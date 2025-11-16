Познавательная интерактивная пешая прогулка с местным гидом-краеведом в формате сборной группы.
Интерактивные загадки для детей и взрослых, памятные сувениры и незабываемые воспоминания! Вы узнаете историю Карельского перешейка, увидите Реку Вуокса и старую переправу, Лосевский порог и многое другое.
Описание экскурсииИстория Карельского перешейка Следы пребывания саамов в местных топонимах. Развитие земледелия с приходом славян. Расцвет карельских ремёсел и пушной торговли по речным путям. Река Вуокса и старая переправа Уникальная озёрно-речная система Вуоксы с водопадами и ГЭС. Лосево — место древней переправы на торговом пути и рукотворно-природный порог после изменения гидрологии 1818 года. Золотой период Кивиниеми (Лосево) Расцвет Кивиниеми как транспортного и экономического центра. Полноценная инфраструктура с промышленностью, банками и социальными учреждениями. Передовое для своего времени энергоснабжение. Развитая культурная и общественная жизнь. Линия Маннергейма и зимняя война Линия Маннергейма 1920-х: дот «Ki» и стратегическая железнодорожная ветка. Фронт Зимней войны по Суходольскому озеру и Вуоксе. 140-километровая оборонительная система с 20 узлами сопротивления. Лосевский порог и водный спорт Легендарная советская турбаза, Мекка водного туризма и подготовки спортсменов. Место проведения первых соревнований и ежегодных водных праздников с 1980 года. Важная информация:
- Внимание! Экскурсия начинается в Лосево, ЛО.
- Длина маршрута ~2км, длительность вместе с остановками 1 час.
- Маршрут проходит по дорожкам, тропам со спусками и подъемами, песку - подходит для детей от 7 лет, способных пройти весь маршрут. Не подходит для колясок и малоподвижных людей.
- Экскурсия состоится при любой погоде.
- Точное место сбора будет выслано всем зарегистрированным участникам.
Каждое воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Интерактивные загадки
- Памятные сувениры
Что не входит в цену
- Одежда по погоде (средства защиты от солнца / дождя)
- Комфортная обувь (кроссовки)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лосево, Прибрежная улица, 2Б
Завершение: Лосево, Железнодорожная улица, 19
Когда и сколько длится?
Когда: Каждое воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
