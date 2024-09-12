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В непринуждённой обстановке вы прогуляетесь от скульптуры Потерянной книги по дворику на Литейном проспекте, узнаете историю типографских станков начала 20 века, а также посетите выставку с искусствоведом Центра Книги и Графики.



Небольшой, но насыщенный маршрут также включает в себя один из самых больших муралов Петербурга и Итальянский сад.