Шпиль Адмиралтейства — один из символов города.
Но здание Адмиралтейства, сад перед ним и Адмиралтейская площадь — объекты довольно сложные для детей. Просто пройтись и посмотреть их — скучно. Я предлагаю экскурсию с заданиями, загадками и увлекательными фактами. Играючи изучим всё, что находится вокруг Адмиралтейства.
Но здание Адмиралтейства, сад перед ним и Адмиралтейская площадь — объекты довольно сложные для детей. Просто пройтись и посмотреть их — скучно. Я предлагаю экскурсию с заданиями, загадками и увлекательными фактами. Играючи изучим всё, что находится вокруг Адмиралтейства.
Описание экскурсии
За полтора часа мы обойдём весь квартал и увидим:
- Здание Адмиралтейства. Познакомимся с историей его создания, украшениями на нём и их символикой
- Александровский сад. Поговорим о том, что здесь было, и удивимся тому, что здесь сейчас
- Адмиралтейскую набережную. Погладим самых известных каменных львов города и сфотографируемся рядом с царём-плотником
А ещё:
- мы составим свою карту квартала
- разберёмся, откуда в центре Петербурга взялся «корабль пустыни»
- и разгадаем несколько загадок
Организационные детали
- Экскурсия подходит детям от 5 лет, но оптимальный возраст — школьный. Для более маленьких участников экскурсия адаптируется и немного сокращается по времени
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного фасада Адмиралтейства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 22111 туристов
Мы с командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать:) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было нескучно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
спасибо за интересную экскурсию, детям было познавательно и интересно.
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Были на экскурсии «Адмиралтейство для детей» в конце ноября с экскурсоводом Екатериной. Интересный рассказ, грамотная речь, но с использованием молодежного сленга, элементы квеста - все это создало контакт с ребенком,
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Е
Большое спасибо Наталье за увлекательную экскурсию! Мы с дочерью остались довольны, узнали много нового и приятно провели время!
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С
Наталья проводила экскурсию для школьников второго класса, это не самая простая публика, но экскурсия была увлекательная, Наталья максимально вовлекала детей. Было очень интересно и детям, и сопровождающим взрослым.
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У нас была большая, разновозрастная и шумная группа - взрослые и дети. Мы отлично прогулялись вокруг Адмиралтейства, рассмотрели его с разных сторон, познакомились с историей места и города. Много нового,
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Отличная идея экскурсии, Наташа прекрасно её провела, несмотря на холодный дождик, который грозился отравить нам впечатление. Но не смог!
Отдельного упоминания заслуживает посещение старинного общественного туалета – эта, казалось бы, прозаическая потребность вполне вписывалась в тему экскурсии.
Эта экскурсия прекрасно сочетается с посещением (самостоятельно) расположенной рядом музея-модели "Петровская акватория"
Отдельного упоминания заслуживает посещение старинного общественного туалета – эта, казалось бы, прозаическая потребность вполне вписывалась в тему экскурсии.
Эта экскурсия прекрасно сочетается с посещением (самостоятельно) расположенной рядом музея-модели "Петровская акватория"
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