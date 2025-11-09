читать дальше

ходишь по старому лютеранскому кладбищу и ищешь захоронения. На этом плюсы заканчиваются.

2. Самая большая проблема - квест полностью мобильный, а приложение КРАЙНЕ ГЛЮЧНОЕ! То, в каком формате будет проходить тест - вообще не ясно из первоначального описания. У нас было представление, что это будет группа и живой человек, к которому можно обратиться. В таком формате, честно говоря вообще не понятно, зачем доплачивать за каждого участника, если ты просто скачиваешь себе приложение на мобильный телефон (хоть один человек может идти, хоть два). За что платить в двойном, тройном размере? Как это связано с числом человек?

3. Дальше, когда открыто приложение оно зависает, карта там не грузится - чтобы элементарно посмотреть какие-то подсказки для прохождения в интернет - приходится каждый раз перегружать телефон. Просто по тексту задач - идите на участок такой-то ищите голову лошади - найти нужные локации крайне затруднительно (повторюсь, возможно было задумано, что в приложении есть доп. карта, но она не работала). Хотя бы обозначили, что вам потребуется карта участков для прохождения (её можно сфотографировать при входе на кладбище).

4. В итоге всех этих упражнений (выключить телефон, включить телефон) это всё очень быстро надоедает. Мы даже не прошли этот квест до конца, а просто выключили проклятое Приложение и сами смотрели локацию.



В таком формате - искренне не рекомендую, выброшенные деньги.