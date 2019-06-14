6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Дети и детство в блокадном Ленинграде

Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей

В центре Петербурга до сих пор можно увидеть следы трагического прошлого города. Я помогу вам заметить их и погрузиться в историю города времен блокады, а еще расскажу о том, как в осажденном городе жили дети, как он защищали Родину и как спасались от голода. Мы перенесемся на полвека назад и поговорим как о горечи детских судеб, так и о человеческом сострадании и неравнодушии.