Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге

Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Закончив в 2021 году школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии. В Петербурге всё к этому располагает, ведь на его улицах, площадях и набережных писалась не только история России, но и мировая история. Мне интересно показывать людям эти знаковые места, погружать в события, детально описывая то, что там происходило, и вместе размышлять над их причинами и последствиями.

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