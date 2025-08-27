Наше захватывающее путешествие начинается на знаменитой Дворцовой площади, где вы увидите великолепный Зимний дворец и величественную Александровскую колонну!:

Познакомившись с ансамблем Дворцовой площади, мы направимся к Адмиралтейской набережной, где откроются прекрасные виды на парадный Петербург.

Мы увидим Васильевский остров, Кунсткамеру, Меншиковский Дворец, памятник Петру Царь-плотник, и, под увлекательный рассказ гида, незаметно подойдем ко второй площади — Сенатской, где вы сможете полюбоваться знаменитым Медным всадником и зданиями Сената и Синода.

По пути со второй площади на третью не забудьте обратить внимание на особняк Лобанова-Ростовского, в котором сейчас расположен фешенебельный отель, а также легендарные гостиницы Англетер и Астория, которые добавляют шарм этому историческому району.

На третьей по счету, Исаакиевской площади, вас встретит памятник Николаю I и великолепный Мариинский дворец, возле которого летом разбиты великолепные сады, а зимой это одно из самый красиво украшенный мест в городе. Поговорим мы и об особняке сенатора Мятлева, расположенного тут же.

По окончании нашей пешеходной части мы доберемся до Исаакиевского собора — музея с богатейшей историей, к которой вы прикоснетесь снаружи и внутри собора, узнаете историю его создания, увидите его раны времен Великой Отечественной Войны и узнаете, как жители города спасали свой главный символ.

При выборе «С посещением колоннады» — после экскурсии в собор у вас будет возможность подняться на колоннаду и насладиться потрясающим видом на город. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по парадному Санкт-Петербургу! Важная информация:.

Пожалуйста, не забудьте взять с собой документы, подтверждающие льготы.