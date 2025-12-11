Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 13 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Романовы в Зимнем дворце: парадные и жилые покои (билеты включены)
2 часа
46 отзывов
Билеты
Лучший выбор
Романовы в Зимнем дворце: билеты включены
Посетите Зимний дворец и узнайте о жизни Романовых. Парадные залы, жилые покои и часы «Павлин» - всё это ждёт вас с билетами в Эрмитаж
Начало: У Атлантов
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
3399 ₽ за билет
Неформальная прогулка по барам Петербурга (18+)
Пешая
5 часов
426 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Неформальная прогулка по барам Петербурга: история и веселье
Откройте тайны ночного Петербурга, посетив уникальные бары и клубы с экскурсией, полной историй и развлечений
Начало: В районе площади Восстания
Расписание: в среду и воскресенье в 19:00, в пятницу и субботу в 19:00 и 19:30
Завтра в 19:00
13 дек в 19:00
3000 ₽ за человека
Империя Фаберже
1.5 часа
87 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Империя Фаберже
Погрузитесь в мир ювелирного искусства Карла Фаберже, узнайте о судьбе мастера и его шедеврах в Музее Фаберже
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 14:00
13 дек в 15:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.
Истории и судьбы блокадного Ленинграда - с музеем в особняке Румянцева
Пешая
2.5 часа
266 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории и судьбы блокадного Ленинграда - с музеем в особняке Румянцева
Пройти по улицам и площадям военного города и услышать голоса тех, кто выстоял
Начало: В районе метро «Гостиный двор»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 7409 ₽ за всё до 10 чел.
Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
Пешая
2 часа
-
15%
2665 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Начало: В районе метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1309 ₽1540 ₽ за человека
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
2.5 часа
4046 отзывов
Билеты
Экскурсия по Эрмитажу
Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
3350 ₽ за билет
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Ощутить атмосферу петербургского предместья и раскрыть его удивительную историю
Начало: В Гатчине
Завтра в 08:30
13 дек в 13:30
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Детская экскурсия: Зимний дворец - сказочный ларец
1.5 часа
-
5%
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Детская экскурсия: Зимний дворец - сказочный ларец
Погрузиться в увлекательные истории жизни императорской семьи на прогулке по великолепным залам
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 11:00
13 дек в 12:00
6270 ₽6600 ₽ за всё до 7 чел.
В крепость Орешек на мотоциклах
На мотоцикле
5 часов
53 отзыва
Индивидуальная
В крепость Орешек на мотоциклах
«Шумное» путешествие в Шлиссельбург, к древней цитадели на острове и через центр Петербурга
Начало: Станция метро площадь Александра Невского, около о...
1 апр в 11:30
2 апр в 11:30
9350 ₽ за человека
Индивидуальная прогулка на развод мостов
На катере
2 часа
24 отзыва
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты
Начало: На набережной р. Фонтанки, 104
15 апр в 23:30
16 апр в 23:30
25 000 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Зеленогорск
Пешая
3 часа
50 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомьтесь, Зеленогорск
Исследовать в компании краеведа один из самых интересных городов Курортного района
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:30
1 фев в 12:30
7 фев в 12:30
от 800 ₽ за человека
На мотоцикле по сердцу Северной столицы
На мотоцикле
1 час
537 отзывов
Фотопрогулка
На мотоцикле по сердцу северной столицы
Уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с мотоцикла! Насладитесь видом на знаковые места города и получите яркие впечатления от поездки
Начало: площадь Александра Невского
16 мар в 18:00
17 мар в 18:00
4000 ₽ за человека
Прогулка по рекам и каналам Петербурга
На теплоходе
1 час
526 отзывов
Водная прогулка
Прогулка по рекам и каналам Петербурга
Пройти по главным водным артериям города на теплоходе
Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ
17 апр в 12:00
18 апр в 12:00
1600 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Романовы в Зимнем дворце: парадные и жилые покои (билеты включены)
  2. Неформальная прогулка по барам Петербурга (18+)
  3. Империя Фаберже
  4. Истории и судьбы блокадного Ленинграда - с музеем в особняке Румянцева
  5. Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Дворцовая площадь
  3. Невский проспект
  4. Набережная
  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Петропавловская крепость
  8. Спас на Крови
  9. Медный всадник
  10. Казанский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Для иностранцев" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 800 до 25 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 8735 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2025 год для иностранцев, 8735 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль