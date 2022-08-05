44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю свернуть с нарядных проспектов и заглянуть в знаменитые дворы — вот где настоящий Питер! Погуляем по дворам-колодцам, зайдём во дворы грандиозного Толстовского дома — отсюда навстречу запросто могут выйти местные знаменитости. А ещё окажемся в двориках, где поселились сказочные герои. И в тех, где стены сплошь расписаны граффити.
Описание экскурсии
- набережная реки Фонтанки.
- домик Карлсона.
- Толстовский дом.
- улица Рубинштейна.
- Пять углов.
- Большая Московская улица.
- двор Изумрудного города.
- Владимирский проспект.
- и многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Аничкова моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 10605 туристов
Историк, блогер, автор статей, книг, цикла лекций, активный путешественник. Вырос во дворе легендарного Фонтанного дома — с детства впитал в себя дух старого Петербурга и с радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу со всеми желающими!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 168 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гуляли с Артёмом по дворам Петербурга: побывали в стране Чудес и Изумрудном городе, в средневековой Европе и Теремочке. По ходу экскурсии Артëм рассказал историю развития города: формирование его архитектурного облика,
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Отличная экскурсия, хорошо проработан маршрут. Интересные рассказы о прошлом и настоящем домов и дворов. Неформально, интересно, красиво!
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Хорошая экскурсия, очень интересная, вовлекающая слушателя, не скучная, 1,5 часа пролетают, как один миг.
Спасибо.
Спасибо.
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Спасибо огромное!
Очень понравилась экскурсия!
Интересно и детям и взрослым!
Очень понравилась экскурсия!
Интересно и детям и взрослым!
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Очень интересная экскурсия и для взрослых, и для детей - дворы с секретиками и сказочными героями дополнены насыщенным рассказом о питерской жизни, истории и нравах. От души рекомендуем!
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В
Артем отличный разказчик, знающий тему и умеющий держать аудиторию. Очень понравилось, рекомедую пройтись с ним маршрутом.
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