Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по трем великолепным парадным площадям Санкт-Петербурга: Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской.
Откройте для себя исторические тайны и архитектурные шедевры, прогуливаясь среди величественных зданий и памятников. Завершим наше путешествие посещением восхитительного Исаакиевского собора!
Описание экскурсии
Наше захватывающее путешествие начинается на знаменитой Дворцовой площади, где вы увидите великолепный Зимний дворец и величественную Александровскую колонну!:
- Познакомившись с ансамблем Дворцовой площади, мы направимся к Адмиралтейской набережной, где откроются прекрасные виды на парадный Петербург.
- Мы увидим Васильевский остров, Кунсткамеру, Меншиковский Дворец, памятник Петру Царь-плотник, и, под увлекательный рассказ гида, незаметно подойдем ко второй площади — Сенатской, где вы сможете полюбоваться знаменитым Медным всадником и зданиями Сената и Синода.
- По пути со второй площади на третью не забудьте обратить внимание на особняк Лобанова-Ростовского, в котором сейчас расположен фешенебельный отель, а также легендарные гостиницы Англетер и Астория, которые добавляют шарм этому историческому району.
- На третьей по счету, Исаакиевской площади, вас встретит памятник Николаю I и великолепный Мариинский дворец, возле которого летом разбиты великолепные сады, а зимой это одно из самый красиво украшенный мест в городе. Поговорим мы и об особняке сенатора Мятлева, расположенного тут же.
- По окончании нашей пешеходной части мы доберемся до Исаакиевского собора — музея с богатейшей историей, к которой вы прикоснетесь снаружи и внутри собора, узнаете историю его создания, увидите его раны времен Великой Отечественной Войны и узнаете, как жители города спасали свой главный символ.
При выборе «С посещением колоннады» — после экскурсии в собор у вас будет возможность подняться на колоннаду и насладиться потрясающим видом на город. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по парадному Санкт-Петербургу! Важная информация:.
Пожалуйста, не забудьте взять с собой документы, подтверждающие льготы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Зимний дворец
- Александровская колонна
- Васильевский остров
- Кунсткамера
- Меншиковский Дворец
- Памятник Петру Царь-плотник
- Сенатская площадь
- Медный всадник
- Здания Сената и Синода
- Особняк Лобанова-Ростовского
- Гостиницы Англетер и Астория
- Исаакиевская площадь
- Памятник Николаю I
- Мариинский дворец
- Исаакиевский собор
- Колоннада Исаакиевского собора
Что включено
- Пешеходная экскурсия «История парадных площадей»
- Входной билет в Исаакиевский собор на на колоннаду Исаакиевского собора
- Экскурсия в Исаакиевском соборе
- Индивидуальный наушник на пешеходную часть для каждого туриста (при группе более 8 человек)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, 1А
Завершение: Исаакиевская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 70 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
27 авг 2025
Д
Дмитрий
25 авг 2025
Все здорово,все понравилось
Б
Борис
24 авг 2025
А
Александр
22 авг 2025
Е
Елена
19 авг 2025
Отрицательный отзыв в части организации и указания корректной информации об экскурсии. В информации о времени экскурсии указано, что она заканчивается в 17.00. Но на деле выяснилось, что в 17.00 заканчивается
Л
Лариса
17 авг 2025
Экскурсия потрясающая. Едва сдерживала слезы. Так страшно и трогательно одновременно, особенно в сегодняшних реалиях. Экскурсовод, кажется Катя, очень эмоционально вела нашу группу. СПАСИБО!!!
А
Александра
17 авг 2025
М
Максим
30 июл 2025
Было интересно и увлекательно! Восторг! До сих пор под впечатлением большим! 🤝🤌🏻👏
Т
Татьяна
26 июл 2025
С
Смолина
22 июл 2025
Сегодня 22 июля были на экскурсии по трём площадях. Спасибо за организацию! Очень познавательно! Экскурсавод Юлия -восторг! Интересный рассказ, дополненный историческими фактами и событиями, стихами. Спасибо!
А
Арина
17 июл 2025
Прекрасный экскурсовод Юлия, замечательная экскурсия.
Н
Наталья
15 июл 2025
Прекрасная и подробная экскурсия! Мы очень довольны! Юлия отличный экскурсовод! Спасибо большое за чудесные впечатления 🫶🏻
Е
Елена
13 июл 2025
Экскурсия по площадям понравилась. Гид Алена прислушалась к предложению группы и немного изменила маршрут, чтобы мы смогли переждать дождь. Была внимательной и очень интересно вела рассказ. Также отдельная благодарность экскурсоводу Анне за экскурсию в Исаакиевском соборе.
А
Анна
12 июл 2025
Спасибо дорогая Екатерина за проведение столь интересной экскурсии
Е
Екатерина
9 июл 2025
Рассказали про парадные площади 🙂 на самом деле, можно ходить на такие экскурсии до бесконечности, узнаешь новые детали. В самом соборе экскурсию проводят местные экскурсоводы.
