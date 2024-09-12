Необычное на Литейном: экскурсия в Центр Книги и Графики

Увидеть печатные станки начала 20 века и побывать во дворе с огромным муралом (мини-группа)
В непринуждённой обстановке вы прогуляетесь от скульптуры Потерянной книги по дворику на Литейном проспекте, узнаете историю типографских станков начала 20 века, а также посетите выставку с искусствоведом Центра Книги и Графики.

Небольшой, но насыщенный маршрут также включает в себя один из самых больших муралов Петербурга и Итальянский сад.
Необычное на Литейном: экскурсия в Центр Книги и Графики
Необычное на Литейном: экскурсия в Центр Книги и Графики
Необычное на Литейном: экскурсия в Центр Книги и Графики
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Здания, построенные известным архитектором Альбертом Кавосом, и памятник Ольденбургскому.
  • Скульптура Потерянной книги.
  • Печатные станки начала 20 века.
  • Один из самых больших муралов Санкт-Петербурга.
  • Итальянский сад.
  • Временная экспозиция в Центре Книги и Графики.

Вы узнаете:

  • как с Литейным проспектом связан архитектор Кавос.
  • почему скульптура Потерянной книги грустит и кто её потерял.
  • как роман Чернышевского изменил ход российской истории и как он связан с Литейным проспектом.
  • где находится «писательский квадрат» и почему его так прозвали.
  • в чём особенность печатных станков начала 20 века.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашего центра.
  • Можно с детьми старше 12 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Литейном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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