44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пешее путешествие по самым интересным дворам города для взрослых и детей

Артем
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Артем – ваш гид
Старые, новые, аутентичные и современные, торжественные и сказочные — во время прогулки мы узнаем, что таят дворы Петербурга.
От 1440 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Аничкова моста
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У этой экскурсии44 отзыва
4.77
Примечательные дворы Петербурга
Примечательные дворы Петербурга

Программа

  • Набережная реки Фонтанки
  • «Домик Карлсона»
  • Толстовский дом
  • Ул. Рубинштейна
  • «Пять углов»
  • Большая Московская ул.
  • «Двор Изумрудного города»
  • Владимирский пр.

Мы посетим как знаменитые дворы-колодцы, ставшие своеобразной визитной карточкой старого Питера, так и помпезные дворы грандиозного Толстовского дома, откуда навстречу нам запросто могут выйти петербургские знаменитости, а также дворы, несущие на себе отпечаток современной уличной культуры, стены которых сплошь расписаны граффити. Маленьким гостям особенно интересно будет узнать, где в Петербурге поселился Карлсон, и познакомиться с обитателями двора Волшебника Изумрудного города.

Организационные детали

По желанию возможно сопровождение экскурсии фотографом.

Примечательные дворы Петербурга
Примечательные дворы Петербурга
Примечательные дворы Петербурга
Примечательные дворы Петербурга
Примечательные дворы Петербурга
Примечательные дворы Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Аничкова моста.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артем
Артем
Историк, блогер, автор статей, книг, цикла лекций, активный путешественник. Вырос во дворе легендарного «Фонтанного дома» — с детства впитал в себя дух старого Петербурга и с радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу со всеми желающими!
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44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Супер-супер! Сочетание отличного знания темы и истории с великолепной ироничностью и чувством юмора! Спасибо
Елена
23 февраля 2020
Прекрасная экскурсия. Насыщена впечатлениями, занимает немного времени. Поэтому можно смело идти с детьми, не успеют устать. Артем выстраивает рассказ в форме диалога, давая возможность подумать над историей города.
17 ноября 2019
Артём показал Питер изнутри. Окунулись в бытовую питерскую историю. Понравилось, рекомендую.
30 октября 2019
Здорово! Интересно, динамично. Дворы всегда интереснее фасадов, а в компании Артема гулять интереснее вдвойне. Вроде история Петербурга, но ненавязчиво освежились наши знания школьной программы по литературе. Рекомендую взрослым и детям лет 8-10.
29 июля 2019
Прекрасный рассказ интересного человека, спасибо! Рекомендую!
5 июля 2019
Отличный гид! Со своею харизмой! Рекомендую!
27 марта 2019
Артем интересный рассказчик, любит и знает историю своего города. Экскурсия знакомит с особенностями питерских дворов, от старины до современных скульптур. Проходит в одном районе.
22 октября 2018
Проведённая Артёмом экскурсия была динамична, интересна. Маршрут очень удобен и соответствует содержанию экскурсии. Для детей младшего возраста не интересно. Для приезжих или»случайных» людей тема не понятна и не интересна. Артём прекрасно разбирается в теме, живо рассказывает. Большое ему спасибо. Экскурсия актуальна для любопытных и немного знающих родной!!! Город людей.
27 сентября 2018
Спасибо, Артем! Экскурсия была чудесной!
23 сентября 2018
Отличная экскурсия.
Ещё 34 отзыва

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