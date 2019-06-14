6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. История трех старейших площадей Петербурга

Особенности, тайны и значение главного архитектурного ансамбля города

Алла
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Алла – ваш гид
В Петербурге красиво все.

Но в первую очередь, следует обратить внимание на главный архитектурный ансамбль города — три центральные старейшие петербургские площади: Дворцовая, Сенатская и Исаакиевская, объединенные друг с другом прекрасным Александровским садом.

На экскурсии вы узнаете их историю, откроете тайны знаменитых построек, разберетесь в архитектурных особенностях и значении.
2400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
История трех старейших площадей Петербурга
История трех старейших площадей Петербурга

Программа

  • Экскурсия начнется рядом с метро Адмиралтейская. Вы увидите три главные центральные площади Санкт-Петербурга: Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую — с расположенными на них: Зимним дворцом, Главным штабом, Адмиралтейством, Исаакиевским собором. И, конечно же, знаменитый «Медный всадник» — символ нашего города.
  • Вы насладитесь панорамой берегов Невы.  К тому же все объекты экскурсии в вечернее время прекрасно освещены и выглядят еще более интригующе.
  • Ансамбль центральных площадей сформировался и приобрел свой современный облик в результате творческой деятельности нескольких поколений зодчих. Я расскажу, благодаря кому и как менялся со временем вид площадей. Например, историю создания Исаакиевского собора — великого творения Огюста Монферрана, — который строился при трех императорах: Александре I, Николае I и Александре II.
  • Я поделюсь с вами захватывающими тайнами и легендами этих мест, связанными с Исаакиевским собором и с необычайно длительным временем его строительства, а также с выбором места установки памятника Петру 1.
  • В конце экскурсии мы совершим путешествие во времени: из Петербурга сегодняшнего в Петербург  18 века. Поможет нам в этом исторический театр-макет «Петровская Акватория», который раскрывает историю возникновения Северной столицы и зарождения российского флота в интерактивной миниатюре.

Организационные детали

Дополнительно (по желанию) оплачивается вход в театр-макет «Петровская Акватория». Стоимость билетов: взрослый — 400 рублей; детский — 200 рублей; льготный — 250 рублей. В выходные и праздничные дни цена любого билета увеличивается на 50 рублей.

История трех старейших площадей Петербурга
История трех старейших площадей Петербурга
История трех старейших площадей Петербурга
История трех старейших площадей Петербурга
История трех старейших площадей Петербурга
История трех старейших площадей Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алла
Алла
Люблю путешествовать, открывая что-то новое или давно забытое. Много лет занимаюсь фотографией, участник фотовыставок.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 июня 2019
Прекрасная экскурсия! Отличный экскурсовод. Все очень интересно, познавательно, очень живо.
8 мая 2019
Содержательная экскурсия, Алла приятный собеседник и экскурсовод, всем было интересно ее слушать. Спасибо. Рекомендую для группы от 2-5 чел
4 января 2019
Спасибо Алле за очередную прекрасную экскурсию по волшебному Петербургу!!!!!!! С Аллой встречались в прошлом году ( экскурсия по Петропавловской крепости), сейчас была прогулка по трем старейшим площадям Санкт-Петербурга. Алла -профессионал своего дела, притом очень эрудированный и обаятельный. Спасибо!!!!!
11 октября 2018
Экскурсовод Алла создала нам позитивное настроение, несмотря на пасмурную погоду во время экскурсии. Узнали многие интересные житейские исторические моменты.
27 марта 2018
Огромное спасибо гиду за экскурсию. Узнали новое (несмотря на немалые знания о городе). По рекомендации гида сходили в "Петербургскую акваторию" и в "Зимний дом Петра 1" - огромное спасибо. Уже порекомендовали своим друзьям и гида, и новые музеи.
Собираемся летом всей семьей, но тогда, чтобы было всем хорошо слышно, необходимо давать наушники экскурсантам и микрофон гиду.
13 июля 2016
Алла замечательный и знающий гид, любящий свой город и его историю. И просто приятный человек. Экскурсия понравилась. Было интересно.

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