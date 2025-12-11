Билеты
Лучший выборРомановы в Зимнем дворце: билеты включены
Посетите Зимний дворец и узнайте о жизни Романовых. Парадные залы, жилые покои и часы «Павлин» - всё это ждёт вас с билетами в Эрмитаж
Начало: У Атлантов
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
3399 ₽ за билет
Групповая
до 18 чел.
Неформальная прогулка по барам Петербурга: история и веселье
Откройте тайны ночного Петербурга, посетив уникальные бары и клубы с экскурсией, полной историй и развлечений
Начало: В районе площади Восстания
Расписание: в среду и воскресенье в 19:00, в пятницу и субботу в 19:00 и 19:30
Завтра в 19:00
13 дек в 19:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Империя Фаберже
Погрузитесь в мир ювелирного искусства Карла Фаберже, узнайте о судьбе мастера и его шедеврах в Музее Фаберже
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 14:00
13 дек в 15:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории и судьбы блокадного Ленинграда - с музеем в особняке Румянцева
Пройти по улицам и площадям военного города и услышать голоса тех, кто выстоял
Начало: В районе метро «Гостиный двор»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 7409 ₽ за всё до 10 чел.
-
15%
Групповая
до 20 чел.
Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Начало: В районе метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1309 ₽
1540 ₽ за человека
Билеты
Экскурсия по Эрмитажу
Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
3350 ₽ за билет
Индивидуальная
до 8 чел.
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Ощутить атмосферу петербургского предместья и раскрыть его удивительную историю
Начало: В Гатчине
Завтра в 08:30
13 дек в 13:30
6000 ₽ за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Детская экскурсия: Зимний дворец - сказочный ларец
Погрузиться в увлекательные истории жизни императорской семьи на прогулке по великолепным залам
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 11:00
13 дек в 12:00
6270 ₽
6600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
В крепость Орешек на мотоциклах
«Шумное» путешествие в Шлиссельбург, к древней цитадели на острове и через центр Петербурга
Начало: Станция метро площадь Александра Невского, около о...
1 апр в 11:30
2 апр в 11:30
9350 ₽ за человека
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты
Начало: На набережной р. Фонтанки, 104
15 апр в 23:30
16 апр в 23:30
25 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомьтесь, Зеленогорск
Исследовать в компании краеведа один из самых интересных городов Курортного района
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:30
1 фев в 12:30
7 фев в 12:30
от 800 ₽ за человека
Фотопрогулка
На мотоцикле по сердцу северной столицы
Уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с мотоцикла! Насладитесь видом на знаковые места города и получите яркие впечатления от поездки
Начало: площадь Александра Невского
16 мар в 18:00
17 мар в 18:00
4000 ₽ за человека
Водная прогулка
Прогулка по рекам и каналам Петербурга
Пройти по главным водным артериям города на теплоходе
Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ
17 апр в 12:00
18 апр в 12:00
1600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Для иностранцев" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 800 до 25 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 8735 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2025 год для иностранцев, 8735 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль