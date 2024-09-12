В непринуждённой обстановке вы прогуляетесь от скульптуры Потерянной книги по дворику на Литейном проспекте, узнаете историю типографских станков начала 20 века, а также посетите выставку с искусствоведом Центра Книги и Графики.
Небольшой, но насыщенный маршрут также включает в себя один из самых больших муралов Петербурга и Итальянский сад.
Небольшой, но насыщенный маршрут также включает в себя один из самых больших муралов Петербурга и Итальянский сад.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Здания, построенные известным архитектором Альбертом Кавосом, и памятник Ольденбургскому.
- Скульптура Потерянной книги.
- Печатные станки начала 20 века.
- Один из самых больших муралов Санкт-Петербурга.
- Итальянский сад.
- Временная экспозиция в Центре Книги и Графики.
Вы узнаете:
- как с Литейным проспектом связан архитектор Кавос.
- почему скульптура Потерянной книги грустит и кто её потерял.
- как роман Чернышевского изменил ход российской истории и как он связан с Литейным проспектом.
- где находится «писательский квадрат» и почему его так прозвали.
- в чём особенность печатных станков начала 20 века.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашего центра.
- Можно с детьми старше 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Литейном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Ежегодно в нашем Центре Книги и Графики проходят более 30 выставок живописи, графики, ДПИ, кукол, фарфора, ювелирных украшений, скульптур, фотографии. Художники организуют вернисажи, мастер-классы, экскурсии. Отличительной особенностью выставочного пространства являются типографские станки начала 20 века — это единственная постоянная экспозиция. Они служат напоминанием о том, что когда-то в этом здесь находилась типография и печатная мастерская.Задать вопрос
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