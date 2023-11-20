Экскурсия по Иссакиевской, Сенатской и Дворцовой площадям Санкт-Петербурга
Приглашаю на историческую экскурсию по трём главным площадям города. Как известно, революции происходят в столицах. Петербург не стал исключением из этого правила.
За свою долгую столичную историю он часто становился местом, где случались революции, мятежи, перевороты и покушения.
Что это — мятежный дух петербуржцев или соблазнительная близость власти? На этот вопрос вам, наверное, будет интересно ответить после экскурсии.
За свою долгую столичную историю он часто становился местом, где случались революции, мятежи, перевороты и покушения.
Что это — мятежный дух петербуржцев или соблазнительная близость власти? На этот вопрос вам, наверное, будет интересно ответить после экскурсии.
Ближайшие даты:
25
фев
фев
16
мар
мар
27
мар
мар
31
мар
мар
Что вас ожидает:
- Мариинский дворец
- Адмиралтейство
- Иссакиевский собор
- Здание сената и синода
- Зимний дворец
- Памятник Петру первому
Описание
Что вас ожидает: Экскурсия пройдет по местам всех основных событий, определивших нашу историю. Прогуливаясь по Иссакиевской, Сенатской и Дворцовой площадям, мы поговорим о событиях: августа 1991 г., декабря 1825 г., января 2021 г., ноября 1741 г., апреля 1879 г., февраля 1880 г., января 1905 г. и, конечно же, февраля и октября 1917 года. Побывав на экскурсии, вы узнаете:
- на какое мероприятие опоздали декабристы;
- сколько было покушений на Александра 2;
- был ли штурм Зимнего;
- как Мариинский дворец помог Ельцину.
По запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионная программа
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иссакиевская площадь, 6Завершение: Дворцовая площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: По запросуЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
20 ноя 2023
Здравствуйте, вчера была на экскурсии,, Мятежные площади, от Елизаветы до Ельцина. Которую проводил гид Алексей. Очень подробный, интересный и доступый рассказ. Алексей хорошо знает тему экскурсии,отвечает на все дополнительные вопросы по данному материалу. Спасибо компании,, спутник,, буду рекомендовать
Ж
Жанна
6 ноя 2023
Это уже вторая экскурсия Алексея, которую я посетила. Авторская подача оставила приятное послевкусие: великолепное знание истории, внятное тактичное изложение событий, прекрасный антураж, все это отличает экскурсии этого гида. . Рекомендую всем, кто интересуется историей России, не только ее прошлым, но и настоящим.
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