Зовём вас познать прелесть русской зимы и попробовать настоящее зимнее развлечение — катание на снегоходе. На канадских машинах вы помчитесь по лесным тропам, маневрируя между деревьями. С вами будет опытный инструктор, который поддержит и поможет преодолеть любые снежные препятствия.

Описание экскурсии

Прибываете на точку проката заранее — за 30 минут до начала катания для заключения договора аренды

Проходите инструктаж по безопасному вождению и основам управления техникой

Начало катания: адаптация по управлению снегоходом, движение по большому полю — 10 минут

Катание по лесу: маневрирование, повороты, узкие лесные тропинки. В середине маршрута — остановка для фото и возможности смены драйвера

На чём катаемся

«Снежик VIP Турист» — (BRP Lynx Adventure) — современный канадско — финский снегоход последнего поколения. Двигатель мощностью 62 л. с. Для удобства водителя — подогрев ног и ручек руля, для пассажира — сидение с высокой спинкой и удобными ручками. Снегоход оснащён ветровым стеклом, которое защитит от встречного ветра в движении.

Универсален — как для новичков, так и для опытных райдеров. Имеется ограничение по весу — не более 180 кг.

Организационные детали