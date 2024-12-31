Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Тем, кому хочется чудес, рекомендую прогулку по новогоднему Петербургу. И лучше — в моей компании! Ведь у меня в запасе множество историй, праздничных и ярких. Расскажу о Рождестве в Зимнем дворце, волшебном бале, шумных ярмарках и курьёзных пожарах.



Покажу самые красивые ёлки города и объясню, почему у нас не сразу прижилась традиция украшать ими дома.