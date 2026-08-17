В парадных и проходных дворах Литейной части, где, «… будто в странной поэме, все рифмуется со всем», вы увидите Петербург глазами его жителей. Я расскажу о знаменитых и простых людях, живших здесь. Покажу известные дома и строения, а ещё — детали, незаметные глазу. Мы увидим локации, где снимались милые сердцу фильмы.

Описание экскурсии

Литейная часть — старейший район Петербурга

Слава его аристократических салонов гремела по всей России. Именно здесь произошли и революционные события начала 20 века, и потрясения «лихих девяностых». На экскурсии вас ждут романтические, драматические и курьезные истории о тех, кто строил, жил и гостил в этих домах.

Вы узнаете:

Где был самый популярный салон Петербурга и о чем там говорили

Почему на доме, где проживал Александр Пушкин, нет мемориальной доски

Как был налажен быт в доходных домах

Кого и почему в светском обществе прозвали «Принц де Лень»

Где вторую сотню лет написаны угрожающие надписи на арабском языке

Каким образом Иосиф Бродский предлагал решить проблему неработающего фонтана

Фасады, дворы и парадные Литейной части

Я проведу вас по известным и тайным уголкам района. С моей помощью вы заметите то, что обычно ускользает от взоров обывателей. Конечно, поговорим и об истории Литейной части. Вы увидите дом, в котором «жил» профессор Преображенский. Познакомитесь с ярким мозаичным двором. Найдёте дом с грифонами. И заглянете в парадные и укромные дворы-колодцы. А ещё я покажу локации, в которых снимались культовые фильмы, такие как «Шерлок Холмс», «Собачье сердце», «Брат», «Улицы разбитых фонарей», «Питер FM» и другие.

Организационные детали