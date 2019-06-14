6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия начнется рядом с метро Адмиралтейская. Вы увидите три главные центральные площади Санкт-Петербурга: Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую — с расположенными на них: Зимним дворцом, Главным штабом, Адмиралтейством, Исаакиевским собором. И, конечно же, знаменитый «Медный всадник» — символ нашего города.
Вы насладитесь панорамой берегов Невы. К тому же все объекты экскурсии в вечернее время прекрасно освещены и выглядят еще более интригующе.
Ансамбль центральных площадей сформировался и приобрел свой современный облик в результате творческой деятельности нескольких поколений зодчих. Я расскажу, благодаря кому и как менялся со временем вид площадей. Например, историю создания Исаакиевского собора — великого творения Огюста Монферрана, — который строился при трех императорах: Александре I, Николае I и Александре II.
Я поделюсь с вами захватывающими тайнами и легендами этих мест, связанными с Исаакиевским собором и с необычайно длительным временем его строительства, а также с выбором места установки памятника Петру 1.
В конце экскурсии мы совершим путешествие во времени: из Петербурга сегодняшнего в Петербург 18 века. Поможет нам в этом исторический театр-макет «Петровская Акватория», который раскрывает историю возникновения Северной столицы и зарождения российского флота в интерактивной миниатюре.
Организационные детали
Дополнительно (по желанию) оплачивается вход в театр-макет «Петровская Акватория». Стоимость билетов: взрослый — 400 рублей; детский — 200 рублей; льготный — 250 рублей. В выходные и праздничные дни цена любого билета увеличивается на 50 рублей.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Прекрасная экскурсия! Отличный экскурсовод. Все очень интересно, познавательно, очень живо.
Наталия
8 мая 2019
Содержательная экскурсия, Алла приятный собеседник и экскурсовод, всем было интересно ее слушать. Спасибо. Рекомендую для группы от 2-5 чел
Наталья
4 января 2019
Спасибо Алле за очередную прекрасную экскурсию по волшебному Петербургу!!!!!!! С Аллой встречались в прошлом году ( экскурсия по Петропавловской крепости), сейчас была прогулка по трем старейшим площадям Санкт-Петербурга. Алла -профессионал своего дела, притом очень эрудированный и обаятельный. Спасибо!!!!!
Светлана
11 октября 2018
Экскурсовод Алла создала нам позитивное настроение, несмотря на пасмурную погоду во время экскурсии. Узнали многие интересные житейские исторические моменты.
Марина
27 марта 2018
Огромное спасибо гиду за экскурсию. Узнали новое (несмотря на немалые знания о городе). По рекомендации гида сходили в "Петербургскую акваторию" и в "Зимний дом Петра 1" - огромное спасибо. Уже порекомендовали своим друзьям и гида, и новые музеи.
Собираемся летом всей семьей, но тогда, чтобы было всем хорошо слышно, необходимо давать наушники экскурсантам и микрофон гиду.
Надежда
13 июля 2016
Алла замечательный и знающий гид, любящий свой город и его историю. И просто приятный человек. Экскурсия понравилась. Было интересно.
История великого и страшного места, блистательные архитектурные ансамбли и панорама берегов Невы,
Петропавловская крепость — сердце Санкт-Петербурга, ключ от Балтийского моря. Эта экскурсия — возможность увидеть панораму берегов Невы и блистательные архитектурные ансамбли города, проявить себя в качестве фото-художника и узнать историю великого места, с которого начался Петербург, а также страшной своей жестокостью тюрьмы — «Русской Бастилии», ломавшей судьбы своих узников в течение нескольких веков.
Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей
Город Пушкин знаменит на весь мир роскошными парками, Екатерининским дворцом, Янтарной комнатой и атмосферой царской России. На экскурсии вы познакомитесь с главными объектами Царского Села и прикоснетесь к его истории, неразрывно связанной с русской монархией. Как коренной житель города Пушкина, я не только познакомлю вас с основными достопримечательностями, но и расскажу об интересных уголках Царского Села в стороне от туристических маршрутов.
