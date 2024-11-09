Гуляя по музейным залам, взрослые считывают в произведениях искусства известные лица и знакомые пейзажи, порой могут назвать автора и век создания. Для детей в каждой золочёной раме оживает сказка. О чём она? Каков её сюжет? Обо всём этом мы поговорим — весело, подробно и обстоятельно.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
За 1 час дети:
- пройдут по самым интересным залам музея
- познакомятся с шедеврами мировой живописи
- узнают, что такое картина и что она может рассказать
- в игровой форме расшифруют важные термины: живопись, сюжет, жанр, коллекция
- раскроют, кто такие «малые голландцы»
- почитают стихи и поразгадывают загадки
- поделятся своим мнением о сюжете некоторых картин, не подглядывая в этикетаж
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для семей с детьми от 3 лет
- Для входа в музей потребуются билеты. Для детей билеты бесплатные, но их нужно обязательно заранее оформить на сайте музея. Билет для гида не нужен
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во дворе Зимнего дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2576 туристов
Меня зовут Мария. Я историк и искусствовед, сейчас пишу кандидатскую диссертацию. Петербург — мой любимый город. И я всегда рада поделиться своей любовью к этому городу и своими знаниями о нем. Уже почти 15 лет провожу экскурсии по Санкт-Петербургу и его музеям. Рассказывать о культуре и искусстве для вас — большое удовольствие.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
9 ноя 2024
Хотелось бы, чтобы был запас по времени между экскурсиями на случай опоздания. У Эрмитажа достаточно сложно припарковаться, у нас на это ушло 20 минут. В связи с этим время экскурсии пришлось сократить, т. к. подошло время следующей экскурсии. В остальном всё отлично, большое спасибо!!!
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