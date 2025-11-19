Зовём вас познать прелесть русской зимы и попробовать настоящее зимнее развлечение — катание на снегоходе. На канадских машинах вы помчитесь по лесным тропам, маневрируя между деревьями. С вами будет опытный инструктор, который поддержит и поможет преодолеть любые снежные препятствия.
Описание экскурсии
- Прибываете на точку проката заранее — за 30 минут до начала катания для заключения договора аренды
- Проходите инструктаж по безопасному вождению и основам управления техникой
- Начало катания: адаптация по управлению снегоходом, движение по большому полю — 10 минут
- Катание по лесу: маневрирование, повороты, узкие лесные тропинки. В середине маршрута — остановка для фото и возможности смены драйвера
На чём катаемся
«Снежик VIP Турист» — (BRP Lynx Adventure) — современный канадско — финский снегоход последнего поколения. Двигатель мощностью 62 л. с. Для удобства водителя — подогрев ног и ручек руля, для пассажира — сидение с высокой спинкой и удобными ручками. Снегоход оснащён ветровым стеклом, которое защитит от встречного ветра в движении.
Универсален — как для новичков, так и для опытных райдеров. Имеется ограничение по весу — не более 180 кг.
Организационные детали
- Цена указана за двухместный снегоход, а не за человека
- К управлению допускаются взрослые от 18 лет, дети от 6 лет — пассажирами в сопровождении родителя
- При себе необходимо иметь оригинал паспорта, водительские права любой категории и залог 10000 ₽ наличными
- Катание возможно при снежном покрове не менее 15 см
- На отдельном снегоходе вас будет сопровождать инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Лупполово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2605 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
