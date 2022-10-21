Парадные и проходные дворы Литейной части

Где жили Пушкин, «Принц де Лень» и Бродский и как найти 200-летние надписи на арабском

На пешеходной прогулке по парадным и проходным дворам Литейной части, в которой, «… будто в странной поэме, все рифмуется со всем», вы увидите Петербург глазами его жителей. Я расскажу о великих князьях, литераторах и актерах, живших здесь. Покажу известные дома и строения, а еще — детали, незаметные глазу.

Мы увидим локации, где снимались милые сердцу петербургские фильмы, и возможно, заглянем в одну из коммунальных квартир.
Парадные и проходные дворы Литейной части
Парадные и проходные дворы Литейной части
Парадные и проходные дворы Литейной части
Парадные и проходные дворы Литейной части
Парадные и проходные дворы Литейной части
Парадные и проходные дворы Литейной части
Парадные и проходные дворы Литейной части
Парадные и проходные дворы Литейной части
Парадные и проходные дворы Литейной части
Парадные и проходные дворы Литейной части
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Описание

Что вас ожидает

Князья, актеры и поэты Литейного

Литейная часть — старейший район Петербурга. Слава его аристократических салонов гремела по всей России. Удивительно, что именно здесь произошли революционные события начала 20 века и потрясения «лихих девяностых». На экскурсии вас ждут романтические, драматические и курьезные истории о тех, кто строил, жил и гостил в этих домах.
Вы узнаете:

  • Где был самый популярный салон Петербурга и о чем там говорили?
  • Почему на доме, где проживал Александр Пушкин, нет мемориальной доски?
  • Кого и почему в светском обществе прозвали «Принц де Лень»?
  • Где вторую сотню лет написаны угрожающие надписи на арабском языке?
  • Как Николай Гумилев спас от смерти известного в будущем детского писателя?
  • Каким образом Иосиф Бродский предлагал решить проблему неработающего фонтана?

Фасады, дворы и парадные Литейной части

Я проведу вас по известным и тайным уголкам района. С моей помощью вы заметите то, что обычно ускользает от взоров обывателей. Конечно, поговорим и об истории Литейной части. Вы увидите дом, в котором «жил» профессор Преображенский. Познакомитесь с ярким мозаичным двором. Найдете дом с грифонами. И заглянете в обаятельные парадные и укромные дворы-колодцы. А еще я покажу локации, в которых снимались культовые фильмы, такие как «Шерлок Холмс», «Собачье сердце», «Брат», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Питер FM» и другие.
По предварительной договоренности заглянем в одну из коммунальных квартир.

Организационные детали

  • Погода может повлиять только на выбор защиты от ее капризов
  • Для вашего удобства допускаются корректировки в программе, в том числе возможен автомобильный формат экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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