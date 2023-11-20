Приглашаю на историческую экскурсию по трём главным площадям города. Как известно, революции происходят в столицах. Петербург не стал исключением из этого правила.



За свою долгую столичную историю он часто становился местом, где случались революции, мятежи, перевороты и покушения.



Что это — мятежный дух петербуржцев или соблазнительная близость власти? На этот вопрос вам, наверное, будет интересно ответить после экскурсии.