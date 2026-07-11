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Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом

Узнайте, как исторические события и технологии формировали облик Санкт-Петербурга. Прогулка от Исаакиевского собора до Академии Штиглица с искусствоведом
Задача экскурсии - помочь разобраться в архитектурных стилях Петербурга и в предпосылках их формирования.

Как исторические события, технологии и социальный контекст влияли на облик города? Ответ на этот вопрос вы узнаете
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на прогулке от Исаакиевского собора до Академии Штиглица. Услышите об именитых зодчих и вдохновитесь на будущие открытия. Экскурсия начнется на Сенатской площади, у «Медного всадника».

Рассмотрим ансамбли классицизма, Исаакиевский собор, Александровский сад, Адмиралтейство, Дворцовую площадь, Зимнюю канавку, набережную Мойки и лютеранский квартал. Завершим маршрут у Спаса на Крови и Академии Штиглица

5
133 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в архитектурные стили
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🎨 Вдохновение на новые открытия
  • 🏰 Уникальные архитектурные ансамбли
  • 🗺️ Маршрут по знаковым местам города

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться архитектурными шедеврами Петербурга в комфортных условиях и увидеть город во всей красе.
Сейчас август — это идеальное время.
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом

Что можно увидеть

  • Исаакиевский собор
  • Академия Штиглица
  • Сенатская площадь
  • Медный всадник
  • Александровский сад
  • Адмиралтейство
  • Дворцовая площадь
  • Зимняя канавка
  • Набережная Мойки
  • Лютеранский квартал
  • Спас на Крови

Описание экскурсии

История в архитектуре — и наоборот

Каждая моя экскурсия — это объемное исследование, из которого вы получаете самое интересное. За 2,5 часа вы узнаете, как рос и менялся Санкт-Петербург от основания до революции. Услышите легенду о возведении города, познакомитесь с градообразующими ансамблями и со средствами художественной выразительности архитектуры. А еще найдете уголки Венеции и Флоренции.

Палитра архитектурных стилей Петербурга

Экскурсия начнется на Сенатской площади, у «Медного всадника». Отдав дань основателю Петербурга, мы рассмотрим ансамбли классицизма и посвятим время Исаакиевскому собору — я раскрою, почему его не было бы без Петра I, расскажу о многолетнем строительстве и скульптурах на фасаде.

Проходя по Александровскому саду и мимо Адмиралтейства, поговорим о судостроительной верфи и военно-морском ведомстве. А у бюста Гоголя — о критике писателя в отношении современной ему архитектуры.

Дворцовая площадь предстанет перед вами как энциклопедия архитектурных стилей и набор неожиданных фактов. Вы знали, что при Николае II Зимний дворец был багрово-красным?

Пройдем мимо Зимней канавки и по набережной Мойки, где жил Пушкин — знаток души Петербурга. Окажемся в лютеранском квартале: здесь вы посмеетесь над историей братьев Лидвалей и увидите шведскую церковь в романском стиле.

Финальная часть маршрута — путь от «русского стиля» Спаса на Крови до эклектики Академии Штиглица.

Организационные детали

Для групп от 10 до 15 человек могу провести экскурсию с использованием аудиооборудования.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Сенатской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 19% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2307 туристов
Меня зовут Ирина. Я искусствовед и гид. В области моих научных интересов Ренессанс, нидерландский маньеризм, актуальное зарубежное искусство, архитектура классицизма и модерна. У меня большой опыт проведения индивидуальных экскурсий в
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ведущих музеях Петербурга. Архитектурные прогулки — новое направление моей работы, которое я создала на основе исследований теории архитектуры и истории города. Изучая архитектуру, мы видим грандиозную систему символов, раскрывающую прошлое. Об этом я буду рада рассказать и вам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 133 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
132
4
1
3
2
1
В
Очень интересная экскурсия! Обычно знакомство с Санкт-Петербургом начинается с посещения музеев, на этой экскурсии узнаёшь казалось бы знакомые здания уде с другой, внешней стороны. Однозначно рекомендую и тем, кто едет в Санкт-Петербург впервые, и тем, кто уже знаком с городом.
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А
Ирина настолько интересно рассказывает, что когда она возвращает в реальность фразой «какие то вопросы?», их нет, потому что ты просто стоишь с открытым ртом совсем в другой реальности. Интересно, глубоко, емко. Время пролетает на одном дыхании, не воспринимаешь не холод, ни жажду, забываешь дышать, взахлеб слушая. Очень рекомендую!
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KRISTINA
Питер – город белых ночей, каналов и мостов, где каждый камень помнит историю, а люди задумчивы и эмоциональны, неся в себе особую культуру и уникальный северный дух.
Если Вы хотите соприкоснуться со всей этой мечтательной красотой, просто возьмите экскурсию у Ирины. И перед Вашими глазами пройдут все столетия и эпохи этого города.
Ирина, спасибо! Это было невероятно увлекательно и интересно ♥️🤎💜!
Питер – город белых ночей, каналов и мостов, где каждый камень помнит историю, а люди задумчивы
Питер – город белых ночей, каналов и мостов, где каждый камень помнит историю, а люди задумчивы
Питер – город белых ночей, каналов и мостов, где каждый камень помнит историю, а люди задумчивы
Питер – город белых ночей, каналов и мостов, где каждый камень помнит историю, а люди задумчивы
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Елизавета
Прекрасная прогулка с потрясающим профессионалом! С Ириной было очень приятно гулять по городу. Поставленная грамотная речь, увлекательный рассказ, все время было интересно слушать. Особенно понравилась часть про Исаакиевский собор, влюбилась
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в это здание. Также Ирина сделала нам пару фото, атмосфера была дружеская и очень приятная. Ещё мы были на прогулке по Петроградской стороне, которая нам тоже очень понравилась. Часы пролетают незаметно с таким гидом. Обязательно порекомендую друзьям и в следующий приезд в Петербург схожу на другие экскурсии Ирины!

