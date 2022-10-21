Литейная часть — старейший район Петербурга. Слава его аристократических салонов гремела по всей России. Удивительно, что именно здесь произошли революционные события начала 20 века и потрясения «лихих девяностых». На экскурсии вас ждут романтические, драматические и курьезные истории о тех, кто строил, жил и гостил в этих домах.
Вы узнаете:
Я проведу вас по известным и тайным уголкам района. С моей помощью вы заметите то, что обычно ускользает от взоров обывателей. Конечно, поговорим и об истории Литейной части. Вы увидите дом, в котором «жил» профессор Преображенский. Познакомитесь с ярким мозаичным двором. Найдете дом с грифонами. И заглянете в обаятельные парадные и укромные дворы-колодцы. А еще я покажу локации, в которых снимались культовые фильмы, такие как «Шерлок Холмс», «Собачье сердце», «Брат», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Питер FM» и другие.
По предварительной договоренности заглянем в одну из коммунальных квартир.