На пешеходной прогулке по парадным и проходным дворам Литейной части, в которой, «… будто в странной поэме, все рифмуется со всем», вы увидите Петербург глазами его жителей. Я расскажу о великих князьях, литераторах и актерах, живших здесь. Покажу известные дома и строения, а еще — детали, незаметные глазу. Мы увидим локации, где снимались милые сердцу петербургские фильмы, и возможно, заглянем в одну из коммунальных квартир.

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Описание

Что вас ожидает

Князья, актеры и поэты Литейного

Литейная часть — старейший район Петербурга. Слава его аристократических салонов гремела по всей России. Удивительно, что именно здесь произошли революционные события начала 20 века и потрясения «лихих девяностых». На экскурсии вас ждут романтические, драматические и курьезные истории о тех, кто строил, жил и гостил в этих домах.

Вы узнаете:

Где был самый популярный салон Петербурга и о чем там говорили?

Почему на доме, где проживал Александр Пушкин, нет мемориальной доски?

Кого и почему в светском обществе прозвали «Принц де Лень»?

Где вторую сотню лет написаны угрожающие надписи на арабском языке?

Как Николай Гумилев спас от смерти известного в будущем детского писателя?

Каким образом Иосиф Бродский предлагал решить проблему неработающего фонтана?

Фасады, дворы и парадные Литейной части

Я проведу вас по известным и тайным уголкам района. С моей помощью вы заметите то, что обычно ускользает от взоров обывателей. Конечно, поговорим и об истории Литейной части. Вы увидите дом, в котором «жил» профессор Преображенский. Познакомитесь с ярким мозаичным двором. Найдете дом с грифонами. И заглянете в обаятельные парадные и укромные дворы-колодцы. А еще я покажу локации, в которых снимались культовые фильмы, такие как «Шерлок Холмс», «Собачье сердце», «Брат», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Питер FM» и другие.

По предварительной договоренности заглянем в одну из коммунальных квартир.

Организационные детали