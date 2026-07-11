Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Узнайте, как исторические события и технологии формировали облик Санкт-Петербурга. Прогулка от Исаакиевского собора до Академии Штиглица с искусствоведом
Задача экскурсии - помочь разобраться в архитектурных стилях Петербурга и в предпосылках их формирования.
Как исторические события, технологии и социальный контекст влияли на облик города? Ответ на этот вопрос вы узнаете читать дальшеуменьшить
на прогулке от Исаакиевского собора до Академии Штиглица. Услышите об именитых зодчих и вдохновитесь на будущие открытия. Экскурсия начнется на Сенатской площади, у «Медного всадника».
Рассмотрим ансамбли классицизма, Исаакиевский собор, Александровский сад, Адмиралтейство, Дворцовую площадь, Зимнюю канавку, набережную Мойки и лютеранский квартал. Завершим маршрут у Спаса на Крови и Академии Штиглица
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться архитектурными шедеврами Петербурга в комфортных условиях и увидеть город во всей красе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Исаакиевский собор
Академия Штиглица
Сенатская площадь
Медный всадник
Александровский сад
Адмиралтейство
Дворцовая площадь
Зимняя канавка
Набережная Мойки
Лютеранский квартал
Спас на Крови
Описание экскурсии
История в архитектуре — и наоборот
Каждая моя экскурсия — это объемное исследование, из которого вы получаете самое интересное. За 2,5 часа вы узнаете, как рос и менялся Санкт-Петербург от основания до революции. Услышите легенду о возведении города, познакомитесь с градообразующими ансамблями и со средствами художественной выразительности архитектуры. А еще найдете уголки Венеции и Флоренции.
Палитра архитектурных стилей Петербурга
Экскурсия начнется на Сенатской площади, у «Медного всадника». Отдав дань основателю Петербурга, мы рассмотрим ансамбли классицизма и посвятим время Исаакиевскому собору — я раскрою, почему его не было бы без Петра I, расскажу о многолетнем строительстве и скульптурах на фасаде.
Проходя по Александровскому саду и мимо Адмиралтейства, поговорим о судостроительной верфи и военно-морском ведомстве. А у бюста Гоголя — о критике писателя в отношении современной ему архитектуры.
Дворцовая площадь предстанет перед вами как энциклопедия архитектурных стилей и набор неожиданных фактов. Вы знали, что при Николае II Зимний дворец был багрово-красным?
Пройдем мимо Зимней канавки и по набережной Мойки, где жил Пушкин — знаток души Петербурга. Окажемся в лютеранском квартале: здесь вы посмеетесь над историей братьев Лидвалей и увидите шведскую церковь в романском стиле.
Финальная часть маршрута — путь от «русского стиля» Спаса на Крови до эклектики Академии Штиглица.
Организационные детали
Для групп от 10 до 15 человек могу провести экскурсию с использованием аудиооборудования.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенатской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 19% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2307 туристов
Меня зовут Ирина. Я искусствовед и гид. В области моих научных интересов Ренессанс, нидерландский маньеризм, актуальное зарубежное искусство, архитектура классицизма и модерна. У меня большой опыт проведения индивидуальных экскурсий в читать дальшеуменьшить
ведущих музеях Петербурга. Архитектурные прогулки — новое направление моей работы, которое я создала на основе исследований теории архитектуры и истории города. Изучая архитектуру, мы видим грандиозную систему символов, раскрывающую прошлое. Об этом я буду рада рассказать и вам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 133 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
132
4
1
3
–
2
–
1
–
В
Вячеслав
Очень интересная экскурсия! Обычно знакомство с Санкт-Петербургом начинается с посещения музеев, на этой экскурсии узнаёшь казалось бы знакомые здания уде с другой, внешней стороны. Однозначно рекомендую и тем, кто едет в Санкт-Петербург впервые, и тем, кто уже знаком с городом.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Амир
Ирина настолько интересно рассказывает, что когда она возвращает в реальность фразой «какие то вопросы?», их нет, потому что ты просто стоишь с открытым ртом совсем в другой реальности. Интересно, глубоко, емко. Время пролетает на одном дыхании, не воспринимаешь не холод, ни жажду, забываешь дышать, взахлеб слушая. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
KRISTINA
Питер – город белых ночей, каналов и мостов, где каждый камень помнит историю, а люди задумчивы и эмоциональны, неся в себе особую культуру и уникальный северный дух. Если Вы хотите соприкоснуться со всей этой мечтательной красотой, просто возьмите экскурсию у Ирины. И перед Вашими глазами пройдут все столетия и эпохи этого города. Ирина, спасибо! Это было невероятно увлекательно и интересно ♥️🤎💜!
Вам был полезен этот отзыв?
Елизавета
Прекрасная прогулка с потрясающим профессионалом! С Ириной было очень приятно гулять по городу. Поставленная грамотная речь, увлекательный рассказ, все время было интересно слушать. Особенно понравилась часть про Исаакиевский собор, влюбилась читать дальшеуменьшить
в это здание. Также Ирина сделала нам пару фото, атмосфера была дружеская и очень приятная. Ещё мы были на прогулке по Петроградской стороне, которая нам тоже очень понравилась. Часы пролетают незаметно с таким гидом. Обязательно порекомендую друзьям и в следующий приезд в Петербург схожу на другие экскурсии Ирины!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Экскурсия с Ириной стала прекрасным времяпрепровождением при посещении Санкт-Петербурга - интересно, содержательно. Узнали много новой информации, на некоторые вещи получилось посмотреть под другим углом. После экскурсии остались с пищей для читать дальшеуменьшить
размышления. Информация, которую дала Ирина, была разнообразной, освещены различные аспекты даже более тех, которые указаны в описании экскурсии. Также очень заметно, что Ирина - профессионал по данной тематике и просто эрудированный человек. Время было проведено приятно и с огромной пользой, рекомендую такую экскурсию.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Выбирая экскурсовода, я руководствовалась исключительно сердцем, ну и немного отзывами 🤭😉 Интуиция не подвела, мне очень понравилась наша прогулка с Ириной. Количество информации, которое Ирина выдавала в минуту, дало мне читать дальшеуменьшить
понять, что мы тут не на детсадовской прогулке, где мне просто ткнут пальчиком в красивое здание. Информативность экскурсии потрясающая, я ещё весь вечер и следующий день укладывала в голове исторические факты. Я точно обращусь к Ирине, когда вернусь в Питер 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом»