлена положительными отзывами и записалась на данный квест. Очень разочарована (надеюсь, отзыв опубликуют в помощь другим путешественникам, даже удивлена откуда там высокие оценки).
1. Задумка в целом интересная -
читать дальше

ходишь по старому лютеранскому кладбищу и ищешь захоронения. На этом плюсы заканчиваются.
2. Самая большая проблема - квест полностью мобильный, а приложение КРАЙНЕ ГЛЮЧНОЕ! То, в каком формате будет проходить тест - вообще не ясно из первоначального описания. У нас было представление, что это будет группа и живой человек, к которому можно обратиться. В таком формате, честно говоря вообще не понятно, зачем доплачивать за каждого участника, если ты просто скачиваешь себе приложение на мобильный телефон (хоть один человек может идти, хоть два). За что платить в двойном, тройном размере? Как это связано с числом человек?
3. Дальше, когда открыто приложение оно зависает, карта там не грузится - чтобы элементарно посмотреть какие-то подсказки для прохождения в интернет - приходится каждый раз перегружать телефон. Просто по тексту задач - идите на участок такой-то ищите голову лошади - найти нужные локации крайне затруднительно (повторюсь, возможно было задумано, что в приложении есть доп. карта, но она не работала). Хотя бы обозначили, что вам потребуется карта участков для прохождения (её можно сфотографировать при входе на кладбище).
4. В итоге всех этих упражнений (выключить телефон, включить телефон) это всё очень быстро надоедает. Мы даже не прошли этот квест до конца, а просто выключили проклятое Приложение и сами смотрели локацию.

В таком формате - искренне не рекомендую, выброшенные деньги.

Е
Елена
19 сен 2025
Кратко. Емко. Неординарно. Однозначно к посещению.
Благодарю авторов и организаторов квеста!
Александра
Александра
16 сен 2025
Интересная и необычная тема квеста, посвящена лютеранскому Смоленскому кладбищу. Эта часть кладбища менее популярна, чем православная, но здесь особенная атмосфера. Старинные могилы, многие частично разрушены от времени, хаотичные захоронения в
читать дальше

одних местах и монументальные памятники в других. Всё это создаёт особое настроение. А с квестом это становится ещё и приключением! Мне понравилось, что можно гулять в своём темпе, но при этом увидеть все важные точки на маршруте и узнать о них что-то интересное.

Интересная и необычная тема квеста, посвящена лютеранскому Смоленскому кладбищу. Эта часть кладбища менее популярна, чем православная,Интересная и необычная тема квеста, посвящена лютеранскому Смоленскому кладбищу. Эта часть кладбища менее популярна, чем православная,Интересная и необычная тема квеста, посвящена лютеранскому Смоленскому кладбищу. Эта часть кладбища менее популярна, чем православная,Интересная и необычная тема квеста, посвящена лютеранскому Смоленскому кладбищу. Эта часть кладбища менее популярна, чем православная,Интересная и необычная тема квеста, посвящена лютеранскому Смоленскому кладбищу. Эта часть кладбища менее популярна, чем православная,Интересная и необычная тема квеста, посвящена лютеранскому Смоленскому кладбищу. Эта часть кладбища менее популярна, чем православная,Интересная и необычная тема квеста, посвящена лютеранскому Смоленскому кладбищу. Эта часть кладбища менее популярна, чем православная,Интересная и необычная тема квеста, посвящена лютеранскому Смоленскому кладбищу. Эта часть кладбища менее популярна, чем православная,
Дарья
Дарья
12 сен 2025
Мы погуляли по Смоленскому кладбищу в солнечный осенний день - получилось особенно атмосферно! Формата квеста, как мне кажется, идеально подходит такой локации. Выполняя задания, мы останавливались, вчитывались и рассматривали памятники.
читать дальше

Время будто остановилось в этом месте!

Сам квест довольно увлекательный. Его можно проходить в собственном темпе, не боясь задержать гида или отстать от группы, как бывает на групповых экскурсиях. У нас на прохождение ушло где-то два часа. Еще один плюс в том, что проходить задания можно как одному, так и в компании. Для семей с детьми тоже подойдет, как мне кажется.