Императорская архитектура и романтические тенистые аллеи государственного музея-заповедника
Приглашаю вас насладиться природной и архитектурной красотой, а также историей Павловского ансамбля, который называют самым романтическим и тенистым. И — самым поэтичным из парковых ансамблей пригородов Петербурга.
Прогулка по самому красивому и величественному парку Петровской эпохи
Чтобы прочувствовать дух Петровской эпохи, мы отправимся на прогулку по Петергофу – уникальному музею-заповеднику, где сосредоточилось огромное количество произведений искусства и архитектурных объектов. Вы прогуляетесь по парадному парку, рассмотрите мощные фонтаны и разгадаете их символику, пробежите под непредсказуемыми «шутихами» и оцените роскошное убранство дворцов. Моя главная цель – познакомить вас с изящной, бурлящей и искромётной душой Петергофа!
Прогулка по классическому маршруту с посещением одного из главных храмов Санкт-Петербурга
За два с половиной часа вы пройдёте по живописнейшим уголкам города. Гуляя по каналу Грибоедова, увидите нарядный Спас на Крови, полюбуетесь «Зингером», узнаете о судьбах доходных домов и загадаете желание у грифонов Банковского мостика. А во второй части экскурсии познакомитесь с историей и убранством Казанского собора.
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
В центре Петербурга до сих пор можно увидеть следы трагического прошлого города. Я помогу вам заметить их и погрузиться в историю города времен блокады, а еще расскажу о том, как в осажденном городе жили дети, как он защищали Родину и как спасались от голода. Мы перенесемся на полвека назад и поговорим как о горечи детских судеб, так и о человеческом сострадании и неравнодушии.
Увидеть живых людей во властных правителях России и насладиться атмосферой Петербурга конца XIX века
Все знают ушедшую династию Романовых, но мало кто за сухими образами из школьных учебников умеет разглядеть ярких, страстных и эмоциональных личностей. Я помогу вам разобраться в непростых связях последних представителей царствующего рода и расскажу об их отношениях так, что вы увидите в исторических образах живых людей со своими горестями и радостями и уже никогда не останетесь к ним равнодушными!
Познакомиться с самым «германским» районом Петербурга и научиться распознавать Югендштиль
Петроградская сторона впечатляет застройкой, непохожей на остальные районы, — я помогу разобраться, чем именно она отличается, и кто её таковой сделал. Вы узнаете историю ведущих архитектурных стилей 19-20 вв. и как они приживались в России, увидите доходные дома в стиле эклектики и модерна, а также познакомитесь с биографией самых ярких немецких зодчих.
Насыщенная обзорная экскурсия по Северной столице на комфортабельном автомобиле
Приглашаю познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых красивых городов мира. Вы услышите таинственные легенды, увидите парадные проспекты и площади, старинные соборы и «открыточные» памятники. Я помогу разобраться в многовековой истории Петербурга и раскрыть его характер.
По-новому взглянуть на облик города и разобраться в переплетении его стилей, эпох и историй
Каждое здание Петербурга может рассказать немало историй — и на этой прогулке вы научитесь их слышать! Шаг за шагом мы разберемся в архитектурных тонкостях эклектики и ампира, прогуляемся по историческому центру от русского барокко до современного стрит-арта, отыщем исчезнувшие дома и по-настоящему погрузимся в прошлое Петербурга.
Узнать самое важное о героических 872 днях на экскурсии по городу и в музее для взрослых и детей
«Люди! Покуда сердца стучатся — помните!..» Вы отправитесь в путь за этой памятью. Пройдёте по Невскому проспекту и главным площадям города, мимо дворцов и по набережным, которые расскажут историю блокадного Ленинграда. А в музее «12 блокадных залов» познакомитесь с хроникой тех лет и узнаете, как люди выживали в голодном и холодном городе.