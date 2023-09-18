Авторская историческая экскурсия по трём главным площадям Петербурга
Как известно, революции происходят в столицах. Петербург не стал исключением. За свою долгую историю он часто становился местом, где случались мятежи, перевороты, покушения. Иногда власть оставалась неизменной, чаще просто меняла своё лицо, но порой менялась и полностью.
Что это, мятежный дух петербуржцев или соблазнительная близость высшей власти? Поразмышляем об этом на прогулке по центру.
Что это, мятежный дух петербуржцев или соблазнительная близость высшей власти? Поразмышляем об этом на прогулке по центру.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Маршрут экскурсии пройдёт по местам всех основных событий, определивших нашу историю. Прогуливаясь по Иссакиевской, Сенатской и Дворцовой площадям, мы поговорим о событиях ноября 1741 года, февраля и октября 1917 года, августа 1991 года и других знаковых эпизодах.
Вы узнаете:
- на какое мероприятие опоздали декабристы;
- сколько было покушений на Александра II;
- был ли штурм Зимнего;
- как Мариинский дворец помог Ельцину;
- у кого из всех российских императоров самая трагическая судьба;
- как сложилась жизнь членов Временного правительства
- и многое другое.
Кому подойдёт экскурсия
Гостям и жителям города, которые увлекаются историей.
Организационные детали
- Возьмите всё, что вам может понадобиться на полуторачасовой прогулке, например, воду или зонтик
- На двух остановках будет возможность послушать сидя
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Иссакиевской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Закончив в 2021 году школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии. В Петербурге всё к этому располагает, ведь на его улицах, площадях и набережных писалась не только история России, но и мировая история. Мне интересно показывать людям эти знаковые места, погружать в события, детально описывая то, что там происходило, и вместе размышлять над их причинами и последствиями.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
18 сен 2023
Корректно, грамотно, интересно. Очень понравилось, даже дождь не помешал
Л
Лев
30 авг 2023
Отличная экскурсия! К великому нашему сожалению, ввиду нехватки времени - экскурсия для нас протекала вплотную к отъезду, мы не сумели полностью насладиться ей, но на общее впечатление от Алексея и от маршрута это не повлияло. Всё прошло отлично, Алексей харизматичный, крайне эрудированный рассказчик, который отлично разбирается в родном городе, и уж тем более в проводимой экскурсии.
Д
Дарья
28 авг 2023
Большое спасибо Алексею за проведенную экскурсию! Узнали много нового и интересного. С удовольствием придем на другие экскурсии Алексея!
Жанна
27 авг 2023
Вчера, 26 августа вместе с друзьями посетили экскурсию «Мятежные площади. От Елизаветы до Ельцина».
Сказать, что понравилось, это не сказать ничего. Экскурсия великолепна, рассказчик выше всяких похвал! Взглянуть на привычные знаковые места Петербурга с другого ракурса, задуматься об исторических коллизиях и просто насладиться общением с интересным собеседником, это дорогого стоит. Экскурсия подойдет все неравнодушным, кому интересна история страны, ее трагические и не только страницы. Экскурсоводу, внимательному, обаятельному и эрудированному= пять баллов с плюсом.
Сказать, что понравилось, это не сказать ничего. Экскурсия великолепна, рассказчик выше всяких похвал! Взглянуть на привычные знаковые места Петербурга с другого ракурса, задуматься об исторических коллизиях и просто насладиться общением с интересным собеседником, это дорогого стоит. Экскурсия подойдет все неравнодушным, кому интересна история страны, ее трагические и не только страницы. Экскурсоводу, внимательному, обаятельному и эрудированному= пять баллов с плюсом.
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