Из советов - удобная и обязательно закрытая обувь. Я по дурости пошла в сандалях, но дорожки и дороги на кладбище не в том состоянии.

Мы погуляли по Смоленскому кладбищу в солнечный осенний день - получилось особенно атмосферно! Формата квеста, какМы погуляли по Смоленскому кладбищу в солнечный осенний день - получилось особенно атмосферно! Формата квеста, как
Н
Надежда
7 авг 2025
Добрый день! Очень интересно, увлекательно и познавательно! Этот квест проходит по Лютеранскому Кладбищу, ещё хотелось бы подобный квест на основном! Спасибо!
Денис
Денис
6 мая 2025
Люблю квесты: время прохождения зависит от меня, вся самая важная информация находится в телефоне. Мне понравилось: было заявлено, что среднее время прохождения квеста полтора часа, но у нас получилось за
читать дальше

час. Крайне увлекательно искать захоронения нужных людей, используя подсказки. И хорошо, что пошли в светлое время, иначе сквозная история о призраке могла бы взволновать сильнее:)

В общем, рекомендую квест всем, кто хочет прогуляться по приятному месту на Васильевском острове, а попутно узнать много интересного о кладбище и его обитателях)

Дарья
Дарья
6 мая 2025
Смоленское кладбище прекрасно в любую погоду, но нам всё равно очень повезло - было солнечно и тепло, одно удовольствие гулять.) С приложением довольно быстро разобрались: понятно, как вводить ответы, как
читать дальше

смотреть карту (она не очень помогает, но всё же).
Понравилась история, рассказанная в квесте: мистическая оболочка - только оболочка, а разговор всё-таки о настоящих людях, которые нашли на кладбище последний приют. Задания довольно понятные и простые, где-то немного плутали в поисках нужного надгробия, но это скорее от желания разглядывать надгробия, а не потому что потерялись.) Тут действительно важно не пропустить рекомендацию и сфотографировать план участков кладбища, номера участков - это главный ориентир.
Дошли до финала за час, совсем не устали, узнали много необычных фактов о "постояльцах" Смоленского - не только о родстве и знакомстве, были как славные истории, так и трагические и трогательные повороты.
Спасибо составителю, отличная идея и исполнение!
Если кто-то переживает за безопасность или "что люди подумают": на кладбище никто не ходит с битой, тут чисто, мощёные дорожки, нет каких-то страшных зарослей, всё ухоженное. Криво на вас никто не посмотрит - люди регулярно приходят глазеть на красивые надгробия и памятники. Плюс все посетители в основном интеллигентные и спокойные, никто не помешает отгадывать загадки квеста.)

Смоленское кладбище прекрасно в любую погоду, но нам всё равно очень повезло - было солнечно иСмоленское кладбище прекрасно в любую погоду, но нам всё равно очень повезло - было солнечно иСмоленское кладбище прекрасно в любую погоду, но нам всё равно очень повезло - было солнечно иСмоленское кладбище прекрасно в любую погоду, но нам всё равно очень повезло - было солнечно иСмоленское кладбище прекрасно в любую погоду, но нам всё равно очень повезло - было солнечно иСмоленское кладбище прекрасно в любую погоду, но нам всё равно очень повезло - было солнечно и

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Мобильный квест «Исчезнувшие профессии 19 века, или Тайны старого лавочника»
Пешая
2 часа
8 отзывов
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Исчезнувшие профессии 19 века, или Тайны старого лавочника»
Расследовать дело о пропавших покупателях и каменных фигурах на улицах Петербурга
Начало: На Невском проспекте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Мобильный квест «Львы - хранители Петербурга»
Пешая
1 час
4 отзыва
Квест
до 6 чел.
В тренде
Мобильный квест «Львы - хранители Петербурга»
Раскрыть тайны загадочных созданий, которые оберегают наш город, и заодно погулять по центру
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
900 ₽ за всё до 6 чел.
Мобильный квест «Тайна старинного рецепта»
Пешая
1 час
2 отзыва
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Тайна старинного рецепта»
Вернуть жителям Петербурга любимое лакомство - пышки
Начало: На Невском проспекте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
950 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге