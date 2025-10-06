Добро пожаловать внутрь сказки! Вас ждут 15 тематических зон с интерактивными экспонатами и редкими артефактами. Здесь русский фольклор раскрывается через глубокие мифологические образы и символику.
Здесь начинается настоящее приключение — вместе с героями народных преданий дети и взрослые отправятся в удивительное путешествие. До встречи… за лесами, за горами!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30
Описание экскурсии
Вместо монотонного рассказа — экскурсоводы, которые играют роли сказочных персонажей. Хотите познакомиться с Василисой Премудрой, старичком-лесовичком или богатырём Елисеем?
Вместо статичных экспонатов — интерактив. Здесь можно не просто смотреть — а трогать, играть, двигать, примерять, забираться внутрь и пробовать себя в роли богатыря или волшебника.
- Вы откроете тайны избушки Бабы-яги
- Встретите Змея Горыныча — и поймёте, как его побороть
- Узнаете секреты русских былинных героев и древних кузнецов
- Побываете в чудесном саду с золотыми яблоками и живой водой
- Подержите в руках волшебные артефакты и реплики сказочного оружия
- Примерите на себя один из великолепных кокошников
И это только малая часть приключений!
Организационные детали
Обратите внимание: при бронировании вы можете выбрать билет с экскурсией или билет без экскурсии с фиксированной датой и открытым временем посещения.
- Программа в музее будет интересна и взрослым, и детям от 6 лет
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых
- Какой бы билет вы не выбрали, мы с удовольствием угостим вас травяным чаем из самовара
- Есть выгодные тарифы на посещение с экскурсией для семей с детьми и компании друзей
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего музея
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский билет без экскурсии до 14 лет
|990 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Детский билет до 14 лет с экскурсией
|1990 ₽
|Взрослый билет без экскурсии
|1290 ₽
|«Всей семьёй 2+1» с экскурсией (2 взр. + 1 дет. или 1 взр. + 2 дет.)
|4500 ₽
|«Всей семьёй 2+2» с экскурсией (2 взр. + 2 дет. или 1 взр. + 3 дет.)
|6500 ₽
|Компания друзей» с экскурсией (3 взр. билета)
|5400 ₽
|Взрослый билет с экскурсией
|2290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Каменностровском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 31 туриста
Приносим сказку туда, где её ждут! Наш музей — это аутентичное пространство, созданное нами с душой, чтобы поведать вам то, что веками передавалось в устной традиции. А ещё это большая идея, собранная энтузиастами, которые верят, что сказки — ключ к пониманию глубинных ценностей, русской души и культуры.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
6 окт 2025
Все было отлично
Ольга
8 июл 2025
Замечательный музей, в котором можно все потрогать своими руками - поиграть на музыкальных инструментах, одеться в рыцарские доспехи и пострелять из лука! Очень понравилось моему сыну. Приходили 2 дня подряд!! Так музей его увлек! Спасибо организаторам за прекрасное и занимательное времяпровождения для ребенка.
Б
Богдан
21 июн 2025
Отличная экскурсия, прекраснл учтены особенности детей, много интерактива, познавательно, Иван отличный специалист! Вме остались в восторге.
Олеся
11 июн 2025
Отличные ребята ведут экскурсию с чувством юмора и неожиданным интерактивом)) Нам очень понравилось!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
