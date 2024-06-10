Если вы решили выбраться из центра Петербурга, подальше от дворцов и особняков, обратите внимание на район вокруг Путиловского завода. Бывшая рабочая окраина хранит уникальные приметы прошлого. Я покажу здание, напоминающее серп и молот, памятники петровской эпохи и шедевры конструктивизма. И поделюсь историями о развитии промышленности и революционных демонстрациях.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Район вокруг станции метро «Нарвская» хранит память о многих событиях, важных для истории не только города, но и страны в целом. Эти улицы помнят революцию рабочего класса, зарождение конструктивизма, восстановление города из руин после войны. Об этих и других событиях я расскажу на примере архитектуры — зданий в стиле классицизм и сталинский ампир, образцов массовых советских серий, а также местной доминанты — Триумфальной арки.
Вы увидите
- Площадь Стачек с Нарвскими триумфальными воротами и станцией метро «Нарвская»
- ДК имени Горького и Кировский универмаг с сохранившейся фабрикой-кухней
- Жилой квартал на Тракторной улице в стиле конструктивизм
- Школа имени 10-летия Октября с обсерваторией
- Здание райсовета Московско-Нарвского района (так называемая «Кировская ратуша»)
- Сад имени 9 Января с уникальной оградой
- Грандиозные дома в стиле сталинского ампира
- Кировский (бывший Путиловский) завод
- Церковь при Кировском заводе, скрытую от глаз прохожих
- Ленинградский «Парфенон»
Вы узнаете
- Как зарождалась ленинградская школа конструктивизма
- С какими трагическими историями связана Нарвская застава
- Где растянулась Оранэла
- Как найти серп и молот, скрытые у всех на виду
- Какой крестьянин стал огородным магнатом Петербурга
И многое другое!
Организационные детали
- Детям до 18 лет не рекомендуется
- Маршрут довольно протяжённый, рассчитывайте свои силы (особенно если есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом)
- Санитарная остановка будет всего одна: у Сада 9 Января (там бесплатные уборные)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Нарвская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 44 туристов
В Санкт-Петербурге я живу с 2008 года. Так сложилось, что большую часть этих лет я прожил в центре города. Мой искренний интерес к истории города всегда провоцировал меня на экскурсииЗадать вопрос
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