Прекрасная прогулка с потрясающим профессионалом! С Ириной было очень приятно гулять по городу. Поставленная грамотная речь,
Прекрасная прогулка с потрясающим профессионалом! С Ириной было очень приятно гулять по городу. Поставленная грамотная речь,
Прекрасная прогулка с потрясающим профессионалом! С Ириной было очень приятно гулять по городу. Поставленная грамотная речь,
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Т
Экскурсия с Ириной стала прекрасным времяпрепровождением при посещении Санкт-Петербурга - интересно, содержательно. Узнали много новой информации, на некоторые вещи получилось посмотреть под другим углом. После экскурсии остались с пищей для
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размышления. Информация, которую дала Ирина, была разнообразной, освещены различные аспекты даже более тех, которые указаны в описании экскурсии.
Также очень заметно, что Ирина - профессионал по данной тематике и просто эрудированный человек. Время было проведено приятно и с огромной пользой, рекомендую такую экскурсию.

Экскурсия с Ириной стала прекрасным времяпрепровождением при посещении Санкт-Петербурга - интересно, содержательно. Узнали много новой информации,
Экскурсия с Ириной стала прекрасным времяпрепровождением при посещении Санкт-Петербурга - интересно, содержательно. Узнали много новой информации,
Экскурсия с Ириной стала прекрасным времяпрепровождением при посещении Санкт-Петербурга - интересно, содержательно. Узнали много новой информации,
Экскурсия с Ириной стала прекрасным времяпрепровождением при посещении Санкт-Петербурга - интересно, содержательно. Узнали много новой информации,
Экскурсия с Ириной стала прекрасным времяпрепровождением при посещении Санкт-Петербурга - интересно, содержательно. Узнали много новой информации,
Экскурсия с Ириной стала прекрасным времяпрепровождением при посещении Санкт-Петербурга - интересно, содержательно. Узнали много новой информации,
Экскурсия с Ириной стала прекрасным времяпрепровождением при посещении Санкт-Петербурга - интересно, содержательно. Узнали много новой информации,
Экскурсия с Ириной стала прекрасным времяпрепровождением при посещении Санкт-Петербурга - интересно, содержательно. Узнали много новой информации,+2
Экскурсия с Ириной стала прекрасным времяпрепровождением при посещении Санкт-Петербурга - интересно, содержательно. Узнали много новой информации,
Экскурсия с Ириной стала прекрасным времяпрепровождением при посещении Санкт-Петербурга - интересно, содержательно. Узнали много новой информации,
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Е
Выбирая экскурсовода, я руководствовалась исключительно сердцем, ну и немного отзывами 🤭😉 Интуиция не подвела, мне очень понравилась наша прогулка с Ириной. Количество информации, которое Ирина выдавала в минуту, дало мне
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понять, что мы тут не на детсадовской прогулке, где мне просто ткнут пальчиком в красивое здание. Информативность экскурсии потрясающая, я ещё весь вечер и следующий день укладывала в голове исторические факты.
Я точно обращусь к Ирине, когда вернусь в Питер 👍

Выбирая экскурсовода, я руководствовалась исключительно сердцем, ну и немного отзывами 🤭😉 Интуиция не подвела, мне очень
Выбирая экскурсовода, я руководствовалась исключительно сердцем, ну и немного отзывами 🤭😉 Интуиция не подвела, мне очень
Выбирая экскурсовода, я руководствовалась исключительно сердцем, ну и немного отзывами 🤭😉 Интуиция не подвела, мне очень
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