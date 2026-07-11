Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться архитектурными шедеврами Петербурга в комфортных условиях и увидеть город во всей красе.

Задача экскурсии - помочь разобраться в архитектурных стилях Петербурга и в предпосылках их формирования.Как исторические события, технологии и социальный контекст влияли на облик города? Ответ на этот вопрос вы узнаете

на прогулке от Исаакиевского собора до Академии Штиглица. Услышите об именитых зодчих и вдохновитесь на будущие открытия. Экскурсия начнется на Сенатской площади, у «Медного всадника». Рассмотрим ансамбли классицизма, Исаакиевский собор, Александровский сад, Адмиралтейство, Дворцовую площадь, Зимнюю канавку, набережную Мойки и лютеранский квартал. Завершим маршрут у Спаса на Крови и Академии Штиглица

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История в архитектуре — и наоборот

Каждая моя экскурсия — это объемное исследование, из которого вы получаете самое интересное. За 2,5 часа вы узнаете, как рос и менялся Санкт-Петербург от основания до революции. Услышите легенду о возведении города, познакомитесь с градообразующими ансамблями и со средствами художественной выразительности архитектуры. А еще найдете уголки Венеции и Флоренции.

Палитра архитектурных стилей Петербурга

Экскурсия начнется на Сенатской площади, у «Медного всадника». Отдав дань основателю Петербурга, мы рассмотрим ансамбли классицизма и посвятим время Исаакиевскому собору — я раскрою, почему его не было бы без Петра I, расскажу о многолетнем строительстве и скульптурах на фасаде.

Проходя по Александровскому саду и мимо Адмиралтейства, поговорим о судостроительной верфи и военно-морском ведомстве. А у бюста Гоголя — о критике писателя в отношении современной ему архитектуры.

Дворцовая площадь предстанет перед вами как энциклопедия архитектурных стилей и набор неожиданных фактов. Вы знали, что при Николае II Зимний дворец был багрово-красным?

Пройдем мимо Зимней канавки и по набережной Мойки, где жил Пушкин — знаток души Петербурга. Окажемся в лютеранском квартале: здесь вы посмеетесь над историей братьев Лидвалей и увидите шведскую церковь в романском стиле.

Финальная часть маршрута — путь от «русского стиля» Спаса на Крови до эклектики Академии Штиглица.

Организационные детали

Для групп от 10 до 15 человек могу провести экскурсию с использованием аудиооборудования.