Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом

Понять, почему Город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры

Задача моей экскурсии — помочь вам разобраться в архитектурных стилях Петербурга и в предпосылках их формирования.

Как исторические события, технологии и социальный контекст влияли на облик города? Вы узнаете ответ на этот большой вопрос на прогулке от Исаакиевского собора до Академии Штиглица. Услышите об именитых зодчих и вдохновитесь на будущие открытия.
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История в архитектуре — и наоборот

Каждая моя экскурсия — это объемное исследование, из которого вы получаете самое интересное. За 2 часа вы узнаете, как рос и менялся Санкт-Петербург от основания до революции. Услышите легенду о возведении города, познакомитесь с градообразующими ансамблями и со средствами художественной выразительности архитектуры. А еще найдете уголки Венеции и Флоренции.

Палитра архитектурных стилей Петербурга

Экскурсия начнется на Сенатской площади, у «Медного всадника». Отдав дань основателю Петербурга, мы рассмотрим ансамбли классицизма и посвятим время Исаакиевскому собору — я раскрою, почему его не было бы без Петра I, расскажу о многолетнем строительстве и скульптурах на фасаде.

Проходя по Александровскому саду и мимо Адмиралтейства, поговорим о судостроительной верфи и военно-морском ведомстве. А у бюста Гоголя — о критике писателя в отношении современной ему архитектуры.

Дворцовая площадь предстанет перед вами как энциклопедия архитектурных стилей и набор неожиданных фактов. Вы знали, что при Николае II Зимний дворец был багрово-красным?

Пройдем мимо Зимней канавки и по набережной Мойки, где жил Пушкин — знаток души Петербурга. Окажемся в лютеранском квартале: здесь вы посмеетесь над историей братьев Лидвалей и увидите шведскую церковь в романском стиле.

Финальная часть маршрута — путь от «русского стиля» Спаса на Крови до эклектики Академии Штиглица.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Сенатской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🏛История и архитектураАдмиралтейство🗽Популярные местаИсаакиевский собор🖼Музеи🙏РелигиозныеМедный всадникАкадемии Штиглица

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и прогулка на теплоходе
6 часов
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.3
853 отзыва
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и прогулка на теплоходе
Какой Петербург в ночи
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
1 800 за 1 человека
Православный Петербург. Не зря его называют город - храм
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
1 отзыв
Православный Петербург. Не зря его называют город - храм
Так случилось, что именно в Петербурге были построены одни
Заберу вас и отвезу обратно в пределах города
5 000 за всё до 4 чел.
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
1.5 часа
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
4.9
50 отзывов
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Отправиться на водную прогулку по каналам и Неве и узнать город через истории его жителей
на Ждановской набережной
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
9 000 за всё до 5 чел.
Тайны дворцов и доходных домов Петербурга
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Excursions.city
Excursions.city
5
1 отзыв
Тайны дворцов и доходных домов Петербурга
Понятие "центр города" в Санкт-Петербурге очень обширное, не зря город на Неве называют "музей под открытым небом"
У выхода станции метро Адмиралтейская
4 000 за всё до 15 чел.
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга с психологом
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга с психологом
Увидеть, как дом определяет личность, и понять, какими людьми были российские императоры
Сегодня
Завтра
26 сен
27 сен
6 500 за всё до 4 чел.
Большая обзорная по городу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
4 часа
🚌 На автобусе
⚓️ По рекам и каналам
⛴ На теплоходе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии ГК
ГК
4.7
6 отзывов
Большая обзорная по городу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
Приглашаем вас на обзорную прогулку по центру Петербурга
Лиговский проспект, д. 10
23 сен
26 сен
1 300 за 1 человека
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
1.5 часа
⚓️ По рекам и каналам
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.2
1380 отзывов
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
С воды Петербург предстает именно таким
Адмиралтейская наб. , д. 2
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
1 100 за 1 человека
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Дарья
Дарья
5
1 отзыв
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Острые углы, пикантные сюжеты и секреты за ширмой на авторской экскурсии по центру города
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
7 000 за всё до 10 чел.
Прогулки по Петербургу
7 дней
Авторский тур
до 45 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Прогулки по Петербургу
Проведите отпуск в прекрасном городе Санкт-Петербурге
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
30 мая
6 июня
13 июня
20 июня
от 22 500 за 1 человека
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии ПЕШЕХОД
ПЕШЕХОД
4.8
83 отзыва
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга, знакомясь с легендами нашего полного тайн города
Адмиралтейский пр. 6 Фонтан у Адмиралтейства
Сегодня
23 сен
25 сен
26 сен
800 за 1 человека
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
5
31 отзыв
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
Кто как не местный житель может раскрыть секреты Петербурга
7-я линия Васильевского острова, 44-А
26 сен
27 сен
28 сен
30 сен
990792 за 1 человека
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
2.5 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
4 отзыва
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Эта авторская прогулка - ваш билет в блистательный Петербург начала 20 века
Арка Главного Штаба
24 сен
25 сен
1 окт
2 окт
900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