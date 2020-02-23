44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы посетим как знаменитые дворы-колодцы, ставшие своеобразной визитной карточкой старого Питера, так и помпезные дворы грандиозного Толстовского дома, откуда навстречу нам запросто могут выйти петербургские знаменитости, а также дворы, несущие на себе отпечаток современной уличной культуры, стены которых сплошь расписаны граффити. Маленьким гостям особенно интересно будет узнать, где в Петербурге поселился Карлсон, и познакомиться с обитателями двора Волшебника Изумрудного города.
Организационные детали
По желанию возможно сопровождение экскурсии фотографом.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в районе Аничкова моста.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Историк, блогер, автор статей, книг, цикла лекций, активный путешественник. Вырос во дворе легендарного «Фонтанного дома» — с детства впитал в себя дух старого Петербурга и с радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу со всеми желающими!
Супер-супер! Сочетание отличного знания темы и истории с великолепной ироничностью и чувством юмора! Спасибо
Елена
23 февраля 2020
Прекрасная экскурсия. Насыщена впечатлениями, занимает немного времени. Поэтому можно смело идти с детьми, не успеют устать. Артем выстраивает рассказ в форме диалога, давая возможность подумать над историей города.
Ольга
17 ноября 2019
Артём показал Питер изнутри. Окунулись в бытовую питерскую историю. Понравилось, рекомендую.
Людмила
30 октября 2019
Здорово! Интересно, динамично. Дворы всегда интереснее фасадов, а в компании Артема гулять интереснее вдвойне. Вроде история Петербурга, но ненавязчиво освежились наши знания школьной программы по литературе. Рекомендую взрослым и детям лет 8-10.
Юлия
29 июля 2019
Прекрасный рассказ интересного человека, спасибо! Рекомендую!
Роман
5 июля 2019
Отличный гид! Со своею харизмой! Рекомендую!
Ольга
27 марта 2019
Артем интересный рассказчик, любит и знает историю своего города. Экскурсия знакомит с особенностями питерских дворов, от старины до современных скульптур. Проходит в одном районе.
Ирина
22 октября 2018
Проведённая Артёмом экскурсия была динамична, интересна. Маршрут очень удобен и соответствует содержанию экскурсии. Для детей младшего возраста не интересно. Для приезжих или»случайных» людей тема не понятна и не интересна. Артём прекрасно разбирается в теме, живо рассказывает. Большое ему спасибо. Экскурсия актуальна для любопытных и немного знающих родной!!! Город людей.
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