Мои заказы

На канадских снегоходах - в зимнюю сказку

Катание по лесу недалеко от Петербурга
Зовём вас познать прелесть русской зимы и попробовать настоящее зимнее развлечение — катание на снегоходе. На канадских машинах вы помчитесь по лесным тропам, маневрируя между деревьями. С вами будет опытный инструктор, который поддержит и поможет преодолеть любые снежные препятствия.
На канадских снегоходах - в зимнюю сказку© Николай
На канадских снегоходах - в зимнюю сказку© Николай
На канадских снегоходах - в зимнюю сказку© Николай

Описание экскурсии

  • Прибываете на точку проката заранее — за 30 минут до начала катания для заключения договора аренды
  • Проходите инструктаж по безопасному вождению и основам управления техникой
  • Начало катания: адаптация по управлению снегоходом, движение по большому полю — 10 минут
  • Катание по лесу: маневрирование, повороты, узкие лесные тропинки. В середине маршрута — остановка для фото и возможности смены драйвера

На чём катаемся

«Снежик VIP Турист» — (BRP Lynx Adventure) — современный канадско — финский снегоход последнего поколения. Двигатель мощностью 62 л. с. Для удобства водителя — подогрев ног и ручек руля, для пассажира — сидение с высокой спинкой и удобными ручками. Снегоход оснащён ветровым стеклом, которое защитит от встречного ветра в движении.

Универсален — как для новичков, так и для опытных райдеров. Имеется ограничение по весу — не более 180 кг.

Организационные детали

  • Цена указана за двухместный снегоход, а не за человека
  • К управлению допускаются взрослые от 18 лет, дети от 6 лет — пассажирами в сопровождении родителя
  • При себе необходимо иметь оригинал паспорта, водительские права любой категории и залог 10000 ₽ наличными
  • Катание возможно при снежном покрове не менее 15 см
  • На отдельном снегоходе вас будет сопровождать инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Лупполово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2605 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
читать дальше

о лучших маршрутах, активном отдыхе, безопасности и комфорте. На первом месте — ваши лучшие впечатления и эмоции, а мы, в свою очередь, предлагаем варианты прогулок на любой вкус. Для любителей активного отдыха — аренда снегохода для самостоятельного катания и катера БЕЗ капитана, а для тех, кто хочет расслабиться — прогулки по центру города с капитаном или маршрут на снегоходах с инструктором. Ждём вас!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

За лесами, за горами: Музей русской сказки
1 час
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
За лесами, за горами: Музей русской сказки
Отправиться в путешествие по миру чудес и открыть новые смыслы знакомых с детства сказок
Начало: На Каменностровском проспекте
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
990 ₽ за человека
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Пешая
1.5 часа
29 отзывов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Погрузиться в зимнюю сказку и сохранить воспоминания на фото
Начало: В районе метро «Невский проспект»
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
3000 ₽ за человека
Рождественская сказка в Петербурге
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественская сказка в Петербурге
Тёплая прогулка по праздничному городу - от главной ёлки до главной ярмарки
Начало: У арки Главного штаба
Завтра в 11:00
22 ноя в 10:00
8888 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге