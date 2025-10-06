Добро пожаловать внутрь сказки! Вас ждут 15 тематических зон с интерактивными экспонатами и редкими артефактами. Здесь русский фольклор раскрывается через глубокие мифологические образы и символику. Здесь начинается настоящее приключение — вместе с героями народных преданий дети и взрослые отправятся в удивительное путешествие. До встречи… за лесами, за горами!

Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30

Вместо монотонного рассказа — экскурсоводы, которые играют роли сказочных персонажей. Хотите познакомиться с Василисой Премудрой, старичком-лесовичком или богатырём Елисеем?

Вместо статичных экспонатов — интерактив. Здесь можно не просто смотреть — а трогать, играть, двигать, примерять, забираться внутрь и пробовать себя в роли богатыря или волшебника.

Вы откроете тайны избушки Бабы-яги

Встретите Змея Горыныча — и поймёте, как его побороть

Узнаете секреты русских былинных героев и древних кузнецов

Побываете в чудесном саду с золотыми яблоками и живой водой

Подержите в руках волшебные артефакты и реплики сказочного оружия

Примерите на себя один из великолепных кокошников

И это только малая часть приключений!

Обратите внимание: при бронировании вы можете выбрать билет с экскурсией или билет без экскурсии с фиксированной датой и открытым временем посещения.