Где жили Пушкин, «Принц де Лень» и Бродский и как найти 200-летние надписи на арабском
В парадных и проходных дворах Литейной части, где, «… будто в странной поэме, все рифмуется со всем», вы увидите Петербург глазами его жителей. Я расскажу о знаменитых и простых людях, живших здесь. Покажу известные дома и строения, а ещё — детали, незаметные глазу. Мы увидим локации, где снимались милые сердцу фильмы.
Слава его аристократических салонов гремела по всей России. Именно здесь произошли и революционные события начала 20 века, и потрясения «лихих девяностых». На экскурсии вас ждут романтические, драматические и курьезные истории о тех, кто строил, жил и гостил в этих домах.
Вы узнаете:
Где был самый популярный салон Петербурга и о чем там говорили
Почему на доме, где проживал Александр Пушкин, нет мемориальной доски
Как был налажен быт в доходных домах
Кого и почему в светском обществе прозвали «Принц де Лень»
Где вторую сотню лет написаны угрожающие надписи на арабском языке
Каким образом Иосиф Бродский предлагал решить проблему неработающего фонтана
Фасады, дворы и парадные Литейной части
Я проведу вас по известным и тайным уголкам района. С моей помощью вы заметите то, что обычно ускользает от взоров обывателей. Конечно, поговорим и об истории Литейной части. Вы увидите дом, в котором «жил» профессор Преображенский. Познакомитесь с ярким мозаичным двором. Найдёте дом с грифонами. И заглянете в парадные и укромные дворы-колодцы. А ещё я покажу локации, в которых снимались культовые фильмы, такие как «Шерлок Холмс», «Собачье сердце», «Брат», «Улицы разбитых фонарей», «Питер FM» и другие.
Организационные детали
Погода может повлиять только на выбор защиты от ее капризов
Посещение коммунальной квартиры по желанию и оплачивается дополнительно — 1500 ₽ за группу
Для вашего удобства допускаются корректировки в программе, в том числе возможен автомобильный формат экскурсии
По предварительной договорённости можно посетить коммунальную квартиру. В одной из комнат этой квартиры есть возможность выхода на мансарду, откуда открывается вид на крыши Петербурга
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1679 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Владимир. Я занимаюсь экскурсиями более 10 лет. Имею высшее профессиональное образование в этой сфере, городскую аттестацию и лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Приглашаю в увлекательные путешествия на комфортном автомобиле. Даже если вы не первый раз в Петербурге, я найду, чем вас удивить.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Владимир - очень приятный и лёгкий в общении гид. Прогулка получилась очень интересной, а вставки стихов во время прогулки - это просто 10/10 🔥🔥🔥 Мы брали опцию посещения коммуналки и за этот опыт - отдельное спасибо! Это правда ни с чем не сравнимо, любопытно увидеть изнутри. Мы точно не прощаемся 🤗🤓 Надеемся в следующем году на другие маршруты с Владимиром.
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К
Ксения
Экскурсия по Литейной части Петербурга с Владимиром оставила отличное впечатление. Он настоящий эрудит, прекрасно знает город и его историю и умеет рассказывать легко, живо и увлекательно. Владимир ответил на все наши читать дальшеуменьшить
вопросы, показал множество деталей, на которые мы сами бы никогда не обратили внимания. Отдельный восторг: у него есть ключи от парадных, куда самостоятельно просто не попасть, и это делает прогулку по-настоящему уникальной. Благодаря ему увидели гораздо больше, чем могли бы сами. Слушали на одном дыхании и получили огромное удовольствие.
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Е
Елена
Лучшего гида и пожелать нельзя! Экскурсия захватывающая, при этом комфортная и позитивная. Информации очень много, но прекрасная манера изложения заставляет хотеть еще 😊 Огромное спасибо!
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Элла
Хочу сказать большое спасибо Владимиру за отличную экскурсию!!! Только вернулась из Санкт-Петербурга, это было незабываемо! Владимир- человек, искренне любящий и знающий свой город, отличный рассказчик, с большим чувством юмора, поведал читать дальшеуменьшить
нам немало интересных историй об изнанке Петербурга, провел нас по очень красивым парадным и дворам, побывали в коммунальной квартире с прекрасной мансардой и выходом на крышу, сделали много замечательных фотографий, узнали об обитателях старого Петербурга, побывали в чудесном храме, 3 часа пролетели совсем незаметно, очень хотелось бы вернуться в этот город, замечу, что я была впервые, и обязательно еще хочу побывать на других экскурсиях Владимира. Спасибо ему огромное!!!
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Юлия
Спасибо большое Владимиру за такое детальное знакомство с Петербургом. Заглянули в укромные уголки города, познакомились с его историей и «обратной» стороной — доходными домами с дворами-колодцами. Впечатлили парадные с сохранившимся интерьером и атмосферой того времени. Особенно понравилось, с какой любовью и теплотой Владимир относится к Петербургу. Это чувство передалось и нам. Спасибо за визуальное оформление и поэтическое сопровождение нашей экскурсии.
+2
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Т
Татьяна
Очень интересная и содержательная экскурсия. Посетили много парадных и проходных дворов. Дома конца 19 в - начала 20 в - это уникальная архитектура. Владимир часто использовал отрывки из литературных произведений, читать дальшеуменьшить
относящихся к конкретному дому, улице, показывал фото какой был дом и что сейчас в этом доме. Так же посетили коммунальную квартиру в бывшем Доходном доме. Вышли из комнаты на мансарду. Незабываемый вид на Петербург. Большое спасибо за интересную экскурсию. Ощутили любовь Петербуржцев к своему городу.
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