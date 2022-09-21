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Описание
Что вас ожидает
История в архитектуре — и наоборот
Каждая моя экскурсия — это объемное исследование, из которого вы получаете самое интересное. За 2 часа вы узнаете, как рос и менялся Санкт-Петербург от основания до революции. Услышите легенду о возведении города, познакомитесь с градообразующими ансамблями и со средствами художественной выразительности архитектуры. А еще найдете уголки Венеции и Флоренции.
Палитра архитектурных стилей Петербурга
Экскурсия начнется на Сенатской площади, у «Медного всадника». Отдав дань основателю Петербурга, мы рассмотрим ансамбли классицизма и посвятим время Исаакиевскому собору — я раскрою, почему его не было бы без Петра I, расскажу о многолетнем строительстве и скульптурах на фасаде.
Проходя по Александровскому саду и мимо Адмиралтейства, поговорим о судостроительной верфи и военно-морском ведомстве. А у бюста Гоголя — о критике писателя в отношении современной ему архитектуры.
Дворцовая площадь предстанет перед вами как энциклопедия архитектурных стилей и набор неожиданных фактов. Вы знали, что при Николае II Зимний дворец был багрово-красным?
Пройдем мимо Зимней канавки и по набережной Мойки, где жил Пушкин — знаток души Петербурга. Окажемся в лютеранском квартале: здесь вы посмеетесь над историей братьев Лидвалей и увидите шведскую церковь в романском стиле.
Финальная часть маршрута — путь от «русского стиля» Спаса на Крови до эклектики Академии Штиглица.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Сенатской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела 1210 экскурсий для 1264 туристов
Меня зовут Ирина. Я искусствовед и экскурсовод. В области моих научных интересов входят ренессанс, нидерландский маньеризм, актуальное зарубежное искусство, архитектура классицизма и модерна. У меня большой опыт проведения индивидуальных экскурсий в ведущих музеях Петербурга. Архитектурные прогулки — новое направление моей работы, созданное на основе исследований теории архитектуры и истории города. Изучая архитектуру, мы видим грандиозную систему символов, раскрывающую прошлое.